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9 мест в России, где хорошо вдвоем

9 мест в России, где хорошо вдвоем (9 фото)

Автор:
09 апреля 2021 08:19
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   в мире   отдых   отдых вдвоем   природа   путешествия   фото   
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9 романтичных мест в России, где будет интересно побывать вдвоем. Безлюдные горные вершины или шумная набережная Сочи, живописные озера Селигера и острова Ладоги или уютные дворики и романтичные крыши Петербурга — выбирайте идею по душе и планируйте свое приключение.

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Метки: Россия   в мире   отдых   отдых вдвоем   природа   путешествия   фото   
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1  комментарий
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alexis 2 часа назад
В Москву, в Москву, в Москву.....
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