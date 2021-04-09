9 мест в России, где хорошо вдвоем

В меру авантюрное и недорогое путешествие для студентов и любителей отдыха на природе — с палатками на Селигер. Переносной «дом» для двоих под огромными соснами, прозрачная вода, песчаный пляж, потрескивающий костер и мистические звуки леса — в такой обстановке разговоры делаются искренними, а объятия — жаркими. Летом на Селигере бывает шумновато, особенно рядом с турбазами и гостиницами, но сохранились и безлюдные места. Искать уединения лучше с картой в руках: чем дальше от деревень и дорог, тем выше шансы спокойно отдохнуть.

Но настоящее раздолье на воде — с лодкой или байдаркой. Селигер состоит из множества внутренних озер, заливов, плесов, островов, проток и речек, по которым можно пуститься в полноценное водное путешествие. Начать можно от Осташкова и, пройдя Нижние Котицы, по Селижаровке доплыть до верховьев Волги у Селижарова. Другая идея — добраться на лодке до одного из селигерских островов: туда точно не проедет ни одна машина. Везти байдарку с собой необязательно, можно договориться с местными о переправе на приглянувшийся остров либо взять лодку напрокат на одной из турбаз. Определиться с местом, найти лодку и даже жилье помогут на форуме Селигерского края.

Добираться в Осташкова удобнее всего через Москву.

Неформалам: озеро Эльтон