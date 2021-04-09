9 мест в России, где хорошо вдвоем

9 романтичных мест в России, где будет интересно побывать вдвоем. Безлюдные горные вершины или шумная набережная Сочи, живописные озера Селигера и острова Ладоги или уютные дворики и романтичные крыши Петербурга — выбирайте идею по душе и планируйте свое приключение.
Молодоженам: Санкт-Петербург
Медовый месяц в северной столице — классика, которая всегда рядом. Впрочем, даже если удастся выкроить лишь уикенд, Питер того стоит. Начните с визита во французскую кондитерскую «Гарсон» на Невском (она удобно расположена вблизи Московского вокзала) и выпейте чаю с шоколадно-грушевым пирогом. Перекусив, отправляйтесь впитывать питерскую атмосферу. Заходите в арки, заглядывайте во дворы. К примеру, перед домом 8 по улице Восстания сидит трогательная Анна Ахматова, а на Жуковского 6 притаился целый дворик искусств, где со стены глядит Черномор, а по дереву спускается кот ученый.
После первого погружения можно перейти к традиционной программе. Гранитные парапеты Невы, сверкающий Эрмитаж, ухоженный Михайловский сад, трогательный Чижик-Пыжик — с любимым человеком даже эти привычные места открываются с новой стороны. Не пропустите портик Нового Эрмитажа с пятиметровыми фигурами атлантов. Говорят, если потрогать большой палец левой ноги второго атланта от Марсова поля — семейное счастье гарантировано. Другое место для влюбленных — неразводной (что символично) Поцелуев мост. А если хочется необычного — устройте прямо в центре города свидание на крыше.
Студентам: Селигер
В меру авантюрное и недорогое путешествие для студентов и любителей отдыха на природе — с палатками на Селигер. Переносной «дом» для двоих под огромными соснами, прозрачная вода, песчаный пляж, потрескивающий костер и мистические звуки леса — в такой обстановке разговоры делаются искренними, а объятия — жаркими. Летом на Селигере бывает шумновато, особенно рядом с турбазами и гостиницами, но сохранились и безлюдные места. Искать уединения лучше с картой в руках: чем дальше от деревень и дорог, тем выше шансы спокойно отдохнуть.
Но настоящее раздолье на воде — с лодкой или байдаркой. Селигер состоит из множества внутренних озер, заливов, плесов, островов, проток и речек, по которым можно пуститься в полноценное водное путешествие. Начать можно от Осташкова и, пройдя Нижние Котицы, по Селижаровке доплыть до верховьев Волги у Селижарова. Другая идея — добраться на лодке до одного из селигерских островов: туда точно не проедет ни одна машина. Везти байдарку с собой необязательно, можно договориться с местными о переправе на приглянувшийся остров либо взять лодку напрокат на одной из турбаз. Определиться с местом, найти лодку и даже жилье помогут на форуме Селигерского края.
Добираться в Осташкова удобнее всего через Москву.
Неформалам: озеро Эльтон
Когда видишь озеро Эльтон впервые, хочется зажмуриться и проверить, не рассеется ли мираж. В гигантском зеркале отражаются быстро бегущие облака. Шаг вперед — и как в сказке идешь по ярко-голубой глади: глубина озера — по щиколотку и только весной — до 80 см. Эльтон питают соленые речки и минеральные источники, но стока у него нет, поэтому вместо воды тут — рассол. Красивое название связано то ли с тюркским «алтын» — «золото», то ли с именем англичанина Джона Эльтона, который занимался добычей соли в Заволжье, нам больше по душе первый вариант, но второй все же правдоподобнее.
В конце апреля — начале мая на здешних берегах можно застать цветение ярко-красных диких тюльпанов. Добираться до озера лучше всего на поезде (до станции Эльтон) либо на машине или маршрутке от Волгограда. В поселке Эльтон можно снять комнату или дом, либо остановиться в санатории, где иловой сульфидной грязью и рапой лечат еще с царских времен.
Экстремалам: восхождение на Эльбрус
Места романтичнее, чем горная вершина, не придумаешь. Вид на много километров вокруг, контрастное небо, какое бывает только в горах, абсолютная тишина и чувство, что вы одни в целом мире. А если это сам Эльбрус — страшно сказать, самая высокая точка Европы — то цена произнесенных на высоте признаний возрастает тысячекратно.
Идеальный сезон для восхождения на Эльбрус — с июня по сентябрь, но подготовиться стоит заранее, например, в московской «Вестре» или турклубе МГУ, где обучат премудростям горного туризма. Многие перед походом еще и бегают, чтобы повысить выносливость, да и фигуру подтянуть. На само восхождение обычно отводят от недели до 10 дней. Первая половина — поход по окрестностям, чтобы войти в ритм и дать организму адаптироваться к высоте. Затем несколько акклиматизационных выходов на самом Эльбрусе и кульминация — подъем на заветные 5 642 метра. Эльбрус — гора серьезная, если не уверены в своих силах, лучше идите в связке с профессионалами.
Маршруты начинаются из Терскола, куда из Минеральных Вод можно добраться машиной примерно за три часа.
Эзотерикам: Валаам
Валаамский архипелаг на Ладожском озере состоит из десятков удивительно красивых островов, на которых расположился Спасо-Преображенский монастырь. Когда на Валааме появилась обитель, точно сказать нельзя, то ли во времена крещения Руси, то ли позже, в 14 веке. Как бы там ни было, с тех пор Валаам знаменит как место, куда монахи удаляются, чтобы под защитой Ладоги укрыться от мирской суеты.
Добраться до Валаама просто: теплоходы отправляются из близлежащих Приозерска и Сортавалы и даже из Санкт-Петербурга. Духовного очищения на Валааме ищут не только православные, сюда едут последователи разных религий и даже течений эзотерики, и лето на Валааме — период массового паломничества. Поэтому, если вы ищете тишины и мистического опыта только для двоих, лучше отбиться от экскурсии и исследовать острова самим. Попробуйте пройти по скалистым берегам Ладоги и найти дорогу в сосновом лесу к крошечному Коневскому скиту — уединенному, трогательному и вдохновляющему на признания.
Модникам: Сочи
В Сочи ездят круглый год: зимой — выгуливать модные горнолыжные костюмы, летом — купальники с актуальными принтами. А если серьезно, то сейчас, когда окончательно улеглась олимпийская пыль, самое время взглянуть на обновленный город — и снова его полюбить.
Сочи из моды не выйдет, кажется, никогда. Здесь каждый найдет что-то свое. Можно обжигать пятки об горячую гальку сочинских пляжей. Искать в дендрарии реликтовую метасеквойю, занесенную в международную Красную книгу (а заодно и укромные уголки для поцелуев). Пробовать чай, выращенный в Краснодарском крае, сушеную хурму из Абхазии и хинкали в кафе «Белые ночи». Летать на американских горках в «Сочи-парке», российском диснейленде. Традиционная сочинская «галочка» для влюбленных — смотровая башня на горе Ахун, но это не для мизантропов. Другая точка с хорошим видом — Орлиные скалы, к которым нужно подниматься по умопомрачительно красивой горной тропе. А по-настоящему жарко в Сочи становится после заката, когда оживают бары и ночные клубы, многие из которых не уступают столичным.
Активным: плато Лагонаки
Плато Лагонаки на западе Кавказа — воплощение альтернативного отдыха для тех, кому надоели пляжи. До шумных черноморских курортов — рукой подать, но встающий на пути Кавказский хребет надежно охраняет покой и безмятежность Лагонаки. Плато входит в Кавказский биосферный заповедник, и для входа нужно оформить пропуск и заплатить 150 рублей с человека в день. На формальности уйдет не больше 10 минут, а наградой будут билеты в другой мир, с альпийскими лугами, прозрачными ручьями, самшитовыми рощами, суровыми скалами и таинственными пещерами. Тишина, закат, а вы стоите на краю обрыва и держитесь за руки — лучших декораций для романтической фотосессии не найти.
Если вы жаждете приключений и не боитесь спартанских условий, рекомендуем пешеходный маршрут № 30 из Адыгеи к морю, в Дагомыс. Пройти «тридцатку» — ценный опыт для любой пары. Проводники стараются избавить туристов от тягот похода и ночевки устраивают на турбазах, а значит, в рюкзаки нужно класть только личные вещи. Другой вариант — поселиться в гостинице в Хаджохе и совершать вылазки по окрестностям — пешком или верхом. Прямо на окраине Хаджоха — впечатляющий каньон на реке Белой, достойный повод для тургеневской барышни зажмурить глаза и броситься в объятия мужественного спутника.
В Хаджох (он же — Каменномостский) быстрее всего добираться через Краснодар и Майкоп.
Сладкоежкам: музей пастилы в Коломне
Отношения никогда не вредно немного подсластить. Сделать это можно в Коломенском музее пастилы. Лакомство из яблок готовят на Руси уже лет 600. В Коломне будто бы придумали особенную пастилу — нежную, воздушную. Первый завод по производству пастилы открыл в 1735 году купец Шершавин, и его сладкую продукцию полюбили даже при императорском дворе. В 1852 появилось пастильное заведение купца Чуприкова. Но революцию заводы не пережили, и старинные рецепты забылись бы, не открой энтузиасты в 2009 году в Коломне музей пастилы, а вместе с ним — новую фабрику, где готовят сладости по традиционной технологии.
Музей камерный и приятный, как и расположенная поблизости музейная фабрика, где посетителям показывают весь процесс производства. В конце экскурсии — чаепитие и дегустация в обстановке купеческой гостиной. Сорта самые диковинные: малиновая, шоколадная, маковая с кедровыми орехами. Как ни старайся, нельзя отказать себе в удовольствии купить несколько симпатичных стилизованных коробочек и продолжить сладкий праздник дома — только вдвоем.
На сайте музея подробно расписано, как быстрее и проще добраться в Коломну из Москвы.
Источник:
- Самый дешевый отдых в Крыму
- 15 лучших горнолыжных курортов России
- Какие страны открыты для россиян
- 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу
- Где можно увидеть северное сияние в России?
Понравилось11