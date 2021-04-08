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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
08 апреля 2021 18:08
Метки: Юмор.   картинки   прикол   
2403
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор.   картинки   прикол   
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66  комментариев
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
Комментарий к фото
В этой истории забавно то, что пердёж селёдки открыли ещё британские и немецкие моряки во время Первой Мировой войны. Немецкие подлодки прятались под косяками от британских акустиков, британцы - матерились, но выслеживали немцев. Во Второй Мировой эта игра продолжилась.
А в 60-х годах звуки селёдочных косяков изучала специально оборудованная подводная лодка ВМФ СССР С-148 "Северянка". Учёные разобрались, как косяк звучит, когда ест, когда спит, когда просто плывёт. И опубликовали всё это в научных журналах.
Не могли шведы этого не знать.
А самое забавное, что эта история всплывает на фишках минимум раз в месяц. И всем пофиг.
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548
дункан Минуту назад
Комментарий к фото
Да как же он теперь разберет где правые, а где левые?
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693
Konstantin Anisko 20 минут назад
Комментарий к фото
Что за страшная корова, и кому она навязана?
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693
Konstantin Anisko 22 минуты назад
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Самое хреновое будет, когда она втянется - а ему надоест.
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2k
Ermolai 23 минуты назад
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Младшему 3 недели! Дайте маме отдохнуть, если вам нужна добрая мама.
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492k
NAZARETH 24 минуты назад
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Мзду ему будем платить?
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1k
Дмитрий 39 минут назад
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Вахтовики постирались?
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1k
him67 46 минут назад
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У каждого было свое детство...
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14k
homerchik Час назад
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−172
LoginNaFishkah Час назад
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Видать не то впихал. Там на китайском "в какой России". И думаю всё произойдёт гораздо раньше, ну не выдержит обнулённый просто так уйти не доломавши. Уже наступательное войско выстроил, и уже ему кроме своих ватанов местных, ни одна страна больше не верит
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3k
rutt Час назад
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Вот уж желание так желание) рамы тебе на воротник.
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13k
Corvus Corax Час назад
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Что за шовинизм? А где Фатима, Зульфия, Хафиза и другие девочки?
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34k
jonnyD Corvus Corax Час назад
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Их Абдулла того ... в гарем отправил .
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786
narim Corvus Corax 55 минут назад
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Чуть позже выйдут в наряде шахидок!)))
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9k
Михалыч Час назад
Дярёвня, не мехами, а пушниной!
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19k
сёмик патрик 2 часа назад
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39k
Александр 2 часа назад
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))) Ну кстати многим именно такие по вкусу
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3k
vorkuta-72 Александр Полчаса назад
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Да как так-то? Где мы свернули не туда?
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6k
Лаврентий Александр 13 минут назад
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На плоской можно лежать, не выгибая позвоночник по синусоиде...
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714
sedoisever 2 часа назад
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А как можно попасть на Украину из Белоруссии, пересекая границу России и Украины?
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105
Сергей Ковалев sedoisever 53 минуты назад
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Они пересекли российско-беларускую границу, а затем пытались пересечь российско-украинскую
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714
sedoisever Андрей 48 минут назад
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Иди на@уй, чепушила малолетняя. Тот "дЕбил", кто даже это слово правильно написать не может. )
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714
sedoisever Сергей Ковалев 44 минуты назад
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Если они пытались пересечь российско-украинскую границу, то "попадали" они на Украину из России.
А где они были до этого, другой вопрос.
С таким же успехом можно было написать: "Их поймали на российской границе при попытке перейти из Нигерии на Украину. )
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5k
TirAn sedoisever 40 минут назад
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спросите у того цыганёнка
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6k
Лаврентий sedoisever 15 минут назад
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Заблудились малость...
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39k
Александр 2 часа назад
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недавно показали а в конце еще и штурм капитолия зарядили )
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