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Огромный питон пробрался в дом и съел домашнего кота

Огромный питон пробрался в дом и съел домашнего кота (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 13:34
Сообщество : Животные
Метки: жалко   животные   змея   кот   питон   съел кота   таиланд   
2258
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В Таиланде 11 летняя девочка обнаружила на кухне питона длиной более трёх метров. Огромная змея лежала спокойно лишь потому, что недавно перекусила.

Источник:

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Метки: жалко   животные   змея   кот   питон   съел кота   таиланд   
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19  комментариев
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110
Евгений Демидов 2 часа назад
Если бы такая тряхомудия сожрала моего любимого котэ, я её собственноручно на ремни распустилбэ
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5k
TirAn 3 минуты назад
надо было оставить себе. хорошая калбаса получилась бы
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
В Юго Восточной Азии постоянно такая фигня, питоны и кобры, а также большие ящерицы вараны постоянно убивают скот, собак и особенно кошек, на Ютубе куча видео. И всегда они змей сожравших их питомцев молча отпускают...
Я бы как и многие за собаку или кошку схватил бы топор или штыковую лопату и разрубил бы эту змею на мелкие куски, однозначно.
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5k
Maximvs 41 минуту назад
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1k
Алексей Maximvs Полчаса назад
Это шляпа?
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1k
Николай Алексей 12 минут назад
Прикалываешься?
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14k
vikklu 46 минут назад
Та колбасу бы сделали из него, не фиг по людским домам шастать. Если их слишком много, значит, нужно как-то регулировать популяцию.
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27k
Acu900 49 минут назад
Жалко котяру...
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191
Константин Час назад
Питонов и удавов я конечно люблю, но за своего котофеича я бы его похоронил конечно!
С 3-х метровой змейкой не просто справиться, но со злости можно.
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2k
neutrino Час назад
Котейко на рассаду пошел.
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5k
citrus1 Час назад
Был пацан и нет пацана
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1k
No pasaran Час назад
Любовь на показ и слезы на показ.
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3k
Sunny11 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
сёмик патрик 2 часа назад
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2k
Kozlodoev 2 часа назад
Заводить кота там, где водятся питоны- столь же безответственно, сколько заводить собаку там, где водятся корейцы...
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
им бы не котиков заводить, а мангустов
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Вот же гад какой - слопал котика, сволочь.....
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31k
Alex 2 часа назад
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3k
Sunny11 Alex Час назад
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