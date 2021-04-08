Огромный питон пробрался в дом и съел домашнего кота

В Таиланде 11 летняя девочка обнаружила на кухне питона длиной более трёх метров. Огромная змея лежала спокойно лишь потому, что недавно перекусила.
11-летняя Дарунда Наттаяватин из таиландской провинции Патхумтхани искала своего кота, но вместо него заметила огромного питона. Испугавшись, девочка закричала и к ней прибежала мать. Женщина тут же вызвала экстренные службы.
Прибывшие специалисты поймали змею и сообщили семье, что питон совсем недавно кого-то съел. В этот момент девочка искала своего кота по кличке Хо-Чжуна. Оказалось, его съела змея, пробравшаяся на кухню через крышу.
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«Такое огорчение! — заметила мать девочки в Facebook. — Дочь искала кота и дома, и в саду, а потом я услышала ее крик. Когда я увидела, что случилось, тоже закричала»
Котика по кличке Хо-Чжун семья приютила несколько лет назад. Он быстро стал любимцем семьи. Бабушка Дарунды даже подарила котейке ковбойский костюм. Девочка очень любила своего питомца и сильно расстроилась, узнав о его смерти.
Сотрудники экстренной службы планируют отпустить на расстоянии 160 километров от места происшествия. Длина змеи была 3,6 метра. По словам змееловов, это взрослый королевский питон, сообщает Daily Mail.
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Я бы как и многие за собаку или кошку схватил бы топор или штыковую лопату и разрубил бы эту змею на мелкие куски, однозначно.
С 3-х метровой змейкой не просто справиться, но со злости можно.