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Удивительные люди: 10 знаменитых музыкантов -мультиинструменталистов

Удивительные люди: 10 знаменитых музыкантов -мультиинструменталистов (12 фото + 11 видео)

Автор:
08 апреля 2021 12:53
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: знаменитости   интересное   музыка   музыканты   мультиинтсрументалисты   
1034
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11

Слышали наверняка выражение "человек-оркестр", про тех, кто умеет играть не нескольких инструментах сразу? Их еще называют мультиинструменталистами. Часто их можно увидеть на уличных представления - где музыкант одновременно играет на гитаре, гармошке и стучит в барабаны. А кто из знаменитых музыкантов так умеет?

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Метки: знаменитости   интересное   музыка   музыканты   мультиинтсрументалисты   
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11  комментариев
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
По идее, настоящий музыкант, должен уметь на всех инструментах играть, если нотную грамоту знает)
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5k
Кирилл ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Играть на инструменте - это прежде всего техника, мышечная память. Нотная грамота - это слух и понимание как звуки сочетаются между собой (гармония).
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3k
Andrey Полчаса назад
А как же Эдмунд Шклярский (Пикник)? Ему не хватает существующих инструментов и он придумывает новые!
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4k
CCR 47 минут назад
Владимир Кузьмин !!!
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498
Лимонадный Джо 58 минут назад
Почему-то нет в списке Майкла Олдфилда? Он играет на множестве инструментов и пишет прекрасную музыку.
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4k
ZmeyUA Час назад
Вот человек-оркестр моего детства!

Ссылка youtu.be
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4k
RomaXz Час назад
Из более современных :)
Умеет петь, играет на электрогитаре, басе и акустической и барабанах.
Ссылка youtu.be
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3k
Taf Taffus Час назад
> Владеет гитарой, бас-гитарой, клавишными, ударными. Самостоятельно сыграл
> все партии (за исключением гитарных соло) на трёх альбомах для своего проекта

Тю! А слабо отжигатьт на невидимых ударниках?
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