Удивительные люди: 10 знаменитых музыкантов -мультиинструменталистов

Слышали наверняка выражение "человек-оркестр", про тех, кто умеет играть не нескольких инструментах сразу? Их еще называют мультиинструменталистами. Часто их можно увидеть на уличных представления - где музыкант одновременно играет на гитаре, гармошке и стучит в барабаны. А кто из знаменитых музыкантов так умеет?