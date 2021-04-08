Удивительные люди: 10 знаменитых музыкантов -мультиинструменталистов

Слышали наверняка выражение "человек-оркестр", про тех, кто умеет играть не нескольких инструментах сразу? Их еще называют мультиинструменталистами. Часто их можно увидеть на уличных представления - где музыкант одновременно играет на гитаре, гармошке и стучит в барабаны. А кто из знаменитых музыкантов так умеет?
К сожалению рано ушедший (в 27 лет) музыкант имел невероятный талант - он мог освоить игру на любом инструменте менее, чем за полчаса. Помимо гитары, играл на ситаре, маримбе, губной гармонике, аккордеоне, ксилофоне, саксофоне, фортепиано, органе, меллотроне, дульцимере, гобое, блок-флейте.
Paint It Black и ситара
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Он играл на гитаре, бас-гитаре и различных клавишных, мандолине и блок-флейтах
2 часа его музыки и талантов
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Помимо бас-гитары, Маккартни играет на ритм- и соло-гитарах, электрооргане, пианино, ударных х, духовых и смычковых инструментах
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Он обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и очень сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом, губной гармоникой.
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Майк — мультиинструменталист. Он свободно владеет гитарой, клавишами, ударными и даже терменвоксом
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Он одинаково хорошо играет на гитаре, скрипке, фортепиано и ударных.
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Ленни самостоятельно научился играть на различных музыкальных инструментах от гитары до барабанов
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Он умеет играть на гитаре, ударных. бас-гитаре, клавишных, и саксофоне
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Музыкант-мультиинструменталист, певец, поэт, автор песен. Играет на гитарных, аккордеоне, ударных
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Владеет гитарой, бас-гитарой, клавишными, ударными. Самостоятельно сыграл все партии (за исключением гитарных соло) на трёх альбомах для своего проекта
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Мировой рекорд - игра одновременно на 10-ти инструментах
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Авторский пост
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Умеет петь, играет на электрогитаре, басе и акустической и барабанах.
> все партии (за исключением гитарных соло) на трёх альбомах для своего проекта
Тю! А слабо отжигатьт на невидимых ударниках?