Легенда NBA Пол Пирс отлично отдохнул со своими друзьями, играя покер и употребляя алкоголь в компании полуголых девиц. 43-летний мужчина вёл прямой эфир в Instagram, который посмотрели тысячи человек. Пол, наверное, совсем забыл, что у него есть жена и трое детей.
43-летний бывший баскетболист NBA отдохнул в компании полуголых девиц и похвастался этим в Instagram. На кадрах одна из девушек делает спортсмену массаж в купальнике, а вторая красавица танцует тверк на камеру.
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На следующем ролике, который уже появился в Twitter, девушек стало больше и вели они себя более развратно. Пирс с друзьями пил алкоголь, играл в покер и похоже отлично проводил время, совсем забыв про жену и троих детей. Он смело хвастался в социальных сетях своим весельем, которое пришлось по вкусу не многим.
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Например, после загула Пирса уволили со спортивного канала ESPN, где он выступал как спортивный эксперт. Издание New York Post сообщило, что руководству канала не понравилось, что Пирс сам выложил эти ролики. Если бы не его хвастовство, то он бы мог сохранить работу.
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