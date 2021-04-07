На следующем ролике, который уже появился в Twitter, девушек стало больше и вели они себя более развратно. Пирс с друзьями пил алкоголь, играл в покер и похоже отлично проводил время, совсем забыв про жену и троих детей. Он смело хвастался в социальных сетях своим весельем, которое пришлось по вкусу не многим.