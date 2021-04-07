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Знаменитый экс-баскетболист Пол Пирс лишился работы на ТВ после вечеринки с полуголыми девушками

Знаменитый экс-баскетболист Пол Пирс лишился работы на ТВ после вечеринки с полуголыми девушками (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 апреля 2021 11:24
Сообщество : Истории
Метки: баскетболист   видео   девушки   интересное   спортсмен   увольнение   фейл   фото   
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Легенда NBA Пол Пирс отлично отдохнул со своими друзьями, играя покер и употребляя алкоголь в компании полуголых девиц. 43-летний мужчина вёл прямой эфир в Instagram, который посмотрели тысячи человек. Пол, наверное, совсем забыл, что у него есть жена и трое детей.

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Метки: баскетболист   видео   девушки   интересное   спортсмен   увольнение   фейл   фото   
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5  комментариев
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21k
Батончик с маком Час назад
Надо было тусоваться с трансформерами и педерастами
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3k
au3 15 минут назад
Облико моралле
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17k
babuby 17 минут назад
Да уж. Были-бы полуголые мужики - не лишился-бы. Надеюсь мы до такого не докатимся никогда!
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43k
zloykoyot 53 минуты назад
Плять, 43 годика дебилу. Такие скандальные случаи по десятку раз в месяц громко озвучивают во всех СМИ. Но ему пох, он герой ипаного инстаграмма. Потом ведь ещё и плакать/оправдываться будет в том же инстаграмме. Если ума до 43 не нажил, теперь уже и до самой смерти не будет.
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18k
Андрей Иванов 59 минут назад
Подумаешь, на порнотубе наверняка больше платят
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