Какие страны открыты для россиян

Пора начинать рассказывать о том, какие страны и регионы готовы принимать российских туристов и по каким правилам.
Страны, с которыми восстановлено авиасообщение
Азербайджан
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
15 февраля Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Азербайджаном. Отметим, въезд в страну для туристов закрыт. Это не касается только граждан и резидентов Азербайджана (с видом на жительство), лиц с разрешением на работу в Азербайджане, студентов вузов Азербайджана, а также членов семей азербайджанских граждан, имеющих иностранное подданство и дипломатов.
Все въезжающие в страну авиапассажиры должны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан. Кроме того, необходимо пройти двухнедельный карантин.
Туристические поездки: разрешены с 15 февраля 2021 года
Дополнительные документы: отрицательный тест
Карантин: нет, если есть отрицательный тест на COVID-19
На взаимной основе регулярное авиасообщение было восстановлено 15 февраля 2021 года. Страна разрешила въезд иностранным туристам. Согласно требованиям властей, граждане других стран по прибытии в республику обязаны предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус, который был проведён не позднее 72 часов до прибытия. В ином случае придется отправиться на самоизоляцию до получения новых результатов тестирования.
Документ должен быть на армянском, русском или английском языке, на бланке медучреждения, где был проведен тест и с указанием личных данных пассажира.
Беларусь
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Граждане России могут посещать страну с туристическими целями. Для въезда нужно иметь на руках ПЦР-тест сроком до 72 часов.
Кроме того, с 8 февраля 2021 года на взаимной возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск – Москва – Минск.
Вьетнам
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Карантин: 14 дней
С 27 января Россия возобновлено регулярное авиасообщение с Вьетнамом. Посещать страну могут вьетнамцы или те, кто имеет по рабочую визу. Приезжающие должны заполнить «декларацию здоровья», предоставить сделанный за три дня до въезда ПЦР-тест и провести 14 дней на карантине.
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: анкета
Карантин: да, 14 дней
С августа возобновлены полёты в Лондон. Всем прибывающим в страну иностранцам необходимо пройти четырнадцатидневный карантин. До прибытия в страну необходимо заполнить онлайн-форму отслеживания контактов, указав свои данные о прибытии, контакты и последующее местоположение самоизоляции.
С 22 декабря 2020 по 16 апреля 2021 года авиасообщение с Великобританией приостановлено.
Венесуэла
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Авиасообщение с Венесуэлой будет возобновлено с 1 апреля. Все прибывающие в страну должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус не ранее 72 часов до прибытия. По прилёте необходимо за свой счёт пройти исследование повторно. Кроме того, перед отправлением необходимо заполнить специальную форму.
Германия
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Карантин: да, 10 дней
С 1 апреля возобновляется регулярное авиасообщение с Германией. Пока страну могут посещать только определённые категории граждан, например, имеющие вид на жительство стран-членов Европейской экономической зоны, для туристов въезд закрыт. Все въезжающие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее 48 часов до поездки. Также необходимо пройти 10-дневный карантин, который может быть сокращён в случае повторного тестирования на пятый день после прибытия. Также перед поездкой необходимо зарегистрироваться на сайте.
Греция
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, заполненная форма PLF (passenger locator form)
Карантин: 7 дней
Квота, разрешающая въезд на территорию Греции 4000 российских туристов в неделю, действует до 19 апреля. С 8 февраля на взаимной основе возобновлено регулярное авиасообщение между странами. Авиарейсы из Москвы в Афины выполняются два раза в неделю.
При себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну (на английском языке). Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.
Всем пассажирам, прилетающим в Грецию, необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение 7 дней по месту пребывания, которое указывается в форме PLF.
Как отметил министр туризма Греции Харис Теохарис, страна рассчитывает открыть границы для туристов со всего мира с 14 мая. По его словам, посетить страну смогут люди, вакцинированные от COVID-19, а также лица, имеющие подтвержденный статус переболевшего. Кроме того, въезд в страну будет доступен и путешественникам, предоставившим справку об отрицательном результате ПЦР-теста.
Египет
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, медицинская страховка
Авиасообщение восстановлено, россияне могут совершать перелёты в Каир. Для въезда в Египет и на курорты Красного моря с 1 сентября туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета.
Также нужно позаботиться о наличии соответствующей международной медицинской страховки, включающей покрытие на лечение COVID-19.
Индия
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Индия с 12 февраля возобновляет авиасообщение с Россией, однако, в соответствии с установленными правилами, въехать в страну могут только граждане Индии, Непала и Бутана, их иностранные супруги и дети, а также студенты (если один из родителей — гражданин Индии). Транзит иностранных туристов через индийские аэропорты также невозможен.
Все въезжающие на территорию Индии должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, а также заполнить self-reporting form.
Катар
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Карантин: 7 дней
Границы страны для россиян пока закрыты. Въехать кроме граждан могут только граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с супругами. Власти Катара также допускают въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ. Прибывающим в страну также необходимо соблюдать карантин и предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Россияне могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для полетов на Мальдивы.
Казахстан
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Каранин: да, если нет ПЦР-теста
Полёты в Нур-Султан возобновлены 21 сентября. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Чтобы попасть в Казахстан, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, в противном случае придется провести две недели в карантине.
Киргизия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Полёты в Бишкек возобновлены 21 сентября. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Гражданам России необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса. оформленную не ранее чем за 72 часа до вылета.
Куба
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный ПЦР-тест, повторное тестирование по прилёте, анкета, медицинская страховка.
Россия возобновляет авиасообщение с Кубой. Полёты из Москвы будут совершаться дважды в неделю в города Кайо-Коко и Санта-Клара. С 1 апреля в список направлений также добавится Варадеро (до 7 рейсов в неделю).
За 72 часа до вылета необходимо сдать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории. По прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. Всех иностранных туристов по прилете ждет термометрия и бесплатный повторный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия. Кроме того, у путешественников должна быть медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение COVID-19, при её отсутствии можно будет оформить документ уже на Кубе за $30.
Туристам можно будет не носить маски на территории отеля, не необходимо соблюдать социальную дистанцию, и регулярно проходить термометрию.
Отметим, 6 февраля Куба ввела обязательный пятидневный карантин для всех прибывающих на остров, но для организованных туристов сделано исключение. Карантин должны проходить лишь самостоятельные путешественники.
Мальдивы
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, анкета, подтверждение брони в отеле
На въезде иностранным путешественникам с 10 сентября придётся предъявить справку об отсутствии COVID-19 или пребывать на карантине. Туристам необходимо будет заполнить декларацию о состоянии здоровья (в течение 24 часов до вылета на сайте) и пройти термометрию после прилёта. Туристам с симптомами ОРВИ при пересечении границы предстоит сделать ПЦР-тест за свой счёт. Однако проведение выборочного тестирования на COVID-19 по прилёте всё же может коснуться некоторых туристов.
На первом этапе снятия ограничений, прилетающим в страну туристам нужно будет подтвердить бронь в отеле и авиабилеты в обе стороны. Во время отдыха они смогут проживать только в нём одном.
Объединённые Арабские Эмираты
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, медицинская страховка, анкета
Для того, чтобы прилететь в ОАЭ, российскому туристу необходимо иметь на руках справку с отрицательным результатом по COVID-19, сделанную максимум за 72 часа до прилёта. Тест можно будет пройти и в аэропорту Дубая. Также нужно позаботиться о наличии соответствующей международной медицинской страховки, включающей покрытие на лечение COVID-19. Документ должен быть составлен или продублирован на английском языке и распечатан.
Перед путешествием распечатайте и заполните форму декларации о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что вы загрузите приложение COVID-19 DXB. Эта форма должна быть передана в Управление здравоохранения Дубая по прибытии в Дубай, а приложение ― скачано (из Apple App Store или из Google Play Store).
Республика Кипр
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
С 1 апреля Кипр смягчает требования при въезде в страну и открывает границы для туристов. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы (куда входит Россия), необходимо будет пройти тестирование перед посадкой (не позднее, чем за 72 часа) и сразу после прибытия. От предоставления ПЦР-тестов на коронавирус будут освобождены только туристы, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. Им будет необходимо предъявить справку о вакцинации от COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована.
Сейшельские острова
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Власти Сейшельских островов 25 марта открыли страну для туристов. Россиянам для въезда на архипелаг понадобится справка об отрицательном результате ПЦР-тестирования, пройденного не позднее, чем за 72 часа до прилёта.
Сербия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: не требуются
В Белград летают рейсы из Москвы. Россиянам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, пройденного не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну.
Сингапур
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: гражданство, ВНЖ и др.
Авиакомпания Singapore Airlines с 28 января возобновляет регулярные рейсы из Сингапура в Москву и обратно. Въехать в Сингапур могут лишь отдельные категории российских граждан, граждане некоторых стран ЮВА, получив специальный документ, а также граждане Сингапура и обладатели ВНЖ. С 8 февраля страна может быть открыт для туристов из России.
Сирия
Дополнительные документы: ПЦР-тест
Авиасообщение с Сирией возобновляется 1 апреля. Въезд в страну разрешён по действующей визе, дипломатам, гражданам Сирии и членам их семей, а также студентам и школьникам, обучающимся в стране. Также необходимо пройти ПЦР-тестирование максимум за 96 часов до вылета и заполнить анкету.
Таджикистан
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Авиасообщение с Таджикистаном возобновляется 1 апреля. Максимум за 72 часа до отправления в страну необходимо сдать ПЦР-тест.
Танзания
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, анкета
Россияне могут отправиться в Занзибар. Все прибывающие в страну должны заполнить специальную форму ― Health Surveillance Form в самолёте и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.
Турция
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
1 августа были возобновлены полёты в Стамбул и Анкару. С 10 августа россияне могут летать также в Даламан, Бодрум и Анталью.
Пассажиры, въезжающие в Турцию с 15 марта, должны заполнить специальную форму в электронном виде за 72 часа до прибытия. Анкету затем надо распечатать или скачать на мобильное устройство для предъявления сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Ранее документ заполнялся в бумажном виде на борту самолёта.
Напомним, начиная с 30 декабря 2020 года все пассажиры старше 6 лет при посадке на борт должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию. Пассажиры, которые не сделали тест, не будут допускаться на борт.
Это требование также относится к транзитным пассажирам.
Узбекистан
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
С 1 апреля между Россией и Узбекистаном возобновляется регулярное авиасообщение. Для въезда в страну понадобится пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 максимум за 72 часа до отправления.
Финляндия
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: документы (цель визита)
Рейсы будут совершаться дважды в неделю по направлениям Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки. Однако для пересечения границы необходимо предоставить документ, подтверждающий гуманитарную или учебную цель визита.
Чехия
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
С 4 октября полёты в Прагу возобновлены. Пока страну сейчас смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство, для туристов въезд пока закрыт. Все въезжающие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Швейцария
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: не требуются
Карантин: да, 10 дней
15 августа, Россия и Швейцария возобновляют авиасообщение, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Однако страну сейчас смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство, для туристов въезд пока закрыт.
По приезде может понадобиться соблюдение 10-дневного карантина.
Шри-Ланка
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: ПЦР-тест
1 апреля Россия и Шри-Ланка возобновляют регулярное авиасообщение на взаимной основе. Всем прибывающим в страну необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, пройденного не более чем за 96 часов до отправления. По прилёте туристов также ждет необходимость прохождения экспресс-теста. Также понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19.
Минимальный срок пребывания в стране должен составлять 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах.
Перед покупкой путешествия необходимо пройти процедуру регистрации поездки. Ознакомиться со списком отелей, доступных для бронирования (входящих в список безопасных мест размещения первого уровня) можно на сайте. После осуществления резервации места размещения нужно отправить запрос на разрешение на въезд.
Южная Корея
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: не требуются, необходимо сдать тест в аэропорту по прибытии
Карантин: да, 14 дней
С 27 сентября из РФ можно улететь в Сеул. По прибытии в аэропорт Сеула нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, провести в карантине 14 дней. Нахождение в специальном помещении обойдется в $100 в день.
Кроме того, из-за пандемии Корея приостановила безвизовый режим с Россией, и пока посольство страны не принимает документы на туристические визы.
Япония
Туристические поездки: не разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Карантин: да, 14 дней
Авиасообщение с Токио возобновлено 1 ноября. Самолёты летают из Москвы и Владивостока. Правительство Японии 28 декабря ввело запрет на въезд в страну граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на японской территории.
Посетить Японию можно только с деловыми целями или имея право долгосрочного проживания там. Согласно данным на сайте японского посольства в России, иностранцам, которые планируют въезд в Японию, нужно сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России. В аэропорту прилета также будет необходимо пройти проверку на коронавирус, а затем соблюдать карантин в течение 14 дней.
Эфиопия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза. Туристическая виза может быть оформлена непосредственно по прилету в Аддис-Абебу. Все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов.
Абхазия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: не требуются
Границы взаимно открыты. Въезжающим не нужны будут справки об отсутствии коронавируса.
Страны, разрешившие въезд туристов из России
Бразилия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: медицинская страховка
Власти Бразилии приняли решение о возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. Иностранные пассажиры, планирующие находиться на территории страны сроком до 90 дней, должны представить подтверждение наличия медицинской страховки, действующей в Бразилии и покрывающей весь период поездки, а также справку об отсутствии COVID-19.
Полёты не осуществляются в аэропорты городов Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс. Они пока закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки.
Грузия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
С 1 марта россияне вновь смогут посещать Грузию. Для этого потребуется только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Также необходимо заполнить специальную форму. Попасть в страну можно будет воздушным путем. Напомним, ранее Грузия отменила запрет на въезд для путешественников, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
Доминиканская Республика
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: не требуются
Доминикана заявила о готовности принимать туристов из России. При пересечении границы справка об отсутствии COVID-19 не нужна, так как в стране действуют специальные протоколы по приёму гостей, призванные гарантировать их безопасность от коронавируса.
Иордания
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: ПЦР-тест
В середине января Иордания отменила обязательный карантин для прибывающих в страну. Однако туристам необходимо сдавать два ПЦР-теста: первый – за 72 часа до вылета, второй – прямо в аэропорту после прибытия.
Кения
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, анкета
Вечером 5 августа Кения разрешила въезд на свою территорию российским гражданам без обязательного карантина.
Кения ― визовая страна для граждан РФ. Электронную визу Кении ($50) нужно получить до вылета, пройдя по этой ссылке. Также можно получить визу и по прилёте ($50). Кроме визы россиянам потребуется официальная справка (желательно на английском языке) из медицинской лаборатории об отрицательном тесте на COVID-19 (тест должен быть сделан максимум за 96 часов до прилета в Кению). Кроме того, нужно заранее заполнить форму онлайн на этом сайте.
По прилету в Найроби всем пассажирам измерят температуру, и если нет симптомов COVID-19, то они свободно проследуют далее.
Марокко
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, подтверждение брони в отеле
Марокко 10 сентября открыла границы для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, среди них – Россия. Туристам нужно будет предъявить справку с отрицательным результатом теста на ковид, проведенного не ранее, чем за 72 часа до поездки, и ваучер или другой документ, подтверждающий бронирование в отеле. Кроме того, необходимо заполнить специальную форму.
Мексика
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: анкета
Для въезда в Мексику с туристическими целями нужно получить визу или оформить электронное разрешение на портале миграционной службы. Туристам также нужно лишь заполнить по прибытии анкету о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы.
Молдавия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: не требуются
С 1 сентября граждане России и ряда других государств смогут въезжать в Молдавию, и прибывшим в страну россиянам не надо соблюдать карантин.
Перу
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: ПЦР-тест
Власти Перу отменили введенное в январе 2021 года требование об обязательном карантине для прибывающих в страну. Для въезда туристы должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Кроме того, необходимо
заполнить специальную онлайн-форму (также за 72 часа до отправления).
США
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
США формально не закрывали авиасообщение с Россией. Согласно новым требованиям, вступившим в силу 26 января, при въезде в страну необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антигенный). Диагностику необходимо пройти максимум за 72 часа до вылета. Прохождение карантина не требуется. Правда, все посольства и генконсульства с марта прекратили выдачу виз.
Тунис
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Карантин: да, 7 дней
Лица, прибывающие в Тунис из-за рубежа, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать недельный карантин в специально выделенном отеле.
По окончании карантина необходимо сдать ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, то карантин можно прекратить.
Хорватия
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест, подтверждение брони отеля
Туристам из России, въезжающим в Хорватию, необходимо предъявить на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до прилёта а также ваучер на проживание. Кроме того, въезд в страну доступен при наличии сертификата вакцинации, в том числе препаратом «Спутник V» (через 14 дней после получения второй дозы), или справки об уже перенесённой болезни. Перед вылетом необходимо заполнить специальную форму.
Черногория
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. При этом, согласно введенным в начале марта 2021 года правилам, туристы из России обязаны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования (или теста на антигены), сданного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Также для въезда подходит серологический тест на антитела (не старше 1 месяца) и сертификат о вакцинации против COVID-19 (в том числе препаратом «Спутник V»).
Отметим, официально авиасообщение между Россией и Черногорией пока не открыто.
Южно-Африканская Республика
Туристические поездки: разрешены
Дополнительные документы: отрицательный тест
11 ноября строгие ограничения на международные поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса, снимаются для всех стран. Все иностранные путешественники должны предоставить в аэропорту прилёта справку о тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета. В случае необходимости туристы должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, расходы на который им придется нести самим.
Из России до Йоханнесбурга сейчас можно добраться со стыковкой в Лондоне или Стамбуле, куда в оба города с 1 августа выполняются прямые рейсы из российских городов.
Источник:
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