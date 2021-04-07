Какие страны открыты для россиян





Квота, разрешающая въезд на территорию Греции 4000 российских туристов в неделю, действует до 19 апреля. С 8 февраля на взаимной основе возобновлено регулярное авиасообщение между странами. Авиарейсы из Москвы в Афины выполняются два раза в неделю.

При себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну (на английском языке). Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

Всем пассажирам, прилетающим в Грецию, необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение 7 дней по месту пребывания, которое указывается в форме PLF.

Как отметил министр туризма Греции Харис Теохарис, страна рассчитывает открыть границы для туристов со всего мира с 14 мая. По его словам, посетить страну смогут люди, вакцинированные от COVID-19, а также лица, имеющие подтвержденный статус переболевшего. Кроме того, въезд в страну будет доступен и путешественникам, предоставившим справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Египет

Туристические поездки: разрешены

Дополнительные документы: отрицательный тест, медицинская страховка

Авиасообщение восстановлено, россияне могут совершать перелёты в Каир. Для въезда в Египет и на курорты Красного моря с 1 сентября туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета.

Также нужно позаботиться о наличии соответствующей международной медицинской страховки, включающей покрытие на лечение COVID-19.

Индия

Туристические поездки: не разрешены

Дополнительные документы: отрицательный тест

Индия с 12 февраля возобновляет авиасообщение с Россией, однако, в соответствии с установленными правилами, въехать в страну могут только граждане Индии, Непала и Бутана, их иностранные супруги и дети, а также студенты (если один из родителей — гражданин Индии). Транзит иностранных туристов через индийские аэропорты также невозможен.

Все въезжающие на территорию Индии должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, а также заполнить self-reporting form.

Катар

Туристические поездки: не разрешены

Дополнительные документы: отрицательный тест

Карантин: 7 дней

Границы страны для россиян пока закрыты. Въехать кроме граждан могут только граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с супругами. Власти Катара также допускают въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ. Прибывающим в страну также необходимо соблюдать карантин и предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Россияне могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для полетов на Мальдивы.





Казахстан