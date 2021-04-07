FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1924 поста • 452 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Какие страны открыты для россиян

Какие страны открыты для россиян (15 фото)

Автор:
07 апреля 2021 10:07
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   интересно   куда поехать   люди   отдых   путешествия   фото   
885
15

Пора начинать рассказывать о том, какие страны и регионы готовы принимать российских туристов и по каким правилам.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   интересно   куда поехать   люди   отдых   путешествия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Мафусаил 4 часа назад
Спасибо конечно, но по зарплате выходит я не устал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−36
bidrelasta 37 минут назад
или жуйте пую [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−36
bidrelasta 38 минут назад
езжайте в усть-[мат] ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 3 часа назад
Надо быть полным идиотом, что бы в турцию щас ехать. Короче, ждем 3-й волны. Туристы без мозгов завезут говна всякого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Эрик Alex 56 минут назад
Езжай в крым, так хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 4 часа назад
Только недалекий человек попрется сейчас в другую страну, рискуя зависнуть там при очередном локдауне, или заболеть и чахнуть в чужой больничке, а то и без соответствующей помощи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
KarabasBarabas Garpia121 3 часа назад
Прививки, антитела? Не, не слышал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Игорь KarabasBarabas 23 минуты назад
А если есть антитела от прививок, то тест будет положительным или нет? В ЕС паспорта здоровья только разрабатываются, да ещё не понятно в какие страны наши вакцины признают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Почему ни где не говориться про прививку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Что означает локдаун? Что означает локдаун? Привычки и традиции жителей разных стран Привычки и традиции жителей разных стран Размеры островов в 3D Размеры островов в 3D
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

314248



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные мемы о кредитовании
3
52
Убойные мемы о кредитовании
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
73
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
1
34
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
1
25
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#факты#люди#дубай#сша#настроение#фотографии#фейл
#Юмор#интересное#история#кино#СССР#криминал#в мире#смешные#на различный вкус#абсурд
#интересно#подборка#Россия#Разное#прикольные#приколы#фильм#собаки#неудача#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться