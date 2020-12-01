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15 случаев, когда использование техники привело к провалу

15 случаев, когда использование техники привело к провалу (16 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: бытовая техника   забавно   подборка   прикол   ты упоротый что ли   умора   юмор   
5230
16
Бытовая техника и электроника призваны служить человеку верой и правдой, чтобы облегчить ему жизнь. Но порой что-то идёт не по плану...
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Метки: бытовая техника   забавно   подборка   прикол   ты упоротый что ли   умора   юмор   
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869
Шурман Час назад
Принесли так что бы не попасть на матрицу , к нам тоже клиенты приносят и пищевой лентой обмотан или лентой для упаковки грузов . Матрица к примеру стоит от 450 евро .
Принесли так что бы не попасть на матрицу , к нам тоже клиенты приносят и пищевой лентой обмотан или лентой для упаковки грузов . Матрица к примеру стоит от 450 евро .
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