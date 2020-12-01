15 случаев, когда использование техники привело к провалу

Бытовая техника и электроника призваны служить человеку верой и правдой, чтобы облегчить ему жизнь. Но порой что-то идёт не по плану...
Техника создана для того, чтобы облегчать человеку жизнь и открывать новые возможности, но иногда что-то идёт не так. Порой виноваты в этом сами люди, а бывает и так, что гаджеты решают взбунтоваться и устроить маленькое восстание машин.
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4. «Компьютер был прикреплён к столу эпоксидной смолой. Чтобы привезти его к мастерам, хозяевам пришлось его выпиливать»
7. «Клиент принёс этот iMac из-за того, что он не включался… Очевидно, он использует его именно так»
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