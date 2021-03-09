Мультяшный скунс Пепе ле Пью из Looney Tunes не появится в продолжении фильма «Космический джем», поскольку его обвинили в «увековечении культуры изнасилования».
Хотя ле Пью появляется в первом фильме 1996 года, персонажа вырезали из сиквела «Космический джем: Новое поколение», который выйдет 16 июля. В 2019 году актриса Грейс Санто снялась в сцене, где должна была взаимодействовать с мультяшным скунсом, но сцену убрали из фильма, когда бразды правления перешли к новому режиссеру Малкольму Д. Ли. Согласно Dateline, в удаленной сцене Ле Пью появился в роли бармена, который хватает за руку девушку в исполнении Санто и начинает ее целовать. Персонаж Санто дает скунсу пощечину и выливает содержимое бокала ему на голову. После этого звезда НБА Леброн Джеймс, который играет в фильме самого себя, делает скунсу строгий выговор и объясняет, что нельзя трогать людей без их согласия.
Санто открыто выступает против сексуальных домогательств, и, по словам ее представителя, она расстроилась, когда узнала, что сцену вырезали: «Теперь у нее нет возможности повлиять на мир через более молодые поколения, которые будут смотреть «Космический джем 2, дав девочкам и мальчикам понять, что поведение Пепе неприемлемо», — сказал представитель актрисы.
Недавно обозреватель New York Times Чарльз М. Блоу написал в своей колонке, что скунс ле Пью «нормализовал культуру изнасилования», однако источники утверждают, что это не связано с удалением сцены из фильма. Блоу опубликовал критическую статью после новостей о том, что некогда всеми любимые детские книги доктора Сьюза «кэнселят» за расистские изображения. В статье он уделил больше времени персонажам, которых воспринимают как расистских, но комментарий о ле Пью вызвал резкую негативную реакцию пользователей сети.
«[Правые] блоги бесятся [потому что] я сказал, что Пепе ле Пью способствует культуре изнасилования. Давайте-ка посмотрим. 1. Он хватает/целует девушку/незнакомку, неоднократно, [без] согласия и против ее воли. 2. Она изо всех сил пытается вырваться, но он ее не отпускает. 3. Он закрывает дверь, чтобы она не могла сбежать», — твиттнул Блоу в субботу. — «Это научило мальчиков тому, что «нет» на самом деле не значит «нет», а является частью игры, началом борьбы. Это научило их тому, что преодолевать яростные, даже физические возражения женщины — это нормально, мило и смешно. Они даже не дали женщине возможность ГОВОРИТЬ».
Дебаты о скунсе Пепе ле Пью разгораются не впервые. Комик Дэйв Шаппель назвал ле Пью насильником еще в 2000 году в своем первом специальном выпуске для HBO, Killin 'Them Softly. Шаппель рассказал, как смотрел Looney Tunes со своим племянником, и тот сказал ему обратить внимание на Пепе Ле Пью, «потому что он забавный». «Я такой: господи боже, что за ****ый насильник этот парень? Полегче!», — сказал он о ле Пью.
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Многие встали на защиту ле Пью и высмеяли критику Блоу. Один пользователь написал, что ле Пью «должен был попросить озвучить согласие перед этим поцелуем, как делают настоящие скунсы». Еще один добавил: «Чувак прав. Пепе точно научил меня этому, а койот научил меня, что если я привяжу к талии мотор от лодки, надену ролики и засуну пропеллер в ведро с водой, то смогу ехать очень быстро».
«Я никогда не считал персонажей Looney Tunes образцом для подражания и не пытался быть как они. Я наслаждался ими только как источником развлечения», — подытожил третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Никакого стыда нет у этих плядей толерастных