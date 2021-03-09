FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4805 постов • 1050 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Мультяшного скунса обвинили в сексуальных домогательствах и вырезали из продолжения «Космического джема»

Мультяшного скунса обвинили в сексуальных домогательствах и вырезали из продолжения «Космического джема» (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 19:09
Сообщество : Кино
Метки: Культура   кино   космический джем   мультфильмы   новости   
243
8
1

Мультяшный скунс Пепе ле Пью из Looney Tunes не появится в продолжении фильма «Космический джем», поскольку его обвинили в «увековечении культуры изнасилования».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Культура   кино   космический джем   мультфильмы   новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
866
Ловите наркомана! 2 часа назад
А он белый или черный? Это тоже наверное важно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 2 часа назад
Иисусе, они и Космический джем пересняли?
Никакого стыда нет у этих плядей толерастных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oukitel открывает 2021 год с WP12 - первым прочным и бюджетным смартфоном на Android 11 Oukitel открывает 2021 год с WP12 - первым прочным и бюджетным смартфоном на Android 11 Симпсоны - предсказатели будущего Симпсоны - предсказатели будущего 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил Персонажам нового "Короля Льва" подарили мультяшные эмоции Персонажам нового "Короля Льва" подарили мультяшные эмоции Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256281



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
7
40
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
Марсоход Perseverance сделал свои первые "шаги" и прислал новые снимки
0
167
Марсоход Perseverance сделал свои первые "шаги" и прислал новые снимки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вытащил на рыбалку жену на 8 Марта / Что из этого получилось
0
11
Вытащил на рыбалку жену на 8 Марта / Что из этого получилось
Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет
0
18
Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#СССР#картинки#история#автомобили#животные#позитив#Фотографии.
#фото#интересное#8 марта#дети#кино#наука#дтп#знаменитости#шоу бизнес#подборка
#прикол#факты#приколы#истории#люди#Украина#женщины#комментарии#автомир#природа

На что жалуетесь?

Вернуться