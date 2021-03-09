Недавно обозреватель New York Times Чарльз М. Блоу написал в своей колонке, что скунс ле Пью «нормализовал культуру изнасилования», однако источники утверждают, что это не связано с удалением сцены из фильма. Блоу опубликовал критическую статью после новостей о том, что некогда всеми любимые детские книги доктора Сьюза «кэнселят» за расистские изображения. В статье он уделил больше времени персонажам, которых воспринимают как расистских, но комментарий о ле Пью вызвал резкую негативную реакцию пользователей сети.

«[Правые] блоги бесятся [потому что] я сказал, что Пепе ле Пью способствует культуре изнасилования. Давайте-ка посмотрим. 1. Он хватает/целует девушку/незнакомку, неоднократно, [без] согласия и против ее воли. 2. Она изо всех сил пытается вырваться, но он ее не отпускает. 3. Он закрывает дверь, чтобы она не могла сбежать», — твиттнул Блоу в субботу. — «Это научило мальчиков тому, что «нет» на самом деле не значит «нет», а является частью игры, началом борьбы. Это научило их тому, что преодолевать яростные, даже физические возражения женщины — это нормально, мило и смешно. Они даже не дали женщине возможность ГОВОРИТЬ».