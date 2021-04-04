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Бухгалтерия войны

Бухгалтерия войны (11 фото)

Автор:
04 апреля 2021 16:56
Метки: бухгалтерия   война   танк   танк Т-70   
798
11
Почему под Прохоровкой Красная Армия потеряла так много танков?
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Метки: бухгалтерия   война   танк   танк Т-70   
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501k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Автор, лукавишь!

Большинство немецкой техники было подбито противотанковыми средствами - ПТО, мины, пехота, крупнокалиберные орудия, авиация!
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4k
Олег Полчаса назад
Они, нацисты, ведь не врут
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21k
Ваня 41 минуту назад
в константиновке стоит памятник "трактору"...
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