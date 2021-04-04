Бухгалтерия войны

Современная немецкая историография считает, что 12 июля 1943 года во встречном сражении под Прохоровкой с убедительным перевесом победил Вермахт. У фашистов было подбито или сожжено 71 машина, а у советских войск – 256 танков. Впрочем, в интернете гуляют и другие соотношения потерь 1:5 и даже 1:6. Во многом, это связано с методикой подсчета, которую с пропагандистским пристрастием вели немцы по приказу Министерства пропаганды Геббельса. Им было предписано не учитывать бронетехнику дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которая была эвакуирована с поля боя и, по мнению механиков Панцерваффе, подлежала восстановлению. В частности 2 танка T-VI были отправлены в дорогостоящий ремонт и неизвестно, вернулись ли они в строй. Однако теперь эти цифры, как факты высокой эффективности армии Адольфа Гитлера, вновь вытащены на свет.



Тем не менее Вермахт все-таки признал безвозвратное уничтожение своих 2 «Тигров», 49 средних танков и 20 САУ. Что касается советской техники, то с нашей стороны было подбито 152 Т-34-76 и 68 Т-70, а также другая техника в меньших количествах, в частности 18 САУ. Казалось бы, и в самом деле, немцы нанесли нашим танкистам несоизмеримый ущерб и показали бесспорное превосходство Панцерваффе.