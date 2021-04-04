Бухгалтерия войны

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Почему под Прохоровкой Красная Армия потеряла так много танков?
В Орле есть мемориальный сквер Танкистов. Свое название он получил 7 августа 1943 года через 3 дня после освобождения города, когда на земляном холме установили подбитый легкий танк Т-70, который в составе роты ст. лейтенанта Сергея Марченко участвовал в Курской битве. Потом – в 1968 году - неказистую и маленькую бронемашину по кличке «трактор» заменили брутальным танком Т-34-85 (образца 1944 года), не имеющего, однако, отношения к легендарному сражению.
Несмотря на то, что 9-тонная советская бронемашина Т-70 была легкой добычей 57-тонного немецкого танка T-VI «Тигр», в Прохоровском сражении она сыграла очень важную и несправедливо забытую роль.
Несмотря на то, что 9-тонная советская бронемашина Т-70 была легкой добычей 57-тонного немецкого танка T-VI «Тигр», в Прохоровском сражении она сыграла очень важную и несправедливо забытую роль.
Сверхлегкий танк с габаритами пятидверной «Нивы»
Все видели пятидверный автомобиль «Нива». Так вот габариты у танка Т-70 – примерно такие же: длина у ВАЗ 2131 – 4240 мм, у «трактора» - 4285 мм, ширина – 2119 мм (с зеркалами) и 2348 мм соответственно. Разве что по высоте они отличаются, впрочем, не намного: тольяттинский внедорожник ниже танка Т-70 на 40 см, правда, за счет небольшой смещенной влево башни с пушкой 20-К обр. 1932/38 гг. А так особой разницы нет.
Если учесть небольшой вес Т-70 каких-то 9,1 тонн (для сравнения участник Курской битвы немецкий T-VI «Тигр» весил 57 тонн), то справедливо говорить о бронемашине на гусеничном ходу, нежели о танке, как таковом.
Если учесть небольшой вес Т-70 каких-то 9,1 тонн (для сравнения участник Курской битвы немецкий T-VI «Тигр» весил 57 тонн), то справедливо говорить о бронемашине на гусеничном ходу, нежели о танке, как таковом.
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О чем говорят архивы Вермахта
В 5-й Танковой Армии Ротмистрова, участвующей в сражении под Прохоровкой, из 706 единиц бронетехники находилось 597 танков. Из них, в свою очередь, значительное число составляли Т-70, которые летом 1943 года трудно было назвать полноценным танком. Приводятся разные цифры – 218, 260 и даже 301 «тракторов», которые оказались на линии огня в кульминационном сражении Курской битвы.
Напомним, со стороны Вермахта в знаменитой танковой битве могли быть задействены 413 единиц бронетехники, включая «неубиваемые» T-VI, расстреливающие наши Т-34 с 2 км, тогда как «тридцатьчетверка» могла ответить максимум с 600 метров. Однако, как с фашисткой стороны, так и с нашей, 12 июля 1943 года во встречном сражении на южном фасе Курской дуги приняло участие меньше машин.
По данным немецкой стороны, под Прохоровкой вступило в бой 150 танков и САУ Панцерваффе (танковые войска 3-го Рейха), в том числе 7 «Тигров». Преобладали модернизированные T-IV, среди которых затерялось всего лишь 4 легких танка T-II «Луч», а также 30 САУ. С нашей стороны, если верить архивам Вермахта, им навстречу выехало 368 танков, среди которых было 186 Т-34 и 139 Т-70, а также 33 САУ.
Напомним, со стороны Вермахта в знаменитой танковой битве могли быть задействены 413 единиц бронетехники, включая «неубиваемые» T-VI, расстреливающие наши Т-34 с 2 км, тогда как «тридцатьчетверка» могла ответить максимум с 600 метров. Однако, как с фашисткой стороны, так и с нашей, 12 июля 1943 года во встречном сражении на южном фасе Курской дуги приняло участие меньше машин.
По данным немецкой стороны, под Прохоровкой вступило в бой 150 танков и САУ Панцерваффе (танковые войска 3-го Рейха), в том числе 7 «Тигров». Преобладали модернизированные T-IV, среди которых затерялось всего лишь 4 легких танка T-II «Луч», а также 30 САУ. С нашей стороны, если верить архивам Вермахта, им навстречу выехало 368 танков, среди которых было 186 Т-34 и 139 Т-70, а также 33 САУ.
«Немцы разбили русских в соотношении 1 к 6»
Современная немецкая историография считает, что 12 июля 1943 года во встречном сражении под Прохоровкой с убедительным перевесом победил Вермахт. У фашистов было подбито или сожжено 71 машина, а у советских войск – 256 танков. Впрочем, в интернете гуляют и другие соотношения потерь 1:5 и даже 1:6. Во многом, это связано с методикой подсчета, которую с пропагандистским пристрастием вели немцы по приказу Министерства пропаганды Геббельса. Им было предписано не учитывать бронетехнику дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которая была эвакуирована с поля боя и, по мнению механиков Панцерваффе, подлежала восстановлению. В частности 2 танка T-VI были отправлены в дорогостоящий ремонт и неизвестно, вернулись ли они в строй. Однако теперь эти цифры, как факты высокой эффективности армии Адольфа Гитлера, вновь вытащены на свет.
Тем не менее Вермахт все-таки признал безвозвратное уничтожение своих 2 «Тигров», 49 средних танков и 20 САУ. Что касается советской техники, то с нашей стороны было подбито 152 Т-34-76 и 68 Т-70, а также другая техника в меньших количествах, в частности 18 САУ. Казалось бы, и в самом деле, немцы нанесли нашим танкистам несоизмеримый ущерб и показали бесспорное превосходство Панцерваффе.
Тем не менее Вермахт все-таки признал безвозвратное уничтожение своих 2 «Тигров», 49 средних танков и 20 САУ. Что касается советской техники, то с нашей стороны было подбито 152 Т-34-76 и 68 Т-70, а также другая техника в меньших количествах, в частности 18 САУ. Казалось бы, и в самом деле, немцы нанесли нашим танкистам несоизмеримый ущерб и показали бесспорное превосходство Панцерваффе.
Бухгалтерия войны
Отметим, что себестоимости танков T-VI и T-IV даже по немецким источникам превосходили себестоимость Т-34-76 в 10 и 3 раза соответственно. Таким образом, потери 2 фашистских «Тигров» и 32 «четверок» были эквивалентны подбитым или сожженным во встречном сражении 116 русским «тридцатьчетверкам». А если бухгалтерию войны применить к невероятно экономным в производстве гусеничным броневикам Т-70, то уничтожение ими, хотя бы одного T-IV в полной мере компенсировало всех «тракторов», оставленных на поле боя. А такие случаи, кстати, были зафиксированы.
Сюда также следует прибавить безвозвратные потери 5 больших самоходок Hummel из 11 участвующих в сражении и ни одной нашей САУ СУ-152 из 12. Следовательно, даже по-формальному подсчету легко поставить под сомнение убедительную победу дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» над 5-й ТА Ротмистрова во встречном сражении под Прохоровкой. Что толку от того, что немцы потеряли в количественном выражении гораздо меньше машин, если по стоимости они значительно дороже, но при этом цели сражения не достигнуты. Значит, речь идет об обычном жонглировании цифрами.
Сюда также следует прибавить безвозвратные потери 5 больших самоходок Hummel из 11 участвующих в сражении и ни одной нашей САУ СУ-152 из 12. Следовательно, даже по-формальному подсчету легко поставить под сомнение убедительную победу дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» над 5-й ТА Ротмистрова во встречном сражении под Прохоровкой. Что толку от того, что немцы потеряли в количественном выражении гораздо меньше машин, если по стоимости они значительно дороже, но при этом цели сражения не достигнуты. Значит, речь идет об обычном жонглировании цифрами.
Спасти танкиста Иванова
Произвести Т-70 было несравнимо проще и дешевле, чем тяжелый танк Панцерваффе. Но также понятно, что встреча «трактора» с монстром T-VI один на один не сулила ничего хорошего советской машине, точнее гарантировала ей стопроцентное уничтожение. Вообще-то Т-70 считался противопехотной машиной или танком второго эшелона.
Тем не менее конструктор Николай Астров спроектировал эту бронетехнику таким образом, чтобы у экипажа был высокий шанс на выживание. Так, по итогам сражения под Прохоровкой только 40 % подбитых танков Т-70 считались невозвратными потерями, тогда как 41 машина из 68 после ремонта вернулась в строй.
Связано это, во-первых, с тем, что боекомплекты не детонировали во время попадания вражеского снаряда, а также удачным расположением бензобака. А вот танкистам Т-34 повезло меньше: 78 % «тридцатьчетверок», участвующих во встречном сражении, не подлежали восстановлению. Это во-вторых. А в-третьих, из-за меленького габарита наводчики Панцерваффе начинали целиться в «тракторов» с 600 метров (а в Т-34 почти с 2 км). Внезапное появление Т-70 отвлекало немцев от расстрела Т-34 на большом расстоянии, что позволяли «тридцатьчетверкам» подойти на дистанцию эффективного выстрела.
Тем не менее конструктор Николай Астров спроектировал эту бронетехнику таким образом, чтобы у экипажа был высокий шанс на выживание. Так, по итогам сражения под Прохоровкой только 40 % подбитых танков Т-70 считались невозвратными потерями, тогда как 41 машина из 68 после ремонта вернулась в строй.
Связано это, во-первых, с тем, что боекомплекты не детонировали во время попадания вражеского снаряда, а также удачным расположением бензобака. А вот танкистам Т-34 повезло меньше: 78 % «тридцатьчетверок», участвующих во встречном сражении, не подлежали восстановлению. Это во-вторых. А в-третьих, из-за меленького габарита наводчики Панцерваффе начинали целиться в «тракторов» с 600 метров (а в Т-34 почти с 2 км). Внезапное появление Т-70 отвлекало немцев от расстрела Т-34 на большом расстоянии, что позволяли «тридцатьчетверкам» подойти на дистанцию эффективного выстрела.
Забытый танк-герой
Курская битва, в том числе встречное сражение под Прохоровкой, показали, что самоходка СУ-76 на базе Т-70 из-за более мощного калибра 76 мм пушки и максимального возвышения орудия (что позволяло бить на 13 км) эффективнее, чем «трактор». Поэтому в октябре 1943 года было принято решение прекратить выпуск Т-70 в пользу СУ-76. И здесь свою роль сыграла бухгалтерия войны.
Со временем советские танкисты с легких танков пересели на «тридцатьчетверку» с 85 мм пушкой, что во многом сравняло огневые мощности средних танков. Причем за счет скорости и маневренности в 1944 и 1945 годах встреча один на один Т-34 и T-IV не сулила ничего хорошего уже «немцу».
Но в любом случае жизнь танкиста на войне была короткой. Именно поэтому сохранилось так мало воспоминаний о танке Т-70. Хотя этот простенький гусеничный броневик с высокой ремонтопригодностью геройски сражался с более мощными фашистскими танками в начале войны, когда еще крайне мало выпускалось Т-34. Благодаря появлению новых снарядов БР-240СП и БР-240П для 45 мм пушки, «трактор» достаточно эффективно подавлял вражескую пехоту и подбивал из засады немецкие T-IV. Свой весомый, но забытый вклад в победу над фашизмом он, безусловно, внес.
Со временем советские танкисты с легких танков пересели на «тридцатьчетверку» с 85 мм пушкой, что во многом сравняло огневые мощности средних танков. Причем за счет скорости и маневренности в 1944 и 1945 годах встреча один на один Т-34 и T-IV не сулила ничего хорошего уже «немцу».
Но в любом случае жизнь танкиста на войне была короткой. Именно поэтому сохранилось так мало воспоминаний о танке Т-70. Хотя этот простенький гусеничный броневик с высокой ремонтопригодностью геройски сражался с более мощными фашистскими танками в начале войны, когда еще крайне мало выпускалось Т-34. Благодаря появлению новых снарядов БР-240СП и БР-240П для 45 мм пушки, «трактор» достаточно эффективно подавлял вражескую пехоту и подбивал из засады немецкие T-IV. Свой весомый, но забытый вклад в победу над фашизмом он, безусловно, внес.
Выдержка из наградного листа командира танка Т-70 А.Пегова (3-я гвардейская танковая армия). «26 марта … проводя разведку, младший лейтенант Пегов заметил движущуюся по дороге колонну вражеских танков «Пантера». Дав водителю указание отъехать в кустарник, тов. Пегов зарядил орудие и стал ждать… Подпустив головной танк на расстояние 200 м, младший лейтенант уничтожил головной танк выстрелом в борт, а затем, повредив ленивец второй машины, заблокировал дорогу для остальных танков, фактически сорвав контрнаступление врага…»
В другой версии наградного листа звучит так «…26 марта проводя разведку мл. лейтенант Пегов заметил колонну в 16 „Пантер“ уничтожил выстрелом в борт первую и разбил ленивец второй чем заблокировал дорогу и сорвал контрнаступление немцев…»
И ведь ушел живым.
Надо признать экипаж Т-70 — Невероятной храбрости и со стальными нервами!
В другой версии наградного листа звучит так «…26 марта проводя разведку мл. лейтенант Пегов заметил колонну в 16 „Пантер“ уничтожил выстрелом в борт первую и разбил ленивец второй чем заблокировал дорогу и сорвал контрнаступление немцев…»
И ведь ушел живым.
Надо признать экипаж Т-70 — Невероятной храбрости и со стальными нервами!
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Метки: бухгалтерия война танк танк Т-70
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