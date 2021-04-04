Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я нашел это предмет на музыкальной студии. Для чего он нужен?"
Ответ: "Это крепеж для бубна. Используется он так:"
2. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это предмет для развальцовки труб. Полная комплектация выглядит так:"
3. "Что за штуковина? Увидела ее в антикварном магазине"
Ответ: "Это старая подставка/держатель утюга"
4. "Этот маленький предмет я нашел среди вещей своего отца. Похоже, им можно что-то прокалывать. Это так? Для чего он?"
Ответ: "Не совсем. Это инструмент для работы с ремешком часов, который состоит из звеньев. Следующий кадр вам все объяснит:"
5. "Нашел это на пляже. Это скелет какого-то существа?"
Ответ: "Это яйца моллюска, их еще называют "ожерелье русалки"
6. "Увидел эту штуковину на распродаже старых вещей и она меня заинтересовала. Что это?"
Ответ: "Это яблокочистка"
7. "Некая сфера с отверстиями. Она нужна для заварки чая?"
Ответ: "Нет, это форма для готовки рисовых шариков"
8. "Какая-то странная связка лопат, черенок которых гнется. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Это лопаты для тушения лесных пожаров"
9. "Что это за штуковина? Сделана из дерева"
Ответ: "Это полинезийская маска Тикки"
10. "Что это за штуковина? Очень напоминает джиггер, но внутри есть некий стержень"
Ответ: "Это и есть джиггер, вот только его не надо опрокидывать. Нажимаете на стержень, и набранное количество жидкости стекает вниз"
11. "В рабочем цеху обнаружил такие приспособления. Для чего они?"
Ответ: "Это сосуды Дьюара, они предназначены для хранения различных веществ в условиях, либо повышенной, либо наоборот очень низкой температуры"
12. "Что это за массивную железную деталь я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это часть грейфера, предназначенного для автомобильного использования"
13. "Что это за стальной стержень полый внутри и с отверстиями?"
Ответ: "Это ковровая игла, которой не хватает ручки. В целом состоянии они выглядят так:"
14. "Что это за молоток такой крошечный? Для чего такой может понадобиться?"
Ответ: "Это специализированный молоточек для работы с ювелирными изделиями"
15. "Некое устройство с микрофоном лежит в парке у дерева. Для чего он здесь?"
Ответ: "Это диктофон. Такими пользуются ученые для исследования популяции птиц, летучих мышей или жаб (судя по положению, вероятнее всего, все же жаб)"
16. "Странное портмоне с тремя флаконами. Что это такое?"
Ответ: "Во флаконах кукуруза, вино и масло - масонский набор"
17. "Что это за деревянная штуковина?"
Ответ: "Это старинное приспособление для взбивания масла"
18. "Перебирая старые вещи в родительском гараже наткнулся на эту штуковину. Это тренажер какой-то?"
Ответ: "Это приспособление позволяет фиксировать бревно, для того, чтобы его можно было легко распилить. Выглядит это так:"
19. "Заселился в номер отеля. В вентиляционном отверстии горит некий свет. Что это такое?"
Ответ: "Вероятнее всего, это стерилизационная лампа, которая предназначена для убивания вирусов и микробов, а также не позволяет образовываться плесени"
20. "Что это за длинный стержень с цепями? Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это специальная панель, которая крепится к машине, что предназначена для подрезки газонов и кустов. При обрезке в разные стороны могут лететь камни, ветки, иные вещи и подобная панель в цепями нужна для того, что останавливать их полет. Выглядит эта машина так:"
Авторский пост
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сосуд Дюара это термос.
а тут ковши для помещения чего либо в сосуд Дюара.
"Какая-то странная связка лопат, черенок которых гнется..."
даже по картинке видно ,что черенок у них вполне себе крепкий.
в целом стандартный перевод школьника на русский ,в стиле" (в) попу.лярной механники" и "дискавери" -
бездарно и с грубыми техническими ошибками.