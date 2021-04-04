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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (27 фото)

Автор:
04 апреля 2021 12:29
Метки: вопросы   находки   ответы   
1042
27

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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6  комментариев
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29k
bgv 2 часа назад
"Это сосуды Дьюара..."
сосуд Дюара это термос.
а тут ковши для помещения чего либо в сосуд Дюара.
"Какая-то странная связка лопат, черенок которых гнется..."
даже по картинке видно ,что черенок у них вполне себе крепкий.
в целом стандартный перевод школьника на русский ,в стиле" (в) попу.лярной механники" и "дискавери" -
бездарно и с грубыми техническими ошибками.
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2k
Роман 7 минут назад
8 не лопата, а хлопушка для тушения травы.
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268
Сергей 38 минут назад
Комментарий к фото
походу, это съемник для подшипников или шестеренок
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342
alex Час назад
Интересно как они закруткой яблоко чистят ???
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345
kehlalex alex 52 минуты назад
его надо просто перевернуть
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