Почему в Абхазии электричество для населения по 40 копеек?

Если и есть на земле коммунизм, то наверное это в Абхазии. Как иначе объяснить ситуацию, что в республике до сих пор электричество для населения составляет 40 копеек, а многие вообще не пользуются электросчетчиком.
Не верится такое чудо? Так загляните на сайт Черноморэнерго, где размещена таблица с тарифами на электроэнергию:
Как видим, тариф 40 копеек за киловатт/час не только для населения, но и для объектов здравоохранения, образования, железнодорожного транспорта и аэропорта. Остальным электроэнергия поставляется "гораздо дороже"- за 85 копеек, хотя такие цены для россиян тоже кажутся фантастическими. Причем раньше было еще фантастичней-Вот тарифы на 2019 год:
Кроме тарифов через электросчетчик есть тарифы и без счетчика. Такой вот "анлимит" по Абхазский- плати 400 рублей за одно домохозяйство и месяц пользуйся без ограничений.
Казалось бы: вот оно, счастье светлого будущего наступило, но такой "халявный" тариф создал очень много проблем.
С развалом СССР, враждующие Грузия и Абхазия получили на двоих одну "курицу несущую золотые яйца"-Ингурскую ГЭС. Это крупнейшее гидротехническое сооружение мира: высота плотины 271,5 метра (высота 90 этажного дома) и в каждую секунду через турбины проходит 450 кубометров воды. В год ГЭС вырабатывает 4,4 миллиарда киловатт/часов электроэнергии.
Река Ингур течет по границе двух государств и каждому досталось по половине плотины с инфраструктурой ГЭС. Несмотря на вражду, пришлось договариваться о совместной эксплуатации ГЭС . Стороны пришли к соглашению, что 60% выработанной электроэнергии забирает Грузия, а 40% -Абхазия .
Себестоимость выработанной электроэнергии мизерный, электросети достались от СССР-вот и власти Абхазии решили поддержать свое население низким тарифом. Население это восприняло по своему-многие просто перестали платить за электроэнергию. Энергетики воздействовали на неплательщиков так же очень либерально-каждый раз присылая письмо "С последним предупреждением". Естественно, эта анархия вскоре хорошо аукнулось-обычным явлением стала нехватка мощности. Напряжение в розетках начала "скакать" опускаясь до 140 вольт и ниже. Надо бы подстанции заменять и сети умощнить, но у энергетиков на это нет денег из-за массовых неплатежей. По данным энергосбыта платят около 30-40% потребителей, а в денежном выражении это 17-23% от начисленной суммы.
Другой напастью, вызванной дармовой электроэнергией, стали майнеры «криптовалютной лихорадки». В Абхазии как грибы после дождя наплодились криптовалютные фермы, потребляющие огромные мощности и осенью 2019 года в республике наступил энергетический коллапс. Пришлось прибегнуть к веерным отключениям районов. В Абхазии ввели запрет на майнинг криптовалют, запрет на ввоз и подключение оборудования криптоферм-ничего не помогало. Ситуация немного улучшилась когда вмешалась общественность, собравшая в соцсетях адреса нелегальных криптоферм-пришлось властям принимать меры к нелегалам.
Свою долю внесла еще и природа-последние года, уровень воды зимой в плотине Ингурской ГЭС падает до критического уровня. Нехватку электроэнергии ежегодно перекрывают поставками из России. За два зимних месяца Абхазия получает из России электроэнергии почти 200 млн. киловатт/часов. Официально сообщается, что в денежном выражении, это около 500 миллионов рублей.
По данным газеты "Коммерсантъ", "Интер РАО" за эти поставки получает деньги из бюджета России, из средств, выделяемых в рамках программы социально-экономического развития Абхазии. Объем помощи Абхазии на 2020–2022 годы утвержден на уровне 4,5 млрд руб. Такой вот круговорот денег.
Источник:
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Они так уже почти 100 лет живут. Спасибо большевикам.
Зимой за свою двушку я плачу уже больше 7 тыщ.
Пы.сы. Купил ее лет 10 назад, все сделал сам-типа полы, утепление фасада
Это называется по- другому.
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Ну, наверное, тем, что у них своя электроэнергия, которую они получают с минимальными транспортными потерями в виду маленькой площади. В отличие от наших расстояний.
Далее.
Димон, а почему, описывая закупаемую абхазами (в случае необходимости) э/энергию, ты обошел маленькое примечание, что в случае дефицита местной э/э стоимость закупаемой будет для граждан в разы выше (макс. 2 р 90 коп)?
Вишенка на тортике:
Удивлю тебя, но и в РФ стоимость квт/ч разная в зависимости от региона. Например, в Иркутсткой области - 1,1 руб. Это минимальная.
"в РФ стоимость квт/ч разная в зависимости от региона.
Например, в Иркутсткой области - 1,1 руб. Это МИНИМАЛЬНАЯ".(с)