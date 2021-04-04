Почему в Абхазии электричество для населения по 40 копеек?

Река Ингур течет по границе двух государств и каждому досталось по половине плотины с инфраструктурой ГЭС. Несмотря на вражду, пришлось договариваться о совместной эксплуатации ГЭС . Стороны пришли к соглашению, что 60% выработанной электроэнергии забирает Грузия, а 40% -Абхазия .

Себестоимость выработанной электроэнергии мизерный, электросети достались от СССР-вот и власти Абхазии решили поддержать свое население низким тарифом. Население это восприняло по своему-многие просто перестали платить за электроэнергию. Энергетики воздействовали на неплательщиков так же очень либерально-каждый раз присылая письмо "С последним предупреждением". Естественно, эта анархия вскоре хорошо аукнулось-обычным явлением стала нехватка мощности. Напряжение в розетках начала "скакать" опускаясь до 140 вольт и ниже. Надо бы подстанции заменять и сети умощнить, но у энергетиков на это нет денег из-за массовых неплатежей. По данным энергосбыта платят около 30-40% потребителей, а в денежном выражении это 17-23% от начисленной суммы.

Другой напастью, вызванной дармовой электроэнергией, стали майнеры «криптовалютной лихорадки». В Абхазии как грибы после дождя наплодились криптовалютные фермы, потребляющие огромные мощности и осенью 2019 года в республике наступил энергетический коллапс. Пришлось прибегнуть к веерным отключениям районов. В Абхазии ввели запрет на майнинг криптовалют, запрет на ввоз и подключение оборудования криптоферм-ничего не помогало. Ситуация немного улучшилась когда вмешалась общественность, собравшая в соцсетях адреса нелегальных криптоферм-пришлось властям принимать меры к нелегалам.