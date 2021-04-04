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Почему в Абхазии электричество для населения по 40 копеек?

Почему в Абхазии электричество для населения по 40 копеек? (7 фото)

Автор:
04 апреля 2021 11:03
Метки: абхазия   факты   экономика   
859
7

Если и есть на земле коммунизм, то наверное это в Абхазии. Как иначе объяснить ситуацию, что в республике до сих пор электричество для населения составляет 40 копеек, а многие вообще не пользуются электросчетчиком.

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Метки: абхазия   факты   экономика   
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20  комментариев
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8k
Шурум-бурум 3 часа назад
вся петушиная абхазия в одном лице
Ссылка youtu.be
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455
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Полчаса назад
Обезьяны.
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2k
Frank Borman 47 минут назад
Братушкам надо помогать, каждый год, из бюджета РФ, т.е. из налогов налогоплательщиков. Ну как Чечне и Дагестану. А иначе они перестают быть братушками и требуют независимости, как Чечня в 1995.
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21k
Ваня Час назад
паразиты - на один уровень к цыганам скатились...
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673
Сергей Час назад
Жизнь на халяву.
Они так уже почти 100 лет живут. Спасибо большевикам.
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10k
Максим 2 часа назад
лучше скажи какие у них зарплаты,меньше чем в конго
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7k
Андрей А 2 часа назад
мне 47 лет. Помню времена , когда меня бабуля посылала на рынок и давала книжку , что бы я заплатил за ЖКХ))) все было в одном месте и стоило копейки. Сейчас мне приносят квитанции-причем с каждым годом я вообще не врубаюсь за что))) Типа кап.ремонт намеченый на 2038 год или за какой-то вывоз твердого мусора?? Че мля это такое?
Зимой за свою двушку я плачу уже больше 7 тыщ.
Пы.сы. Купил ее лет 10 назад, все сделал сам-типа полы, утепление фасада
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7k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Странно что по 40 копеек. Они свет там не выключают ни в доме, ни во дворе. Хозяин говорил что у них бесплатное электричество
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7k
Андрей А 3 часа назад
Су.ка, опять отнеситесь с пониманием???
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117
Дедуля 3 часа назад
Абхазы, большей частью бездельники, поэтому не удивительно такое паразитирующее существование.
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31k
Alex 3 часа назад
Потому, что платят за них Россия
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4k
Александр Иванов Alex 3 часа назад
О!!! Зришь в корень!
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28k
LEPA Александр Иванов 41 минуту назад
Да уж! Парень глубоко копнул!
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75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Это не " круговорот денег"
Это называется по- другому.
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10k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Как иначе объяснить ситуацию, что в республике до сих пор электричество для населения составляет 40 копеек"
==================
Ну, наверное, тем, что у них своя электроэнергия, которую они получают с минимальными транспортными потерями в виду маленькой площади. В отличие от наших расстояний.
Далее.
Димон, а почему, описывая закупаемую абхазами (в случае необходимости) э/энергию, ты обошел маленькое примечание, что в случае дефицита местной э/э стоимость закупаемой будет для граждан в разы выше (макс. 2 р 90 коп)?
Вишенка на тортике:
Удивлю тебя, но и в РФ стоимость квт/ч разная в зависимости от региона. Например, в Иркутсткой области - 1,1 руб. Это минимальная.
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14k
Игорь Хомченко Агент Безопасной Национальности Час назад
А в Калуге 5.40 руб. Видимо, гонят ее из той же Абхазии.
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10k
Агент Безопасной Национальности Игорь Хомченко Час назад
Ага. Гонят, не читая коммент. Вернее, читая, угадывая все буквы, но не угадывая смысла:
"в РФ стоимость квт/ч разная в зависимости от региона.
Например, в Иркутсткой области - 1,1 руб. Это МИНИМАЛЬНАЯ".(с)
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2k
ых 4 часа назад
А все потому, что для черных все блага - блм по-российски.
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