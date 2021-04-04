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Ахи Ярви. Журнал Костер в 1987-м

Ахи Ярви. Журнал Костер в 1987-м (2 фото)

Автор:
04 апреля 2021 00:25
Метки: 1987   Ленин   СССР   журнал   карелия   костер   ленинград   поход   
405
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В далеком 1987 году журнал Костер кинул клич – кто хочет поучаствовать в поиске пропавшего оружия около Ахи Ярви, что в 1907 спрятала группа революционеров. Я плохо помню, но что-то связанное с Лениным, оружием, становлением революционного движения… В общем я был готов.

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Метки: 1987   Ленин   СССР   журнал   карелия   костер   ленинград   поход   
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8  комментариев
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567
Наташа Гадова 7 часов назад
В 80-е, когда я училась в школе, нас уверяли, что круглые отличники получают путёвки в "Артек" или "Орлёнок". Как дурочка я ждала эту путёвку не один год, но в лагеря ездили другие дети, не отличники совсем. Когда спросила у учителей от чего так происходит, мне ответили: "У тех детей папы начальники, а твой папа - слесарь".
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18k
Nik 13 минут назад
Ну да... Жизнь в детстве открывала новые двери за которыми не было сокровищ, а были кучки дерьма.
Это в классе в 6 я спросил у "классной мамы" - почему мне по поведению всегда ставят "уд", тогда как я никогда не опаздываю в школу, не сбегаю с уроков, не порчу школьный инвентарь и т.д. Ответ был просто: "Тот кто учиться на тройки не может иметь по поведению хорошо или отлично".
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3k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
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