Ахи Ярви. Журнал Костер в 1987-м

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В далеком 1987 году журнал Костер кинул клич – кто хочет поучаствовать в поиске пропавшего оружия около Ахи Ярви, что в 1907 спрятала группа революционеров. Я плохо помню, но что-то связанное с Лениным, оружием, становлением революционного движения… В общем я был готов.
Узнал я про это от своего лучшего друга Вовки – он выписывал Костер (я тогда выписывал Юный Техник, но это была моя тема). Надо было пройти тест на знания, ответить на вопросы, и рассказать о себе, почему именно ты достоин войти в поисковую группу в Карелии (я так думал). Журнал рассказывал об этом несколько раз, мы с Вовкой писали письма, но это не просто, что взял и написал, а писали, потом перечитывали, комкали, и писали снова, достигая абсолюта в почерке и чистоте мысли. Спустя время нам пришло письмо. Оно было на фирменном бланке, отпечатано на машинке и наши имена тоже были отпечатаны. От важности этой бумаги щемило сердце. Там было сказано, что мы очень хорошие мальчики и мы среди претендентов на выигрыш этого похода. Это нас очень ободрило.
Мы обзавелись фонариком, прочитали как ставить палатку и пытались в условиях квартиры натянуть на швабру одеяло, прикидывали, что надо и на землю что-то добавить-доложить для тепла. Размышляли над рационом на несколько дней, я даже украл коробок «морских» спичек у деда. Это такие спички, где сера на 2-3 сантиметра и затушить их невозможно – горели лучше бенгальского огня.
Я себя тогда представлял как дядя Федор из Простоквашино: ночью с лопатой копаю клад. Так было сладко засыпать с этой картинкой в голове.
Но второго письма мы не получили.
В очередном номере мы узнали, что в Ахи Ярви поехал целый класс из Зеленогорска. Это был серьезный удар по моему мозгу, поскольку я понял, взяли не нас, парней из Волгограда, или еще каких достойных детей из разных частей СССР, а просто целый класс из ближайшей школы. Я тогда подумал, что они даже писем не писали и не страдали над каждым словом, что докажет миру: ты лучший, именно тебе стоит доверить столь сложное дело. Один из первых обманов в моей жизни. Сволочи, нельзя так с детьми.
P.S.
Родник Ахиярви находится в 20 км от Зеленогорска. У нас не было и шанса.
p.s.s.
Еще через год я узнал, что Деда Мороза не существует. Но после Костра я уже был готов на любые подлости жизни.
Мы обзавелись фонариком, прочитали как ставить палатку и пытались в условиях квартиры натянуть на швабру одеяло, прикидывали, что надо и на землю что-то добавить-доложить для тепла. Размышляли над рационом на несколько дней, я даже украл коробок «морских» спичек у деда. Это такие спички, где сера на 2-3 сантиметра и затушить их невозможно – горели лучше бенгальского огня.
Я себя тогда представлял как дядя Федор из Простоквашино: ночью с лопатой копаю клад. Так было сладко засыпать с этой картинкой в голове.
Но второго письма мы не получили.
В очередном номере мы узнали, что в Ахи Ярви поехал целый класс из Зеленогорска. Это был серьезный удар по моему мозгу, поскольку я понял, взяли не нас, парней из Волгограда, или еще каких достойных детей из разных частей СССР, а просто целый класс из ближайшей школы. Я тогда подумал, что они даже писем не писали и не страдали над каждым словом, что докажет миру: ты лучший, именно тебе стоит доверить столь сложное дело. Один из первых обманов в моей жизни. Сволочи, нельзя так с детьми.
P.S.
Родник Ахиярви находится в 20 км от Зеленогорска. У нас не было и шанса.
p.s.s.
Еще через год я узнал, что Деда Мороза не существует. Но после Костра я уже был готов на любые подлости жизни.
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Это в классе в 6 я спросил у "классной мамы" - почему мне по поведению всегда ставят "уд", тогда как я никогда не опаздываю в школу, не сбегаю с уроков, не порчу школьный инвентарь и т.д. Ответ был просто: "Тот кто учиться на тройки не может иметь по поведению хорошо или отлично".