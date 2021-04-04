Ахи Ярви. Журнал Костер в 1987-м

Узнал я про это от своего лучшего друга Вовки – он выписывал Костер (я тогда выписывал Юный Техник, но это была моя тема). Надо было пройти тест на знания, ответить на вопросы, и рассказать о себе, почему именно ты достоин войти в поисковую группу в Карелии (я так думал). Журнал рассказывал об этом несколько раз, мы с Вовкой писали письма, но это не просто, что взял и написал, а писали, потом перечитывали, комкали, и писали снова, достигая абсолюта в почерке и чистоте мысли. Спустя время нам пришло письмо. Оно было на фирменном бланке, отпечатано на машинке и наши имена тоже были отпечатаны. От важности этой бумаги щемило сердце. Там было сказано, что мы очень хорошие мальчики и мы среди претендентов на выигрыш этого похода. Это нас очень ободрило.

Мы обзавелись фонариком, прочитали как ставить палатку и пытались в условиях квартиры натянуть на швабру одеяло, прикидывали, что надо и на землю что-то добавить-доложить для тепла. Размышляли над рационом на несколько дней, я даже украл коробок «морских» спичек у деда. Это такие спички, где сера на 2-3 сантиметра и затушить их невозможно – горели лучше бенгальского огня.

Я себя тогда представлял как дядя Федор из Простоквашино: ночью с лопатой копаю клад. Так было сладко засыпать с этой картинкой в голове.

Но второго письма мы не получили.

В очередном номере мы узнали, что в Ахи Ярви поехал целый класс из Зеленогорска. Это был серьезный удар по моему мозгу, поскольку я понял, взяли не нас, парней из Волгограда, или еще каких достойных детей из разных частей СССР, а просто целый класс из ближайшей школы. Я тогда подумал, что они даже писем не писали и не страдали над каждым словом, что докажет миру: ты лучший, именно тебе стоит доверить столь сложное дело. Один из первых обманов в моей жизни. Сволочи, нельзя так с детьми.

P.S.

Родник Ахиярви находится в 20 км от Зеленогорска. У нас не было и шанса.

p.s.s.

Еще через год я узнал, что Деда Мороза не существует. Но после Костра я уже был готов на любые подлости жизни.