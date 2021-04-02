Великолепные концепт-арты немецкого художника Михаэля Кутше

Михаэль Кутше — невероятно известный и успешный художник из Берлина, который в основном занимается дизайном персонажей и разработкой концепт-артов. Михаэль работал с такими гигантами киноиндустрии, как Disney Studios, Dreamworks, Marvel Studios, Warner Bros и т.д. В портфолио на его официальном сайте представлены дизайны персонажей из популярных фильмов, среди которых «Король лев», «Алиса в Стране чудес», «Оз: Великий и Ужасный», «Тор» и многие другие.