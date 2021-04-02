Великолепные концепт-арты немецкого художника Михаэля Кутше

73
51
Михаэль Кутше — невероятно известный и успешный художник из Берлина, который в основном занимается дизайном персонажей и разработкой концепт-артов. Михаэль работал с такими гигантами киноиндустрии, как Disney Studios, Dreamworks, Marvel Studios, Warner Bros и т.д. В портфолио на его официальном сайте представлены дизайны персонажей из популярных фильмов, среди которых «Король лев», «Алиса в Стране чудес», «Оз: Великий и Ужасный», «Тор» и многие другие.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Сны о чем-то большем: цифровая живопись от Мурата Акёля
- Как бы выглядели "Мстители", если бы их снимали в 90-х
- Когда искусство встречается с современным миром: сюрреалистические работы турецкого художника
- "Песня самой черной птицы": концептуальное искусство Дарека Заброцкого
- Художники со всего мира представили, как будет выглядеть темнокожая русалочка Ариэль в новом фильме
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...