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Великолепные концепт-арты немецкого художника Михаэля Кутше

Великолепные концепт-арты немецкого художника Михаэля Кутше (51 фото)

Автор:
02 апреля 2021 13:17
Сообщество : Искусство
Метки: digital art   disney   дизайн персонажей   искусство   концепт-арт   марвел   
73
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Михаэль Кутше — невероятно известный и успешный художник из Берлина, который в основном занимается дизайном персонажей и разработкой концепт-артов. Михаэль работал с такими гигантами киноиндустрии, как Disney Studios, Dreamworks, Marvel Studios, Warner Bros и т.д. В портфолио на его официальном сайте представлены дизайны персонажей из популярных фильмов, среди которых «Король лев», «Алиса в Стране чудес», «Оз: Великий и Ужасный», «Тор» и многие другие.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: digital art   disney   дизайн персонажей   искусство   концепт-арт   марвел   
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Алексей 43 минуты назад
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