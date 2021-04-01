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Как только Шайенн Хэнсон оказывается на ринге, красота и женственность боксерши отходят на второй план. После боя с украинкой Алиной Зайцевой за титул BDB International German Championship лицо немки изменилось до неузнаваемости.
В рамках открытого чемпионата Германии по боксу 23-летняя немка Шайенн Хэнсон встретилась с 21-летней украинкой Алиной Зайцевой. В пятом раунде после горы ударов лицо Хэнсон превратилось в сплошную гематому и рефери был вынужден остановить бой.
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Несмотря на это обстоятельство, победа все равно была присуждена немке, поскольку на момент остановки боя она лидировала по очкам. Хэнсон была рада победе, и, чтобы наглядно показать, какими усилиями она досталась, опубликовала на своей страничке в Инстаграм коллаж из фото "до и после".
На первом снимке это миловидная блондинка с распущенными волосами и мягкой улыбкой. Зато со второго фото на нас смотрит распухшая маска с сизо-фиолетовыми гематомами.
Фанаты боксерши, конечно, представляли себе, как может выглядеть их кумир после боя, но такой резкий контраст не мог не шокировать. Поклонники Хэнсон пожелали спортсменке скорейшего выздоровления и поблагодарили за честность. Однако нашлись и шутники. "Фото из профиля в "Тиндере" против реальности", - прокомментировал фото кто-то из подписчиков, правда, пожелав ей после побыстрее прийти в форму.
А чтобы никто не сомневался, что вне боя немка выглядит как милая девушка, достаточно взглянуть на фото из ее соцсетей, которые не посвящены спорту. Ну, правда же, милашка?
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Победа техническим нокаутом присуждается боксеру в том случае:
если его соперник в результате удара, нанесенного по Правилам, получил повреждение, после которого рефери вынужден остановить бой;
как ей могли присудить победу? каких нахер больше очков? шляпа какая-то женский бокс