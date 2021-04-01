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Точь-в-точь отбивная: немецкая боксерша показала свое лицо после поединка

Точь-в-точь отбивная: немецкая боксерша показала свое лицо после поединка (7 фото)

Автор:
01 апреля 2021 19:31
Сообщество : Спорт
Метки: BDB International German Championship   Шайен Хэнсон   бокс   красота   спорт   
3975
7
Как только Шайенн Хэнсон оказывается на ринге, красота и женственность боксерши отходят на второй план. После боя с украинкой Алиной Зайцевой за титул BDB International German Championship лицо немки изменилось до неузнаваемости.
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Метки: BDB International German Championship   Шайен Хэнсон   бокс   красота   спорт   
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48  комментариев
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2k
Александр Едигаров 2 часа назад
Нах так жить не понимаю!
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17k
anpetrof 4 минуты назад
Хороша!
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340
Александр 14 минут назад
Бокс вообще жесть, а женский !!! Ну не знаю, это надо срочно равидеть!!!!!!!!
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340
Александр 14 минут назад
РАЗВИДЕТЬ!!!
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1k
Александр 16 минут назад
Точь-в-точь отбивная: немецкая боксерша показала свое лицо после поединкаПосмотреть
Точь-в-точь отбивная: немецкая боксерша показала свое лицо после поединка
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1k
Федор Медведев 18 минут назад
а это разве не технический нокаут называется????
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1k
Pioner76 36 минут назад
Ето не женщина, а куропетух.
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1k
Ян Баян 38 минут назад
Представляю её друга, у которого с ней секас после боя.
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271
Nane First NameLast 38 минут назад
Тётка здорового человека. Женись, дурак.
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12k
Владислав Грецов 39 минут назад
девкам то это зачем...никогда этого не понимал...
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16k
Robin Hood 50 минут назад
Надо надо таким ... мамзелям мозк вправлять. Даже радикальными методами.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Мих Robin Hood 19 минут назад
Р - Равноправие.
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26k
Netyn Robin Hood 6 минут назад
Бред
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1k
Женя Женя78 51 минуту назад
27.6. Технический нокаут
Победа техническим нокаутом присуждается боксеру в том случае:
если его соперник в результате удара, нанесенного по Правилам, получил повреждение, после которого рефери вынужден остановить бой;
как ей могли присудить победу? каких нахер больше очков? шляпа какая-то женский бокс
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14k
vikklu 54 минуты назад
Нихусе судья урод подлый! Какие в трынду очки, если она уже не могла больше драться? Это должно быть равносильно нокауту. А если могла, с хера тогда останавливал?
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6k
Dima 55 минут назад
Можете закидать меня камнями, но я никогда не понимал бойцовских видов спорта - в чём крутость этого? Каждый день получать в голову, что равносильно пападанию в ДТП, при чем каждый день. Многие кто занимаются единоборствами, говорят что они учатся постоять за себя - ну ну, часто в мелькают новости, что какого-то то крутого боксера зарезали ножом, или же наоборот - почувствовав свою крутизну и превосходство, не расчитал удар, и убил человека - далеко ходить не надо, тут на фишках полно таких постов.
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7k
kaboza 57 минут назад
я об порог на даче сподкнулся и ушатался об раковину, примерно также выглядел)))
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543
X Æ A-12 58 минут назад
И тут зрада. Да чтож такое?!
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3k
panama Час назад
Дома с детьми играешь такой сидишь и тут «второе фото» с работы вернулось
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3k
Севастьян Час назад
Милашка милашкой,но мозги долго не выдержат .
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554
azuver Час назад
Всегда говорил,что бокс это женский вид спорта.
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−13
John Час назад
женщина и так дура потому что женщина, а тут еще и такие удары...впрочем по ней видно, что она дебилоидная - гены.
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3k
panama John Час назад
гены)))) аааахахахаха. Фух . Браво!))
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186
Васёк Л. Час назад
Девка хороша, не поспоришь. А вот в данной ситуации победа её вызывает сомнения. Очевидно же, что украинка наваляла ей от души. Накидала полную телегу, не увезти. ))))
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3k
panama Васёк Л. Час назад
Полный рот козявок, так сказать, натолкала
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5k
TirAn Час назад
с 1 апреля
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