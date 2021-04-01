Фанаты боксерши, конечно, представляли себе, как может выглядеть их кумир после боя, но такой резкий контраст не мог не шокировать. Поклонники Хэнсон пожелали спортсменке скорейшего выздоровления и поблагодарили за честность. Однако нашлись и шутники. "Фото из профиля в "Тиндере" против реальности", - прокомментировал фото кто-то из подписчиков, правда, пожелав ей после побыстрее прийти в форму.