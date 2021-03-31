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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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Снайперы были одними из самых заметных героев Второй мировой войны. А советские женщины-снайперы приковывали к себе особо много внимания как в военные годы, так и в послевоенное время. Они вызывали восхищение союзников и сеяли страх в рядах врагов. Самой известной женщиной-снайпером в Советском Союзе является Людмила Павличенко, она же считается самой результативной. На счету Людмилы официально значится 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. Слава Людмилы Павличенко вышла далеко за пределы СССР, отважную женщину хорошо знали в США и на всём Западе.
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