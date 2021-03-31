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Провинциального уюта пост

Провинциального уюта пост (22 фото)

Автор:
31 марта 2021 19:58
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   за мкадом   провинция   село   эстетика   
902
22
Если вы видите место, в котором вам парадоксальным образом уютно, хотя, казалось бы, не должно быть уютно — не обманывайте своё подсознание и остановитесь там хотя бы на несколько минут.
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Метки: город   за мкадом   провинция   село   эстетика   
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4  комментария
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718
Hard.NET 2 часа назад
Это не уют. Это остановку спи (зачеркнуто) разобрали (((. К сожалению - по области у нас таких примеров - немало (((. Особенно - в пригороде и небольших пгт.
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97
feodor30 Полчаса назад
Я знаю хозяина этой квартиры.Рукастый малый.
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−58
владимир Час назад
все что вы видите вокруг
99% сделано советскими людьми

да не пирамиды, но соят же и работают пока
и сделано не три штуки для фараонов а много сделано, и для людей
пока не приватизировали все

есйчас и землю вдеревнях выкуапют

сидит чел и под столом мешок денег

-тут распишись, что отдаешь свои 5 гекатар мираторгу
-вот твои 25 000 пошел нахер!
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3k
Ваник 2 часа назад
К этой фотографии можно любой город или посёлок приписать , как понять что это именно Новороссийск?

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