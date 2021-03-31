Провинциального уюта пост

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Если вы видите место, в котором вам парадоксальным образом уютно, хотя, казалось бы, не должно быть уютно — не обманывайте своё подсознание и остановитесь там хотя бы на несколько минут.
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Авторский пост
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99% сделано советскими людьми
да не пирамиды, но соят же и работают пока
и сделано не три штуки для фараонов а много сделано, и для людей
пока не приватизировали все
есйчас и землю вдеревнях выкуапют
сидит чел и под столом мешок денег
-тут распишись, что отдаешь свои 5 гекатар мираторгу
-вот твои 25 000 пошел нахер!