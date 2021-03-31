Провинциального уюта пост

Если вы видите место, в котором вам парадоксальным образом уютно, хотя, казалось бы, не должно быть уютно — не обманывайте своё подсознание и остановитесь там хотя бы на несколько минут.

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