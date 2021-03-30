Москва было/стало, фото сравнения

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Местность у Третьяковки, территория Кремля и другие места в фотосравнениях.
1.
Большой Толмачевский переулок. 1920/2020
Посмотрите каким был 100 лет назад Большой Толмачевский переулок.
За деревянным домом тогда и за новым корпусом Третьяковской галереи сейчас выглядывает церковь Святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Направо уходит Лаврушинский переулок.
Деревянный домик снесли накануне визита Р. Никсона в Москву в 1972 г., на случай если 37 президенту США захочется посетить Третьяковку. Инженерный корпус галереи появится на этом месте только в 1989 году.
За деревянным домом тогда и за новым корпусом Третьяковской галереи сейчас выглядывает церковь Святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Направо уходит Лаврушинский переулок.
Деревянный домик снесли накануне визита Р. Никсона в Москву в 1972 г., на случай если 37 президенту США захочется посетить Третьяковку. Инженерный корпус галереи появится на этом месте только в 1989 году.
2.
Большой Толмачевский переулок, 3с5. 1903/2020.
Слева нельзя не заметить уникальные чугунные ворота и ограду бывшей усадьбы Демидова.
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3.
Лаврушинский переулок 1934/2020
Лаврушинский переулок тоже не узнать. Вид в сторону Большого Толмачевского переулка.
4.
Справа фасад по проекту Виктора Михайловича Васнецова, ставший на многие годы эмблемой Третьяковской галереи.
А слева появится знаменитый «Дом писателей».
А слева появится знаменитый «Дом писателей».
5.
Лаврушинский переулок, 17 «Дом писателей», 1937-39/2020
Союзу писателей СССР пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться передачи участка, отведённого под строительство, жилищно-строительному писательскому кооперативу «Советский писатель».
6.
Первый этап строительства был сдан в 1937 году, а вторая очередь была завершена уже после войны. И жить здесь будут, как не трудно догадаться, - писатели)
17.
Остоженка и Турчанинов переулок, слева д.51с1 главный дом усадьбы Косыревой - Абрикосовых. 1966/2020.
19.
Ул. Воронцово Поле, 1 мая 1950 года. Справа д.6-8с1 - бывший главный дом городской усадьбы Латышевых-Бахрушиных-Бардыгиных. Сейчас здесь посольство Индии. 1950/2020.
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