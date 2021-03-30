Москва было/стало, фото сравнения

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Посмотрите каким был 100 лет назад Большой Толмачевский переулок.

За деревянным домом тогда и за новым корпусом Третьяковской галереи сейчас выглядывает церковь Святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Направо уходит Лаврушинский переулок.



Деревянный домик снесли накануне визита Р. Никсона в Москву в 1972 г., на случай если 37 президенту США захочется посетить Третьяковку. Инженерный корпус галереи появится на этом месте только в 1989 году.