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Москва было/стало, фото сравнения

Москва было/стало, фото сравнения (21 фото)

Автор:
30 марта 2021 20:37
Метки: Москва   Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   
553
21
Местность у Третьяковки, территория Кремля и другие места в фотосравнениях.
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Метки: Москва   Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   
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1k
Dj ZXC 4 часа назад
Класс! и даже метровый культурный слой не нарос )
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7k
amrita 2 часа назад
Москва - красавица.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
С геометрией у старых снимков получше было!
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6k
Злобный 3 часа назад
Люблю такие фото!!!
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