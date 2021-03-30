FISHKINET
Корабль в Суэцком канале вытащили! Ура!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов 22 года назад сербы сбили&nbsp;F-117 "Stealth" и сказали стервятникам: извините, мы не знали, что он был невидимый 22 года назад сербы сбили F-117 "Stealth" и сказали... Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют... Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц... В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе Подавайте мне богатого и красивого, или Почему мужчины так не любят разведенных женщин с детьми Подавайте мне богатого и красивого, или Почему мужчины так не... Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена Гифки Гифки Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда СССР в 1958 году СССР в 1958 году Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев Топ-10 голливудских клише о средневековье Топ-10 голливудских клише о средневековье Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Ретро фотографии Ретро фотографии Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец" Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец" Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
30 марта 2021 10:55
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   юмора   
1256
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   юмора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Том Сойер 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Fiverknot 21 минуту назад
Опять этот понос..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Парагвайский шпион 38 минут назад
Продажные Фишки бабло отрабатывают. Читателей ТОШНИТ с беседера, но Фишкам уплочено. Покажите, что за ПАДЛЫ столько + накидали???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
★Lucifer★ 40 минут назад
Ух ты!!!!!!!!!
30 плюсов....
Никак все модеры проголосовали.
Но нас-то больше!
Подождём часик-другой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Бесэдер?

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

872



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок
2
194
Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
1
40
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
﻿
Набирающие популярность
Фото приколы марта, послезавтра середина весны
0
9
Фото приколы марта, послезавтра середина весны
В Польше раскопали керамическую фабрику возрастом 1500 лет
0
8
В Польше раскопали керамическую фабрику возрастом 1500 лет
«Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото)
«Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#прикол#дикие животные#позитив#забавно#сша#Фотографии.#аварии
#фото#животные#СССР#приколы#люди#факты#кино#автомир#природа#дтп
#история#интересное#картинки#подборка#суэцкий канал#автомобили#сатира#прикольные#страна#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться