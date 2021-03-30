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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Ядерному взрыву – Ын, Ын, Ын!
КНДР заявила, что проведенные ею ракетные испытания не противоречат историческим решениям VIII съезда Читать далее.
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Make the house White again
Дональд Трамп начал строительство первого в истории частного Читать далее.
Рис. Юрия Погорелова
Кто вы, Мао Сей?
Официальный Каир подозревает, что саранча, лягушки, вши и некоторые другие казни египетские разработаны в Читать далее.
Рис. Марины Бондаренко
Нетаниягу Большой змей
Номинированный на премию “Оскар” израильский фильм “Белый глаз” рассказывает о нелегкой жизни в Израиле африканских иммигрантов, которым Читать далее.
Рис. Бернара Бутона
Первая поправка к гравитации
Джо Байден посетил штат Аризона. У трапа президента ловили губернатор штата и Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
На Мономахе шапка горит
Биньямин Нетаниягу сообщил, что уходит из политической жизни, чтобы полностью сосредоточиться на Читать далее.
Рис. Юрия Борца
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