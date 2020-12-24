25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении

Из серии "Фотошоперы шутят". Представляем вашему вниманию самые странные и смешные пародии на известные товары. К сожалению или к счастью, вы никогда не найдете их на полках магазина. Но, возможно, они вас повеселят.
1. Набор "Работа из дома". Все необходимое для того, чтобы ваш ребенок почувствовал себя взрослым во время пандемии
Видеоконференция, винные бутылки, плачущий малыш - ну полный комплект!
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6. Экшн-фигурка солдата - борца за пиво, свободу и барбекю. Пиво в комплекте, остальное продается отдельно
7. Средство для мужчин "13 в 1". Шампунь, кондиционер, гель для тела, зубная паста, ополаскиватель для рта, дезодорант, арахисовое масло, энергетический напиток, молоко, фольга, теннисные туфли, зубная нить, глазные капли
8. Маскарадный костюм "Отсутствующий отец". В комплекте: темное трико и пачка сигарет, за которой папа вышел и пропал
9. Еда для депрессии. Грустные равиоли, которые предлагается есть холодными из банки над кухонной раковиной
10. Расслабляющее средство Netflix. Использовать для свиданий, прокрастинации, как лекарство как стресса
18. Ужин для одинокого мужчины: пересушенная индейка, водянистое картофельное пюре, слегка замороженные овощи, пересоленный соус
Источник: — переведено специально для fishki.net
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