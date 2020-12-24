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25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении

25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении (26 фото)

Автор:
24 декабря 2020 16:44
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн   забавно   идеи   пародии   товары   фейки   фотошоп   юмор   
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Из серии "Фотошоперы шутят". Представляем вашему вниманию самые странные и смешные пародии на известные товары. К сожалению или к счастью, вы никогда не найдете их на полках магазина. Но, возможно, они вас повеселят.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   забавно   идеи   пародии   товары   фейки   фотошоп   юмор   
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1  комментарий
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Sxoxa Минуту назад
Не сразу прочитал что это шутки фотошоперов.
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