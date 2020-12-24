25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении

Из серии "Фотошоперы шутят". Представляем вашему вниманию самые странные и смешные пародии на известные товары. К сожалению или к счастью, вы никогда не найдете их на полках магазина. Но, возможно, они вас повеселят.

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1. Набор "Работа из дома". Все необходимое для того, чтобы ваш ребенок почувствовал себя взрослым во время пандемии 0 Источник: Видеоконференция, винные бутылки, плачущий малыш - ну полный комплект!

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2. Одеколон с ароматом пляжа. Запах дохлой рыбы и водорослей 0 Источник:

3. Пятьдесят оттенков серого 0 Источник:

4. Игровой набор "Вырой собственную могилу" 0 Источник:

5. Готовый сухой завтрак со вкусом пиццы пепперони 0 Источник:

6. Экшн-фигурка солдата - борца за пиво, свободу и барбекю. Пиво в комплекте, остальное продается отдельно 0 Источник:

7. Средство для мужчин "13 в 1". Шампунь, кондиционер, гель для тела, зубная паста, ополаскиватель для рта, дезодорант, арахисовое масло, энергетический напиток, молоко, фольга, теннисные туфли, зубная нить, глазные капли 0 Источник:

8. Маскарадный костюм "Отсутствующий отец". В комплекте: темное трико и пачка сигарет, за которой папа вышел и пропал 0 Источник:

9. Еда для депрессии. Грустные равиоли, которые предлагается есть холодными из банки над кухонной раковиной 0 Источник:

10. Расслабляющее средство Netflix. Использовать для свиданий, прокрастинации, как лекарство как стресса 0 Источник:

11. Предварительно разбитые яйца. Экономия времени и не надо пачкать руки! 0 Источник:

12. Слезы натуральные. Насладитесь соленым качеством человеческих страданий 0 Источник:

13. Порно-хлопья на завтрак. Только для взрослых 0 Источник:

14. Конфеты "Жизнь - отстой". Жесткие драже для жестких времен 0 Источник:

15. Использованные обручальные кольца "Она сказала "Нет" 0 Источник:

16. Защитные маски из тортильи, 8 шт. в упаковке 0 Источник:

17. Болеутоляющие таблетки для отцов, которые остались один на один с капризным ребенком 0 Источник:

18. Ужин для одинокого мужчины: пересушенная индейка, водянистое картофельное пюре, слегка замороженные овощи, пересоленный соус 0 Источник:

19. Маска для ношения на подбородке 0 Источник:

20. Мороженое со вкусом газировки Mountain Dew 0 Источник:

21. Настоящий желудь - подарок для жителей мегаполисов 0 Источник:

22. Лента для обеспечения тишины. Молчание - золото! 0 Источник:

23. Набор для празднования дня рождения в одиночестве 0 Источник:

24. Барби - карантинная версия 0 Источник: