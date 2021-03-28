Чем это у вас так пахнет?

В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны

Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото

Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую

Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях

Малыш оставил в самолете игрушку - но та попала в руки очень креативного бортпроводника