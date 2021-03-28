749
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
×
Буш и Рейган с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым в нижнем Манхэттене на фоне башен-близнецов. 1988г.
Девушка в бикини на знаменитой мозаике "Девушки в бикини" древнеримской виллы "Romana del Casale", Сицилия, 1955 г
Американцы собирают деньги на помощь уволенным автомобильным рабочим. Один удар кувалдой по японской машине - 1$, 1982 г.
Студенты Университета Южной Калифорнии с нижним бельем сокурсниц, США, 1952 год.
Panty raid - популярный у американских студентов в 1950-е розыгрыш в форме набега на женские общежития за соответствующими трофеями. Panty raid'ы сошли на нет, когда университеты стали селить студентов в смешанные общежития, нравы стали более свободными, а половая жизнь в кампусе наладилась.
Гардероб в парижской кофейне, 1941 г.
А потом отважные французы тёток своих брили за связь с немчурой. Когда уже не страшно было.
Карнавал во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции, 1937 г.
Николай Гринько, Сергей Юткевич и Марина Влади на съёмках кинофильма "Сюжет для небольшого рассказа". 1968 г.
Леонид Ильич Брежнев приветствует жителей Кишинёва во время празднования 50-летия образования Молдавской ССР, 1974 г.
Вокалист группы Deep Purple — Иэн Гиллан, со своей женой Брон, на церемонии венчания в Тбилиси, СССР, 1990 год
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую
- Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса
- Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях
- 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
- Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото
46
Понравилось46
Новости партнёров
Загрузка...