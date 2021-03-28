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Загадка динозавров из Акамбаро

Загадка динозавров из Акамбаро (5 фото)

Автор:
28 марта 2021 16:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: археологические находки   археология   динозавры   древний мир   индейцы   интересное   история   подделка   
681
5
Глиняные фигурки динозавров, которые в дальнейшем назовут "динозаврами из Акамбаро" или "фигурками из Акамбаро", стали известными в 1950-х годах благодаря Вальдемару Юльсруду, торговцу скобяными изделиями. Археолог-любитель, скупая статуэтки у местных жителей, собрал более чем 33 000 фигурок, созданных неизвестной древней культурой.
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Метки: археологические находки   археология   динозавры   древний мир   индейцы   интересное   история   подделка   
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну история подобных метификаций знает немало. Начиная с Несси, хотя были и ещё более ранние, заканчивая Розуэлом и тем, что Microsoft приобрела католическая церковь. Народ любит верить во всякую хрень. А уж если это в газетах написали... Это стопроцентнная информация.
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249
Сергей 2 часа назад
рисунки плато Наска, мегалитические сооружения Перу и Боливии, НЛО на иконах..... есть много чего, что проще объяснить как подделку, чем признать, что научного объяснения этим феноменам нет.
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7k
diman02 Сергей 8 минут назад
Простите , Наска не подделка .
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10k
ss 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Михаил Карпов 3 часа назад
На Карла Деница похож)))
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4k
schmubu 3 часа назад


смотри ты, какие они шалуны - эти необразованные мексиканские крестьяне...
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2k
Роман schmubu 3 часа назад
Чем динозавр хуже овечки?
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75k
Броненосец Потелкам Роман 2 часа назад
тем, что сзади у него - одна, а не две дырдочки....
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schmubu Броненосец Потелкам 2 часа назад
мсье знает толк в развлечениях...
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75k
Броненосец Потелкам schmubu 2 часа назад
Ссылка coub.com
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