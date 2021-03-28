Загадка динозавров из Акамбаро

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Глиняные фигурки динозавров, которые в дальнейшем назовут "динозаврами из Акамбаро" или "фигурками из Акамбаро", стали известными в 1950-х годах благодаря Вальдемару Юльсруду, торговцу скобяными изделиями. Археолог-любитель, скупая статуэтки у местных жителей, собрал более чем 33 000 фигурок, созданных неизвестной древней культурой.
История привлекла внимание мексиканской и американской прессы, прежде всего, благодаря тому, что статуэтки изображали динозавров, взаимодействующих различными способами с людьми.
Несмотря на то, что представители профессионального археологического сообщества в Мексике сразу назвали фигурки подделками под старину, статьи в прессе привлекли внимание множества людей, которые стали ставить под сомнение данные официальной археологии, в том числе и датировки происхождения людей и вымирания динозавров.
Несмотря на то, что представители профессионального археологического сообщества в Мексике сразу назвали фигурки подделками под старину, статьи в прессе привлекли внимание множества людей, которые стали ставить под сомнение данные официальной археологии, в том числе и датировки происхождения людей и вымирания динозавров.
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Сторонники версии оригинальности фигурок аргументировали свою точку зрения следующим образом:
1) Статуэток слишком много, чтобы их можно было создать за короткий промежуток времени;
2) Если бы кто-то решил подделывать древние артефакты, то он бы копировал дизайн предметов уже известных культур;
3) Необразованные мексиканские крестьяне не могли с такой точностью изображать динозавров в силу отсутствия знаний об их внешнем виде.
1) Статуэток слишком много, чтобы их можно было создать за короткий промежуток времени;
2) Если бы кто-то решил подделывать древние артефакты, то он бы копировал дизайн предметов уже известных культур;
3) Необразованные мексиканские крестьяне не могли с такой точностью изображать динозавров в силу отсутствия знаний об их внешнем виде.
В 1952 году профессиональный археолог Чарльз Ди Пезо, направленный в Акамбаро от археологического института Amerind Foundation из Аризоны, изучил коллекцию Юльсруда. Вывод был однозначен, и для формирования мнения не потребовалась даже техническая экспертиза: вся коллекция состоит из подделок. Поверхность глины не состарена. Фигурки иногда обмазаны грунтом, но он не заполняет изгибы, щели и трещины. Часть статуэток битая, но ни один из фрагментов не утрачен. Поверхности сколов абсолютно свежие.
Местные жители постарались переубедить Ди Пезо. Для этого они организовали показательные раскопки. В присутствие археолога выкопали яму, из которой извлекли несколько фигурок. Однако опытный специалист сразу увидел, что яма была подготовлена заранее: ее раскопали, поместили туда статуэтки и закопали снова. Слои грунта были перемешаны, поверхность в этом месте не соответствовала прилегающим участкам.
Археолог провел дополнительное расследование и пришел к выводу, что местные крестьяне организовали целое сообщество по изготовлению фигурок. Они копировали кадры из фильмов, которые показывали в местном кинотеатре, использовали журналы с комиксами и местные газеты в качестве источников вдохновения и даже ездили в Национальный музей искусств в Мехико.
Археолог провел дополнительное расследование и пришел к выводу, что местные крестьяне организовали целое сообщество по изготовлению фигурок. Они копировали кадры из фильмов, которые показывали в местном кинотеатре, использовали журналы с комиксами и местные газеты в качестве источников вдохновения и даже ездили в Национальный музей искусств в Мехико.
Расследование Чарльза Ди Пезо не убедило сторонников версии оригинальности фигурок, в начале 1970-х гг. они получили неожиданный подарок от исследовательского центра Пенсильванского университета. Сотрудники центра решили применить для определения возраста фигурок термолюминесцентный анализ, довольно новый на тот момент метод определения времени обжига глины. Результаты оказались ошеломляющими: датировки колебались у отметки в 2500 лет до н.э.
Повторные тесты были проведены лишь в 1978 году и показали, что фигурки являются ни чем иным, как современными подделками. Тогда же и выяснилось, что сотрудники исследовательского центра вместо термолюминесценции использовали хемилюминесценцию, неприменимую для определения возраста.
На сегодняшний день динозавры из Акамбаро, как и камни Ики, о которых мы рассказывали в публикации "Камни Ики: история или фальсификация", интересуют только поклонников альтернативной истории.
Повторные тесты были проведены лишь в 1978 году и показали, что фигурки являются ни чем иным, как современными подделками. Тогда же и выяснилось, что сотрудники исследовательского центра вместо термолюминесценции использовали хемилюминесценцию, неприменимую для определения возраста.
На сегодняшний день динозавры из Акамбаро, как и камни Ики, о которых мы рассказывали в публикации "Камни Ики: история или фальсификация", интересуют только поклонников альтернативной истории.
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смотри ты, какие они шалуны - эти необразованные мексиканские крестьяне...