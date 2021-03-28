Загадка динозавров из Акамбаро

Расследование Чарльза Ди Пезо не убедило сторонников версии оригинальности фигурок, в начале 1970-х гг. они получили неожиданный подарок от исследовательского центра Пенсильванского университета. Сотрудники центра решили применить для определения возраста фигурок термолюминесцентный анализ, довольно новый на тот момент метод определения времени обжига глины. Результаты оказались ошеломляющими: датировки колебались у отметки в 2500 лет до н.э.



Повторные тесты были проведены лишь в 1978 году и показали, что фигурки являются ни чем иным, как современными подделками. Тогда же и выяснилось, что сотрудники исследовательского центра вместо термолюминесценции использовали хемилюминесценцию, неприменимую для определения возраста.



На сегодняшний день динозавры из Акамбаро, как и камни Ики, о которых мы рассказывали в публикации "Камни Ики: история или фальсификация", интересуют только поклонников альтернативной истории.