FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6587 постов • 1163 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Израиле обнаружили 1500-летнюю табличку с упоминанием Христа на древнегреческом

В Израиле обнаружили 1500-летнюю табличку с упоминанием Христа на древнегреческом (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 16:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   археология   интересное   история   христианство   
711
4
1

На севере Израиля обнаружили табличку возрастом 1500 лет с надписью «Христос, рожденный Марией» на древнегреческом языке. Когда-то такие таблички крепили к дверному проему церкви, чтобы отвадить злых духов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Израиль   археология   интересное   история   христианство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Sanar 2 часа назад
Ярденна Александр это кто за существо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Альф 57 Полчаса назад
Ага, знаем мы этих евреев
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Сосиска в тесте. 58 минут назад
В долине города Афула находится гора Мегиддо. Более известна всему миру как Армагеддон. Ар - на иврите значит гора..
В долине города Афула находится гора Мегиддо. Более известна всему миру как Армагеддон. Ар - на иврите значит гора..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
ну, з.а.е.б.и.с.ь теперь. Интересно, доживем ли до времени, когда придут новости с МКС о том, в каком направлении улетел Иисус?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
814
Виталий Касандров 2 часа назад
Если что я в еврейские разборки не встреваю .Сами породили - сами распяли .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной В Израиле нашли статуэтки, которые могут быть изображением бога Яхве В Израиле нашли статуэтки, которые могут быть изображением бога Яхве Израильские археологи откопали библейскую крепость Израильские археологи откопали библейскую крепость Археологи нашли самый древний инструмент Археологи нашли самый древний инструмент 6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью 6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246533



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
1
68
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
3
139
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Наши реалии
0
16
Наши реалии
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
0
23
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А своего малыша вы можете оставить нашему солнечному аниматору!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#познавательно#люди#Разное#автомобили#собака#дети#навальный#рыба
#интересно#история#прикол#Россия#автомир#дтп#абсурд#знаменитости#подборка#маразм
#факты#животные#интересное#шоу бизнес#аварии#кино#авария дня#СССР#Москва#истории

На что жалуетесь?

Вернуться