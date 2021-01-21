В Израиле обнаружили 1500-летнюю табличку с упоминанием Христа на древнегреческом

Христианство распространилось в Израиле в византийскую эпоху после захвата страны Римской империей. Эта осада привела к постройке множества христианских церквей и монастырей по всей стране.

Находку обнаружили в деревне Эт-Тайиба на северо-востоке Изреельской долины между современными городами Афула и Бейт-Шеан.

Доктор Валид Атраш из Управления древностей Израиля сказал следующее: «Это первое доказательство существования византийской церкви в деревне Эт-Тайиба, и оно дополняет другие находки, свидетельствующие о деятельности христиан, проживавших в этом регионе».

Предполагается, что табличку с надписью использовали повторно — перенесли из одного места в церковь.