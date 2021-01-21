В Израиле обнаружили 1500-летнюю табличку с упоминанием Христа на древнегреческом

На севере Израиля обнаружили табличку возрастом 1500 лет с надписью «Христос, рожденный Марией» на древнегреческом языке. Когда-то такие таблички крепили к дверному проему церкви, чтобы отвадить злых духов.
Эту фразу христиане использовали, чтобы защитить себя от древнего проклятия в греческих и римских культурах, которое могло принести несчастье ничего не подозревающим людям — проще говоря, сглаза.
Табличку обнаружили во время раскопок некогда роскошной церкви, которую построили еще в византийский или ранний исламский период. Церковь украшала сложная мозаика с замысловатым геометрическим орнаментом.
Здание церкви в свою очередь обнаружили во время подготовки к строительству новой дороги в этом районе — в Израиле археологи и добровольцы должны сначала обследовать местность, прежде чем на ней разрешат начать строительство.
Христианство распространилось в Израиле в византийскую эпоху после захвата страны Римской империей. Эта осада привела к постройке множества христианских церквей и монастырей по всей стране.
Находку обнаружили в деревне Эт-Тайиба на северо-востоке Изреельской долины между современными городами Афула и Бейт-Шеан.
Доктор Валид Атраш из Управления древностей Израиля сказал следующее: «Это первое доказательство существования византийской церкви в деревне Эт-Тайиба, и оно дополняет другие находки, свидетельствующие о деятельности христиан, проживавших в этом регионе».
Предполагается, что табличку с надписью использовали повторно — перенесли из одного места в церковь.
Ярденна Александр, археолог Управления древностей Израиля, сказала The Media Line: «Это особенная находка, поскольку надпись дает нам понять, что она родом именно из церкви, а не из монастыря того периода».
Церкви приветствовали и благословляли верующих на входе, а монастыри — нет, поэтому очевидно, что табличка украшала именно церковь.
«Это деревенская церковь, а не монастырская, которые в то время были закрыты для посетителей», — сказала Александр.
Она рассказала, что на потрясающих мозаичных полах также изображены символы, которые христиане использовали для украшения — кресты и геометрические фигуры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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