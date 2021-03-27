35 крутейших поделок, появившихся на свет благодаря карантину

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Оказавшись на карантине из-за пандемии, люди во всем мире столкнулись с тем, что у них наконец-то появилось много свободного времени. И некоторые употребили его с большим толком! Вы можете убедиться в этом, взглянув на невероятные вещи ручной работы из коллекции реддит-группы "Something I Made" ("Штука, которую я сделал").
1. "Мои родители посадили яблоню, когда я родился. К сожалению, дерево умерло несколько недель назад, поэтому я сделал из него книжную полку"
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4. "Нарисовала портрет немецкой овчарки мягкой пастелью и пастельными карандашами. Что думаете?"
7. "Моя мама вручную вырезала и покрасила все детали для этой стены. Я думаю, это красиво"
8. "Последние несколько недель на сердце было тяжело, и я решила погрузиться в работу - сшила это платье"
14. "Моей целью в этом году было закончить эту картину, а готова она была через 3 месяца. Я знаю, что вышло не на 100% идеально, но все равно горжусь"
15. "Рыба-кои в стиле оригами из однодолларовой банкноты. Украсит банку для чаевых на работе"
17. "Я 16-летний кузнец, и я выковал эту открывалку для бутылок с китом. Надеюсь, вам понравится!"
18. "Я хотел нарисовать свою кошку, но это показалось мне трудным, поэтому я выбрал только простые части"
20. "После безуспешных поисков подрядчика на ремонт (все хотели от 10 тысяч долларов и выше) я решил сделать его сам. Не было ни инструментов, ни опыта. Ремонт обошелся в 2500 долларов и еще 500 за инструменты"
26. "Жена попросила золотой велосипед. Я купил старый велосипед Ross 70-х годов и превратил его в лоу-райдер"
27. "Я построил этот игровой домик для детей. Но следующий мой дом точно уже будет недетского размера!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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