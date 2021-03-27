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35 крутейших поделок, появившихся на свет благодаря карантину

35 крутейших поделок, появившихся на свет благодаря карантину (36 фото)

Автор:
27 марта 2021 12:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: красота   крутые вещи   крутые идеи   поделки   своими руками   своими руками поделки   хенд-мейд   
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Оказавшись на карантине из-за пандемии, люди во всем мире столкнулись с тем, что у них наконец-то появилось много свободного времени. И некоторые употребили его с большим толком! Вы можете убедиться в этом, взглянув на невероятные вещи ручной работы из коллекции реддит-группы "Something I Made" ("Штука, которую я сделал").
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красота   крутые вещи   крутые идеи   поделки   своими руками   своими руками поделки   хенд-мейд   
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