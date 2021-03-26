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Повседневная Россия кистью художника

Повседневная Россия кистью художника (35 фото)

Автор:
26 марта 2021 19:01
Метки: art   изобразительное искусство   нарисованная Россия   эстетика   
330
35
От тихих двориков до шумных столичных проспектов, от знакомых каждому видов до пейзажей, которые просто почему-то кажутся родными — ловите свежую подборку российского городского пейзажа от наших талантливых современников.
Ну а если вам есть что добавить, дополняем коллекцию в комментариях!
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Метки: art   изобразительное искусство   нарисованная Россия   эстетика   
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Александр Сучков Час назад
Вот очень даже зашло. Плюсанул. Но если еще хоть раз увижу тупорылые американские черепашки- буду минусовать пожизненно! За всё остальное- спасибо
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