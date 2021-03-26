Повседневная Россия кистью художника

От тихих двориков до шумных столичных проспектов, от знакомых каждому видов до пейзажей, которые просто почему-то кажутся родными — ловите свежую подборку российского городского пейзажа от наших талантливых современников.

Ну а если вам есть что добавить, дополняем коллекцию в комментариях!

Томск 0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

Череповец 0 Источник: арт: Александр Ончуков

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Ленмясокомбинат 0 Источник: арт: Даниил Андреев

0 Источник: арт: Мария Август

Орёл. Ул. 1-Пушкарная 0 Источник: арт: Людмила Капитонова

0 Источник: арт: Данил Янтурин

Кировград с балкона 0 Источник: арт: Алексей Симонов

Санкт-Петербург 0 Источник: арт: Лера Гавриленко

Супер ниндзя ЖКХ-шки 0 Источник: арт: И.П.Б.П.

0 Источник: Саша Шев

Болхов, улица Декабристов 0 Источник: арт: Владимир Панин

0 Источник: арт: Даниил Андреев

Болхов. В преддверии весны 0 Источник: арт: Владимир Панин

0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

0 Источник: арт: Владимир Софит

Тюмень 0 Источник: арт: Алексей Хлыстунов

Посёлок кирпичного завода, Орёл 0 Источник: арт: Просёлкова Екатерина

0 Источник: арт: Людмила Бурманская

Орёл, улица Коммуны 0 Источник: арт: Просёлкова Екатерина

0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

0 Источник: арт: Дарина Округина

0 Источник: арт: Даниил Андреев

0 Источник: арт: Аня Алексеева

0 Источник: арт: Сморыгина Анна

Ночь в январе, Тара, Омская область 0 Источник: арт: Денис Русаков

Орёл 0 Источник: арт: Просёлкова Екатерина

0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

Московские гаражи на Новикова-Прибоя 0 Источник: арт: Ольга Гузеева

7 января. Невьянск. Еду. 0 Источник: арт: Алексей Симонов

0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

Московский дворик 0 Источник: арт: Om Shanti

Москва 0 Источник: арт: Полина Шкапина

Москва 0 Источник: арт: Soundwave Wave

Москва, СЗАО 0 Источник: арт: Алексей Киселёв