Повседневная Россия кистью художника

330
35
От тихих двориков до шумных столичных проспектов, от знакомых каждому видов до пейзажей, которые просто почему-то кажутся родными — ловите свежую подборку российского городского пейзажа от наших талантливых современников.
Ну а если вам есть что добавить, дополняем коллекцию в комментариях!
Ну а если вам есть что добавить, дополняем коллекцию в комментариях!
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Торговля в советских картинах
- Города и сёла в советских картинах
- Современный городской пейзаж
- Россия в картинах
- Фантастическая Россия
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...