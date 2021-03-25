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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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19-летний Уолт Дисней. 1920 год
В '20-м году Дисней устроился на работу художником в студию кинорекламы, где начал создавать свои первый рекламные фильмы.
19.03.1922 в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни
Дональд Трамп с конкурсантками Мисс США сфотографировался на борту своей яхты в Атлантик-Сити, 4 сентября 1988 года.
Авторский пост
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Очень показательная фотография.
А сейчас выпью - боюсь на табуретку садиться, только в диван.
Будь здоров!