Хорошие новости для лентяев: пылесос больше не нужно разбирать,...

Цискаридзе: "...предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам...

Посетители московского зоопарка погубили краснокнижную птицу

В Испании теперь можно купить целую деревню по цене московской...

Логическое завершение пенсионной аферы

Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в...

20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны

В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию...

Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по...

30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных ...

Со стороны выглядит смешно, или наглядная правда об отношениях...

Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и...

Денис Лебедев: «Моргенштерн — отброс общества»

Счастье привалило: квартирный потоп с неожиданным финалом

Конфликт мужчины и наглой попрошайки

Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм

Смешные и познавательные картинки