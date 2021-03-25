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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
25 марта 2021 00:41
Метки: история   ретро   фото   
726
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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15  комментариев
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23k
Павел Плеханов 6 часов назад
"Юнг с друзьями в бане." - замечательно
Не все вспомнят, кто такой Юнг, а вот то, что на этом фото чреди друзей затесался Зигмунд Фрейд - вот это почему-то не написали
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5k
Miraton 5 часов назад
И вот еще одну подборку завершает Моника...
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23k
Павел Плеханов 6 часов назад
Киану Ривз молодой - и глаза блестят. После смерти ребёнка и жены у него глаза больше так никогда не блестели.
Очень показательная фотография.
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3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
А каким макаром эта акварель связана с фотографией?
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5k
Divergent?!? 7 часов назад
Уже давным-давно на крышах даже 4-этажных зданий в штатах требуются не просто монтажный пояс безопасности, а т.н. четырехточечный... Жуть даже смотреть!
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13k
seller-k Divergent?!? 2 часа назад
О-хо-хо... Молодость... ДМБ 81, ВДВ.
А сейчас выпью - боюсь на табуретку садиться,
только в диван.
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123k
Leff Divergent?!? Час назад
А кто его фоткал? Тогда селфи и в помине не было...
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5k
Divergent?!? Leff 54 минуты назад
Мне даже страшно представить, кто...
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Divergent?!? seller-k 53 минуты назад
ДМБ 89... Пока табуретку ловлю :)
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13k
seller-k Divergent?!? 2 секунды назад
Да на табуретку-то я попадаю, с её высоты смотреть боюсь

Будь здоров!
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Димон

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