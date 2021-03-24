30 удивительных фото, которые покажут вам редкие облачные явления

Такой «вырез» в облачном небе обычно формируется после того, когда самолет летит через холодные воздушные массы и облака, оставляя за собой след из кристаллов льда. Кристаллы льда «съедают» капельки воды. Когда они увеличиваются в размере и становятся тяжелее, то начинают падать, создавая зияющую дыру. Это может занять несколько часов после полета самолета.