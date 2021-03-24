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30 удивительных фото, которые покажут вам редкие облачные явления

30 удивительных фото, которые покажут вам редкие облачные явления (30 фото)

Автор:
24 марта 2021 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: виды   красота   небо   облака   природа   фотомир   явление   
1803
30

Как часто, забегавшись в бытовых проблемах, вы смотрите в небо? Наверно не каждый день. Но если вы увидите такое, то наверняка остановитесь и ахнете от этой удивительной красоты.

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Метки: виды   красота   небо   облака   природа   фотомир   явление   
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7  комментариев
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Одно и то же облако, с разницей в 2 часа. ( Ялта 2015г. декабрь )
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1k
Hallo FreeSpace 21 минуту назад
Красиво, вот бы в живую посмотреть )
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5k
mbr 58 минут назад
Облака завязаны за геологию.
Существующая теория переноса воды с рек/океанов/морей не работает, т.к. не соответствует наблюдениям.
А вот с геологией согласуется очень хорошо.
Но догматика запрещает на эту тему рассуждать, ибо акадэмики!
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490
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Чечевицеобразное облако, больше похоже на пельменное облако.
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1k
Евгения Ефимова 2 часа назад
Мы живем на очень красивой планете!
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−56
С миру по нитке 2 часа назад
Истина где то рядом
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42
vtoroyshans 2 часа назад
вымеобразные облака вживую очень пугающе выглядят видел один раз
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