30 удивительных фото, которые покажут вам редкие облачные явления

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Как часто, забегавшись в бытовых проблемах, вы смотрите в небо? Наверно не каждый день. Но если вы увидите такое, то наверняка остановитесь и ахнете от этой удивительной красоты.
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Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют достаточную разность скоростей.
При этом в сечении, перпендикулярном границе раздела этих сред, профиль скорости имеет точку перегиба
Перфорация облаков
Такой «вырез» в облачном небе обычно формируется после того, когда самолет летит через холодные воздушные массы и облака, оставляя за собой след из кристаллов льда. Кристаллы льда «съедают» капельки воды. Когда они увеличиваются в размере и становятся тяжелее, то начинают падать, создавая зияющую дыру. Это может занять несколько часов после полета самолета.
Вымеобразные облака — облака, основание которых имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму
Скайпанч, более известный как «фолстрейк-хоул» («струя, выпадающая из отверстия» - англ.), представляет из себя большой круглый или эллиптический разрыв, который может появиться в кучевых или высококучевых облаках.
Перламутровые облак — это конденсационные образования, которые образуются в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах.
Волнистые высококучевые облака в национальном парке Абруццо, Италия.
Это облачное образование состоит из параллельных полос кучевых облаков, возникающих, когда сдвиг ветра воздействует на слой высококучевых облаков
Asperitas (асперитас, с лат. — «шероховатость») — особенная черта некоторых облаков, представляющая собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устра
Облако Вон Кармана над островом Александр Селкерк, Чили. Эти облака выглядят так, будто в них специально сделали дырки. На самом деле это естественные воронки, которые образуются из-за вихревых потоков в облаках
Лентикулярные облака — довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.
Авторский пост
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Существующая теория переноса воды с рек/океанов/морей не работает, т.к. не соответствует наблюдениям.
А вот с геологией согласуется очень хорошо.
Но догматика запрещает на эту тему рассуждать, ибо акадэмики!