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Темнейший и вакцинация - реакция соцсетей

Темнейший и вакцинация - реакция соцсетей (41 фото)

Автор:
24 марта 2021 01:23
Метки: СПУТНИК V   Темнейший   вакцина от COVID-19   реакиция сети   соцсети   
1276
41
Сегодня на фишках был пост от некого Стасяна из далекой Канадщины на эту тему.
И если он уделил внимание нашим соцсетям, то меня больше интересовало мнение мелкобритов и канадцев.
Поскольку на фишках далеко не каждый только все могут в вражий аглицкий, то комменты из замедленного твитера переведены гуглопереводом
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Метки: СПУТНИК V   Темнейший   вакцина от COVID-19   реакиция сети   соцсети   
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27  комментариев
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68k
Обычный человек. 3 часа назад
Если их пустить в Россию они сразу начнyт менять феодальную систему - обличать чиновников на всех интернет площадках... И требовать от руководителей что бы стали жить честно.. Это страшный сон для всех Иван Иванчей..
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2k
Гур Час назад
Автор, простите великодушно, а с чего следует, что это комменты на прививку? У Стасяна был стёб именно про вакцинацию, а здесь англы восхищаются, но это может по поводу ответа Байдену или про тайгу... Про прививку где?
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2k
Гур pssst 40 минут назад
Ааа, ну тогда его надо было вставить в пост...а то картинка и пошли комментарии....
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Velho Safado Гур Полчаса назад
А если, к примеру, всё-таки читать подборку, а не только комменты?
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20k
pssst Гур Полчаса назад
Ну как бы, мы все тут в интернете сидим. Вбить "@samstreetwrites putin" в поисковике большого ума не надо.
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2k
Гур Velho Safado 19 минут назад
И что? Я всё прочитал, если б камрад головной твит не скинул, то ни хрена не понятно, что это про вакцинацию. А то что в шапке написано...так щас писателей до хрена и больше. У автора косяк, надо головной твит размещать....
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2k
Гур pssst 8 минут назад
Да ,прикинь, я дикий, нет у меня ваших твиттеров и что там вбивать ваще не знаю...
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1k
Имбецыл Час назад
Итак, автору показалось мало претенциозных подборок комментариев, выдаваемых за реакцию соцсетей, и он решил добавить еще.

Не, задумка-то понятна: продемонстрировать всю нелепость таких подборок.

Только результата не будет никакого. Нормальные люди итак все понимают, а идиоты и мудаки продолжат свои камлания.
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29k
Azesh 2 часа назад
не, ну если судить о России разок съездив на пару дней в Питер- то оно и неплохо наверно. Хотя в целом в России не так уж страшно, в сравнении с некоторыми другими странами, типа Бангладеш, где люди живут просто в БЕСПРОСВЕТНОЙ жопе, и без шансов оттуда вырваться, хоть ты как работай и учись. Да и нет у тебя доступа к нормальной работе и образованию. Мы примерно посередине.
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1k
Smarter 4 часа назад
Всем, да и им самим, понятно что они тут не приживутся.
Но... Организовать "выездные" авиарейсы для желающих вакцинироваться: подлечатся и увидят что медведи по улицам не ходят, Путин детей не ест, локдаунами и не пахнет.
Будет просто оглушительная пощёчина по харям западным фейковым СМИ и политикам.
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17k
Andrey Smarter 4 часа назад
Было уже такое. 2018 год, мундиаль. Надолго прививки не хватает. Коротка память буржуинская.
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68k
Обычный человек. Smarter 3 часа назад
Навальный Покажется слепым котенком..
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2k
Velho Safado Andrey Полчаса назад
Э-э-э, нет! Мундиаль - развлекуха, а тут речь о самом для них драгоценном, о буржуинской жо..е. "Это посильнее Фауста Гёте" (с)
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
Ну так *Всегда лучше там,где нас нет* - никто не отменял.
И назначат всем переехавшим Российскую пенсию и будут они самыми свободными людьми. Хотя если с сохранением пенсии переезжать ,то и нормально можно старость встретить
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4k
Ya 5 часов назад
Тысячи идиотов придумывают всякую хрень, а десятки тысяч(ещё более тупых и озабоченных) копипастят друг у друга.
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26k
Netyn Автор поста Ya 5 часов назад
А оставшиеся идиоты комментят?)))
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4k
Elmaestro Ya 5 часов назад
ну да, армия пропагандонов плешивого не дремлет ))
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26k
Netyn Автор поста Elmaestro 4 часа назад
Вот зачем во всех постах Бидона вспоминать?
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2k
Velho Safado Elmaestro 37 минут назад
Это просто тупым рагулям с голодухи не спится. Вот и мерещится всякое...
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