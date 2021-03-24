Темнейший и вакцинация - реакция соцсетей

Сегодня на фишках был пост от некого Стасяна из далекой Канадщины на эту тему.

И если он уделил внимание нашим соцсетям, то меня больше интересовало мнение мелкобритов и канадцев.

Поскольку на фишках далеко не каждый только все могут в вражий аглицкий, то комменты из замедленного твитера переведены гуглопереводом

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