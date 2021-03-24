Темнейший и вакцинация - реакция соцсетей

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Сегодня на фишках был пост от некого Стасяна из далекой Канадщины на эту тему.
И если он уделил внимание нашим соцсетям, то меня больше интересовало мнение мелкобритов и канадцев.
Поскольку на фишках далеко не каждый только все могут в вражий аглицкий, то комменты из замедленного твитера переведены гуглопереводом
И если он уделил внимание нашим соцсетям, то меня больше интересовало мнение мелкобритов и канадцев.
Поскольку на фишках далеко не каждый только все могут в вражий аглицкий, то комменты из замедленного твитера переведены гуглопереводом
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Авторский пост
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Не, задумка-то понятна: продемонстрировать всю нелепость таких подборок.
Только результата не будет никакого. Нормальные люди итак все понимают, а идиоты и мудаки продолжат свои камлания.
Но... Организовать "выездные" авиарейсы для желающих вакцинироваться: подлечатся и увидят что медведи по улицам не ходят, Путин детей не ест, локдаунами и не пахнет.
Будет просто оглушительная пощёчина по харям западным фейковым СМИ и политикам.
И назначат всем переехавшим Российскую пенсию и будут они самыми свободными людьми. Хотя если с сохранением пенсии переезжать ,то и нормально можно старость встретить