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В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3

В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3 (2 фото)

Автор:
23 марта 2021 15:08
Метки: Калуга погибли   Ту-22М3   аэродром   экипаж   
1586
2
23 марта 2021 г., – Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания катапультных кресел на аэродроме в Калужской области, сообщили в Минобороны России.
По данным ТАСС, в результате произошедшего трое военных погибли. "На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.

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Метки: Калуга погибли   Ту-22М3   аэродром   экипаж   
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Комментарий удален. Причина: флуд
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2k
Vic Twin 50 минут назад
Насколько я помню, катапультирование - это не такая уж безопасная процедура, даже если всё проходит штатно. Это всего лишь дополнительный шанс, если наступила какая-то задница.
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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296
Сергей 3 часа назад
Следствие разберется.
А пока, наверное, приостановят все полеты этих самолетов.
А летчикам царствия небесного.
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369
Олег 3 часа назад
А случайно самолет не после капремонта или модернизации, на заводе напортачили?
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
Lynx 3 часа назад
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681
pbkadastr2008 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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681
pbkadastr2008 3 часа назад
Прилепил, чтоб хоть представить, что это за хрень - катапульта в этом Ту...
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80k
Taras Kozalupko pbkadastr2008 2 часа назад
Хороший ролик, познавательный!

Вот он и говорит, чтобы нормально сработало ждаже на нулевой высоте, нужна скорость 130 км, наверное чтобы парашюты раскрылись.
Если просто стояли, значит скорость ноль была...
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2k
Frank Borman Taras Kozalupko 51 минуту назад
Скорее всего, летчики только сели в кресла, не успели пристегнуться, и тут -бабах!- и их выстрелило вверх. И приземлились они без парашютов - шмякнулись на бетон с высоты 100-200 м.
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3k
VL 4 часа назад
Ну мало же в СМИ написано, нодо же и здесь лайков на беде надрочить.
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10k
[email protected] 4 часа назад
Как так???? три лётчика((((
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1k
Николай BillyBonzz 3 часа назад
на видео выше пилот говорит про 150 метров и можно с земли.
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3k
Vladimir Lysikov [email protected] 2 часа назад
Нештатное срабатывание. Могли люки не открыться, не успели пристегнуться, из-за не выдернутых чек кресла не ушли на должную высоту и прочее...
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80k
Taras Kozalupko BillyBonzz 2 часа назад
Хватает высоты раскрытия - ролик есть,на авиашоу наш миг (или сушка) почти у самой земли, перед столкновением, летчик успел выстрелиться и сел на парашюте. Скорее всего не успели пристегнуться или другая техпричина
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20k
BillyBonzz Taras Kozalupko 2 часа назад
там же еще правильно сгруппироваться надо перед отстрелом, поджать ноги на специальные подставки под креслом, обоими руками держаться за рычаг катапультирования, ну и пристегнутым конечно быть к креслу чтобы ровно выйти
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80k
Taras Kozalupko BillyBonzz Час назад
Военная техника, это все источник повышенной опасности!
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9k
ГородДомов 4 часа назад
ппц . какой то .
мои соболезнования
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