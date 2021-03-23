В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3

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23 марта 2021 г., – Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания катапультных кресел на аэродроме в Калужской области, сообщили в Минобороны России.
По данным ТАСС, в результате произошедшего трое военных погибли. "На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, в результате произошедшего трое военных погибли. "На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.
В министерстве также сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования. Вооружения на борту не было.
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в ЕДДС.
Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он способен развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха и оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса «воздух-земля».
Шайковка — военный аэродром, расположенный на западе Калужской области, вблизи Смоленской области.
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в ЕДДС.
Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он способен развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха и оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса «воздух-земля».
Шайковка — военный аэродром, расположенный на западе Калужской области, вблизи Смоленской области.
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Метки: Калуга погибли Ту-22М3 аэродром экипаж
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А пока, наверное, приостановят все полеты этих самолетов.
А летчикам царствия небесного.
Вот он и говорит, чтобы нормально сработало ждаже на нулевой высоте, нужна скорость 130 км, наверное чтобы парашюты раскрылись.
Если просто стояли, значит скорость ноль была...
мои соболезнования