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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
23 марта 2021 08:45
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1044
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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27  комментариев
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29k
KiploksAKS 23 минуты назад
Комментарий к фото
Грамотеи.
Фальшивомонетчик - это тот, кто изготавливает фальшивые деньги. И только!
Изготовитель поддельного антиквариата называется "фальсификатор"
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826
Viktor 11 секунд назад
Комментарий к фото
Что то как то маловасто . Девственник что ли ?
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635
Лучший Друг Минуту назад
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Это называется "бюджет"
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635
Лучший Друг 5 минут назад
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Мы тут все юмористы.....
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4k
fin4all 6 минут назад
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Долго пытался понять, почему я проиграл. потом, наконец узнал, что играл в игру
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20k
Ратибор 12 минут назад
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На самом деле выгодно давать свою карту другим - бонусы с их покупки капнут тебе.
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29k
KiploksAKS 19 минут назад
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Положим, не разом, а в течении полугода.
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898
DarkSkat Полчаса назад
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Девушки не для того оставляют такое декольте, чтоб ты им в глаза смотрел. По моему смотря ей в декольте, ты ей как бы комплимент делаешь
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898
DarkSkat Полчаса назад
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Это заразно?
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11k
alexis Полчаса назад
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898
DarkSkat Полчаса назад
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И каждый раз приговаривать "блин, опять какое то дерьмо"
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898
DarkSkat Полчаса назад
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Слепки с каждой сделал
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898
DarkSkat Полчаса назад
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"Потомее"?
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36k
dima423 37 минут назад
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ну глаза тоже красивые)
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11k
alexis 37 минут назад
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Можно
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53
cucumber 38 минут назад
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Я проиграл.)
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20k
Ратибор cucumber 10 минут назад
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У меня плохие новости для тех, кто выиграл)))
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53
cucumber 39 минут назад
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Бывает такое.
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11k
alexis 41 минуту назад
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У вас не умеют готовить долма
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36k
dima423 44 минуты назад
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это ж долма)
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2k
* You All 45 минут назад
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только мужик не знал,что стервой быть она и после 10 раза не перестанет
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36k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
бог троицу любит))
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