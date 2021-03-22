Россия 90-х, фотографии редких и популярных иномарок

Небольшая подборка фото автомобилей иностранного происхождения, которые на бывших советских дорогах, после развала Союза множились как грибы после дождя.
Это были разные иномарки: единичные эксклюзивные модели, дорогие серийные статусные автомобили и просто популярные, ввиду широкого распространения машины.
Берёза на Красной площади.
1999 год. Поклонная гора. Год, когда длань Господня опустилась карой на первого и последнего президента Союза ССР. 20 сентября почила в Бозе Раиса Максимовна, а Мише был уготован путь Агасфера.
До боли знакомая поза и жест у Дмитрия Анатольевича, да память подводит. Не подскажут ли уважаемые читатели, где автор такое мог видеть?
А вообще, времена были смутные - годы лихие.
Источник:
- Мэр Калуги заявил, что его город непригоден для жизни
- Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги
- Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон
- Атмосфера деревень России
- 5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими
Понравилось25