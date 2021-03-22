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Россия 90-х, фотографии редких и популярных иномарок

Россия 90-х, фотографии редких и популярных иномарок (13 фото)

Автор:
22 марта 2021 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: 90 годы   Россия   автомобили   иномарки   лихие   популярные   статусные   фото   
1823
13

Небольшая подборка фото автомобилей иностранного происхождения, которые на бывших советских дорогах, после развала Союза множились как грибы после дождя.

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Метки: 90 годы   Россия   автомобили   иномарки   лихие   популярные   статусные   фото   
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10  комментариев
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17k
babuby Час назад
А где Форд Сиерра, БМВ, Черокки, и прочие?
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5k
Пепелац 2 минуты назад
А как же...
Ссылка coub.com
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42k
Цыц тут у меня 24 минуты назад
Димон в 90-е под стол пешком еще ходил, а ты его с Меседесами...
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−28
_________ Полчаса назад
Походя так Горбачева пнул... а между тем именно благодаря ему иномарки и появились на наших просторах....
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1k
Tony Полчаса назад
пост ни о чем...
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124k
Алексей 41 минуту назад
из не перечисленного у нас в Сибири местные братки в основном Чероки любили и Паджерика
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harlamov 45 минут назад
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6k
Михаил Филиппов Час назад
о да скорп...
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2k
Kozlodoev Час назад
Бедненько как-то...
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376
Игорь Меншиков Час назад
Что то намесил всего
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