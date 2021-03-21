Не так давно я вам рассказывал, какие гонорары были у режиссёра Леонида Гайдая и актёров из его команды за съёмки любых народных комедий. Но в кино снимаются не только профессиональные актёры, но и дети. Какие гонорары были у них. Для примера можно посмотреть на смету одного из самых популярных фильмов тех лет - "Неуловимые мстители", в котором в главных ролях снялись четыре школьника.

0 В начале работы над фильмом режиссёр Эдмонд Кеосаян и не думал снимать в фильме школьников - на главные роли он искал студентов актёрских ВУЗов, внешне похожих на подростков. Но от эта идея так и не смогла быть реализована, кандидаты на роли, как ни крути, выглядели старше необходимого возраста. И тогда поиск начали вести среди реальных подростков.

0 Роль Даньки Щусь досталась Виктору Косых, которому на тот момент было 15 лет.

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0 Ксанку, его сестру, сыграла Валя Курдюкова, которой исполнилось 14 лет.

0 Цыганёнком Яшкой стал Василий Васильев. Ему, как и Виктору был 15 лет

0 Самым же младшим из Неуловимых был Валерка - Михаилу Метёлкину было всего 13 лет.

0 На съёмки фильма было затрачено около 9 месяцев. И вот как выглядела оплата молодых актёров за это время согласно сохранившейся смете:



Виктор Косых — 687 рублей 96 копеек

Михаил Метелкин — 657 руб. 36 коп.

Валентина Курдюкова — 687 руб. 36 коп.

Василий Васильев — 718 руб.



Кроме того, в рискованных трюковых сценах "мстителей" часто заменяли дублеры. Они получили следующие суммы:

Кудрявцев (Данька) — 300 рублей

Шпарь (Валерка) — 190 руб.

Юничкина (Ксанка) — 423 руб.

Черноиванов (Яшка) 400 руб



Ну и для сравнения гонорары взрослых актёров.

Эдмонд Кеосаян — 2 584 рубля

Владимир Трещалов — 1173 рубля 88 копеек (ставка в день 40 рублей)

Ефим Копелян — 510 рублей (ставка — 40 руб.)

Савелий Крамаров — 1 525 рублей (ставка — 25 руб.)

Борис Сичкин — 531 рубль (ставка — 40 руб.)

Инна Чурикова — 540 рублей (ставка — 20 руб.)



Когда снимали второй фильм - "Новые приключения Неуловимых", исполнители знаменитой четвёрки стали уже на 2 года старше, но всё равно были ещё школьниками.

0 Видимо поэтому их оплата был такой же невысокой, но им было решено помимо их зарплаты выплатить постановочное вознаграждение. Вот как выглядит смета второго фильма



Эдмон Кеосаян — 8000 рублей 50 копеек постановочных плюс 283

рубля 50 копеек надбавки;

Виктор Косых — 900 рублей (46 съемочных дней) плюс 200 рублей

вознаграждения;

Михаил Метелкин — 612 рублей (78 дней) и 350 рублей;

Василий Васильев — 900 рублей (67 дней) и 250 рублей;

Валентина Курдюкова — 600 рублей (44 дня) и 200 рублей;

Армен Джигарханян — 1590 рублей (28 дней) и 500 рублей;

Борис Сичкин — 1270 рублей (38 дней) и 500 рублей;

Аркадий Толбузин — 2725 рублей (34 дня);

Сергей Филиппов — 1275 рублей (7 дней);

Савелий Крамаров — 543 рубля (10 дней);

Владимир Ивашов — 1952 рубля 37 копеек (45 дней);

Светлана Светличная — 932 рубля 50 копеек (9 дней);

Ефим Копелян — 1650 рублей



А вот сметы за третий фильм, когда Неуловимые уже не могли считаться подростками, я найти, к сожалению, не смог