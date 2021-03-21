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Не так давно я вам рассказывал, какие гонорары были у режиссёра Леонида Гайдая и актёров из его команды за съёмки любых народных комедий. Но в кино снимаются не только профессиональные актёры, но и дети. Какие гонорары были у них. Для примера можно посмотреть на смету одного из самых популярных фильмов тех лет - "Неуловимые мстители", в котором в главных ролях снялись четыре школьника.
В начале работы над фильмом режиссёр Эдмонд Кеосаян и не думал снимать в фильме школьников - на главные роли он искал студентов актёрских ВУЗов, внешне похожих на подростков. Но от эта идея так и не смогла быть реализована, кандидаты на роли, как ни крути, выглядели старше необходимого возраста. И тогда поиск начали вести среди реальных подростков.
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На съёмки фильма было затрачено около 9 месяцев. И вот как выглядела оплата молодых актёров за это время согласно сохранившейся смете:
Виктор Косых — 687 рублей 96 копеек
Михаил Метелкин — 657 руб. 36 коп.
Валентина Курдюкова — 687 руб. 36 коп.
Василий Васильев — 718 руб.
Кроме того, в рискованных трюковых сценах "мстителей" часто заменяли дублеры. Они получили следующие суммы:
Кудрявцев (Данька) — 300 рублей
Шпарь (Валерка) — 190 руб.
Юничкина (Ксанка) — 423 руб.
Черноиванов (Яшка) 400 руб
Ну и для сравнения гонорары взрослых актёров.
Эдмонд Кеосаян — 2 584 рубля
Владимир Трещалов — 1173 рубля 88 копеек (ставка в день 40 рублей)
Ефим Копелян — 510 рублей (ставка — 40 руб.)
Савелий Крамаров — 1 525 рублей (ставка — 25 руб.)
Борис Сичкин — 531 рубль (ставка — 40 руб.)
Инна Чурикова — 540 рублей (ставка — 20 руб.)
Когда снимали второй фильм - "Новые приключения Неуловимых", исполнители знаменитой четвёрки стали уже на 2 года старше, но всё равно были ещё школьниками.
Виктор Косых — 687 рублей 96 копеек
Михаил Метелкин — 657 руб. 36 коп.
Валентина Курдюкова — 687 руб. 36 коп.
Василий Васильев — 718 руб.
Кроме того, в рискованных трюковых сценах "мстителей" часто заменяли дублеры. Они получили следующие суммы:
Кудрявцев (Данька) — 300 рублей
Шпарь (Валерка) — 190 руб.
Юничкина (Ксанка) — 423 руб.
Черноиванов (Яшка) 400 руб
Ну и для сравнения гонорары взрослых актёров.
Эдмонд Кеосаян — 2 584 рубля
Владимир Трещалов — 1173 рубля 88 копеек (ставка в день 40 рублей)
Ефим Копелян — 510 рублей (ставка — 40 руб.)
Савелий Крамаров — 1 525 рублей (ставка — 25 руб.)
Борис Сичкин — 531 рубль (ставка — 40 руб.)
Инна Чурикова — 540 рублей (ставка — 20 руб.)
Когда снимали второй фильм - "Новые приключения Неуловимых", исполнители знаменитой четвёрки стали уже на 2 года старше, но всё равно были ещё школьниками.
Видимо поэтому их оплата был такой же невысокой, но им было решено помимо их зарплаты выплатить постановочное вознаграждение. Вот как выглядит смета второго фильма
Эдмон Кеосаян — 8000 рублей 50 копеек постановочных плюс 283
рубля 50 копеек надбавки;
Виктор Косых — 900 рублей (46 съемочных дней) плюс 200 рублей
вознаграждения;
Михаил Метелкин — 612 рублей (78 дней) и 350 рублей;
Василий Васильев — 900 рублей (67 дней) и 250 рублей;
Валентина Курдюкова — 600 рублей (44 дня) и 200 рублей;
Армен Джигарханян — 1590 рублей (28 дней) и 500 рублей;
Борис Сичкин — 1270 рублей (38 дней) и 500 рублей;
Аркадий Толбузин — 2725 рублей (34 дня);
Сергей Филиппов — 1275 рублей (7 дней);
Савелий Крамаров — 543 рубля (10 дней);
Владимир Ивашов — 1952 рубля 37 копеек (45 дней);
Светлана Светличная — 932 рубля 50 копеек (9 дней);
Ефим Копелян — 1650 рублей
А вот сметы за третий фильм, когда Неуловимые уже не могли считаться подростками, я найти, к сожалению, не смог
Эдмон Кеосаян — 8000 рублей 50 копеек постановочных плюс 283
рубля 50 копеек надбавки;
Виктор Косых — 900 рублей (46 съемочных дней) плюс 200 рублей
вознаграждения;
Михаил Метелкин — 612 рублей (78 дней) и 350 рублей;
Василий Васильев — 900 рублей (67 дней) и 250 рублей;
Валентина Курдюкова — 600 рублей (44 дня) и 200 рублей;
Армен Джигарханян — 1590 рублей (28 дней) и 500 рублей;
Борис Сичкин — 1270 рублей (38 дней) и 500 рублей;
Аркадий Толбузин — 2725 рублей (34 дня);
Сергей Филиппов — 1275 рублей (7 дней);
Савелий Крамаров — 543 рубля (10 дней);
Владимир Ивашов — 1952 рубля 37 копеек (45 дней);
Светлана Светличная — 932 рубля 50 копеек (9 дней);
Ефим Копелян — 1650 рублей
А вот сметы за третий фильм, когда Неуловимые уже не могли считаться подростками, я найти, к сожалению, не смог
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« Новые приключения неуловимых» в кинотеатрах посмотрели 66.2 млн зрителей. что приблизительно дает почти 10 млн. рублей кассы.
При таких сборах, оплата актерам просто смешная.
Вот только мало кто говорит,что после таких ролей они всю оставшуюся жизнь могли колесить по стране и выступать с "творческими" вечерами,зарабатывая по 200 -300 рублей за выступления. А на пике популярности таких выступлений по 3 за день организовывали для них ушлые администраторы.