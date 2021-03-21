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Сколько зарабатывали "Неуловимые мстители"

Сколько зарабатывали "Неуловимые мстители" (8 фото)

Автор:
21 марта 2021 03:34
Метки: актеры   зарплата   кино   
816
8
Не так давно я вам рассказывал, какие гонорары были у режиссёра Леонида Гайдая и актёров из его команды за съёмки любых народных комедий. Но в кино снимаются не только профессиональные актёры, но и дети. Какие гонорары были у них. Для примера можно посмотреть на смету одного из самых популярных фильмов тех лет - "Неуловимые мстители", в котором в главных ролях снялись четыре школьника.
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Метки: актеры   зарплата   кино   
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3k
newegg 3 часа назад
По официальным данным, фильм «Неуловимые мстители» в кинотеатрах посмотрели 54.5 млн зрителей. В конце 60-х взрослый билет стоил 20 коп., детский - 10 коп. Можно прикинуть, что фильм принес в казну больше 8 млн. рублей.
« Новые приключения неуловимых» в кинотеатрах посмотрели 66.2 млн зрителей. что приблизительно дает почти 10 млн. рублей кассы.
При таких сборах, оплата актерам просто смешная.
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89
Игорь Смарагдов Час назад
Вот так слушаешь про нищенские зарплаты актёров в СССР,как они жили на 3рубля,и от жалости слёзы на глаза наворачиваются.
Вот только мало кто говорит,что после таких ролей они всю оставшуюся жизнь могли колесить по стране и выступать с "творческими" вечерами,зарабатывая по 200 -300 рублей за выступления. А на пике популярности таких выступлений по 3 за день организовывали для них ушлые администраторы.
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184
Денис Веселов 4 часа назад
Цыган, поди ещё лошадку увёл))))))))
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