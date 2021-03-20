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Подборка достижений Гурбангулы Бердымухамедова

Подборка достижений Гурбангулы Бердымухамедова (25 фото)

Автор:
20 марта 2021 15:07
Метки: достижения   туркменистан   факты   
692
25

Вот как можно развлекаться, когда ты президент. 25 достижений Гурбангулы Бердымухамедова

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Метки: достижения   туркменистан   факты   
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7k
Андрей А Час назад
Бери от жизни все, раз уж так подфартило. Тоже пословица
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Великий вождь всех времен и народов, лучший друг детишек, отец стариков, любитель домашних животных и защитник инвалидов! Ты самый мудрый, самый мужественный, самый быстрый и ловкий, самый красивый! Ты свет наших глаз, лучик солнца в нашей жизни!
Не, это не про Сталина. Это про Гурбангулы Бердымухамедова. Он уже давно переплюнул генералиссимуса.
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18k
Шуруп Полчаса назад
Димон, а слабо на вольдемара подборочку сделать?
Ну, чисто понять разницу ...
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38k
Прораб Полчаса назад
Со вкусом живёт, на полную катушку.
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31k
Alex 39 минут назад
Рано или поздно этому царьку золотой гриф в ж** засунут.
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6k
B0n Alex 22 минуты назад
Ничего ему не засунут. Всё у него норм будет. Такова правда современности.
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4k
TirAn 43 минуты назад
авто GMC - Гурбангулы Мотор Корпорейшен
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5k
Дельфин Красивый 46 минут назад
нормально так резвится, это вам не в бункере сидеть
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820
Лучший Друг 51 минуту назад
Много лапши – скот ссыт!
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26
arcush 52 минуты назад
Да фигня! Он мальчиков в пупок не целовал! И со стерхами не летал! И пенсионеров не грабил! Жалкое подобие нашего!
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3k
Мистер Фикс 57 минут назад
У чучмекистанов в крови поклонение своему баю, какой бы придурок тот не был
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820
Лучший Друг Мистер Фикс 49 минут назад
Думаю, другие народы в этом мало отличаются.

Ссылка youtu.be
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8k
costa 58 минут назад
Ну судя по конкурсам он просто собирает материал на новый выпуск Топ Гир.
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8k
Delirium Tremens Час назад
Хорошего человека Гурбангулой не назовут.
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Леонардо да Винчи и рядом не стоял по мощностям креатива и многообразия талантов.
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73
Hunde Beißer2 Час назад
Креативный чувак! Нашему деду есть к чему стремиться!
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16k
Delhana Час назад
Какой многогранный талант и изобретательность.
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2k
Наблюдатель Час назад
Даже страшно что то писать, вдруг в Туркмению запретят въезд... ах да, он и так закрыт почти для всех)))
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