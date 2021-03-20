Подборка достижений Гурбангулы Бердымухамедова

Мужчинам запретили красить поседевшие волосы в черный цвет. Теперь местным чиновникам необходимо показывать седину, а если ее нет, то даже "подкрашивать" шевелюры белым. Ранее, когда Бердымухамедов сам красил седые волосы в черный цвет, от чиновников и бюджетников требовали, чтобы они скрывали седину.