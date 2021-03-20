Подборка достижений Гурбангулы Бердымухамедова

Вот как можно развлекаться, когда ты президент. 25 достижений Гурбангулы Бердымухамедова
Разрешить своим подданным установить огромный золотой памятник в честь своего любимого президента. (Бронза, покрытая золотом 999-й пробы)
Например:
Медаль «За любовь к Родине»
Орден «За большую любовь к независимому Туркменистану»
Орден «Звезда Президента»
Изобрести гольф. Глава государства отметил, что туркмены издавна играли в напоминающую гольф игру — «чилик», и рассказал министрам правила игры в нее.
Придумать новый вид спорта - велобаскетбол. Причем, как это видно на кадрах гостелеканала, забрасывал трехочковые с первой попытки
Пословицы которые придумал Бердымухамедов:
Если осенью не вспашешь, то потом хоть 100 раз паши.
Вода – золото, поливальщик – ювелир.
Много сена – скот сыт.
Политая земля - с плодами, безводная
Урожай дает вода, и губит его вода
От дождя земля цветет, от похвал - мужчина
Мужчинам запретили красить поседевшие волосы в черный цвет. Теперь местным чиновникам необходимо показывать седину, а если ее нет, то даже "подкрашивать" шевелюры белым. Ранее, когда Бердымухамедов сам красил седые волосы в черный цвет, от чиновников и бюджетников требовали, чтобы они скрывали седину.
Bugatti Veyron, израильский броневик, Nissan 370Z,мерседес G-Class - это далеко не весь список автомобилей, за рулем которых можно встретить Гурбангулы Бердымухамедова
Президент Бердымухамедов довольно часто садится за штурвал гражданских вертолетов при облете столицы. Однако неясно, умеет ли глава государства действительно им управлять. Операторы никогда не снимают соседнее кресло, где находится первый пилот.
Вот его книги (лишь малая часть):
«У коня есть и преданность, и веселье»
«Внук, воплощающий мечту деда»
«Лекарственные растения Туркменистана». Т. I—XII
«Живая легенда»
«Туркменистан — родина Нейтралитета»
«На пути достижения в Туркменистане целей устойчивого развития»
Источник:
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Не, это не про Сталина. Это про Гурбангулы Бердымухамедова. Он уже давно переплюнул генералиссимуса.
Ну, чисто понять разницу ...