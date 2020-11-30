Уголок талантов дедушки Гурбангулы

А вот вторая часть библиографии - книги о силе спорта, о чае, о конях и музыкальных инструментах. Автор представлен как старший брат, несущий житейскую мудрость. Очень известна его книга "Конь - символ верности и счастья" (вместе с ней родился рэп про жеребца Ровача). Суть всех его книг о конях - как хорошо, что есть в этом мире конь, а самый лучший конь - ахалтекинский.

Остальные книги - это примерно такой же поток сознания, где он он подробно рассказывает откуда, например, берется чай, как правильно пить чай, как правильно пить чай с гостями и как лечить чаем понос. Да-да, по мнению главы Туркменистана дизентерийные палочки исчезают через два-три дня неустанного пития чая.