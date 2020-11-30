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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4401 пост • 620 подписчиков подписаться
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Уголок талантов дедушки Гурбангулы

Уголок талантов дедушки Гурбангулы (4 фото + 10 видео)

Автор:
30 ноября 2020 21:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   знаменитости   люди   слава   талант   туркменистан   факты   
5985
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Президент Туркменистана известен своими многочисленными талантами и умениями. И писатель, и наездник, и стрелок. Новости не успевают обновлять сводки с очередных приключений Гурбангулы Мяликгулыевича.

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Метки: в мире   знаменитости   люди   слава   талант   туркменистан   факты   
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71  комментарий
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Просматривая данные видео, я давно пришёл к выводу, что странами управляют люди с крайней формой шизофрении, но }{ерово то, что им начинают подыгрывать другие люди и тем самым в шизофренический бред погружается вся страна.
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10k
Taximaxi 46 секунд назад
Лошадь,с которой он пзднулся,наверное живьём сожрали
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652
Краснодар 54 секунды назад
Классный президент. Туркмены в восторге, наверное. Есть туркмены на фишках? Отзовитесь.
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7k
vit 3 минуты назад
С Лукашенко сравнить никто не желает?
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3k
Шура ОсЕчкин 4 минуты назад
А в это время...где-то...грустят два одиноких, многогранных, талантливых хоккеиста...

А в это время...где-то...грустят два одиноких, многогранных, талантливых хоккеиста...
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714
Арам Текнеджян 5 минут назад
Прикиньте, есть на Земле президент-ребёнок, а вместо лего набора у него целая страна. А он всё играется, играется...
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33k
jonnyD 7 минут назад
Будь у меня такой президент , я может и не женился бы никогда ...
Будь у меня такой президент , я может и не женился бы никогда ...
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19k
Правдоруб 8 минут назад
Так проблема не в президенте, а в менталитете народа. Они так устроены, им нужен культ личности. У них и предыдущий был такой же.
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714
Арам Текнеджян Правдоруб 4 минуты назад
Это был его папа
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15k
Flying Dutchmen. 9 минут назад
Я хорошо помню, как расстроенная гитара, вдруг, волшебным образом, самонастроилась. Это было чудо...
Когда же он уже сдохнет...
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366
Биолось 18 минут назад
И швец
И жнец
Да и вообще 3.14здец
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1k
Павел Полчаса назад
Мне противно смотреть на это все. Страна должна жить работая над увелечинением благосостояния народных масс, качества жизни, развивать торговлю, экономику и просто идти вперед, а не быть ьупым стадом баранов, которые все хором работают над увеличением ЭГО всего лишь одного человека. Фарс, лицемерие, идиотизм. А их президент явный шизофреник, это даже по лицу видно.
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214
Влад Павел 21 минуту назад
Очень точно подмечено!
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2k
americos Полчаса назад
Президент Туркменистана победил на национальном чемпионате по программированию
Мероприятие с размахом прошло 16 декабря 2019 в столице страны – Ашхабаде. Изначально, сообщает пресс-служба главы государства, Бердымухамедова на мероприятии не ожидали, однако он решил нанести спонтанный визит. Молодые программисты республики встретили его «громогласными овациями, бесчисленными цветами, подарками, стихами в его честь».

Как отмечается в официальном коммьюнике, Бердымухамедов по причине скромности не хотел участвовать в конкурсе, но организаторы и участники уговорили его на это. В результате президент выиграл с разгромным счётом – он «создал на языке HTML современную нейросеть, которая предсказала Туркменистану процветание и технологическое лидерство».

По информации пресс-службы Бердымухамедова, после победы он «выступил со спонтанной, но обстоятельной и содержательной речью перед молодыми талантами республики». Те в свою очередь «улавливали и записывали в блокноты каждое слово уважаемого Президента». Затем он отбыл заниматься непосредственным руководством страной.
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1k
Федор Медведев Полчаса назад
Практика показывает, что такие "предводители" при должном интересе и "внимании" западных партнеров очень быстро потом летят с обрыва...
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115
azuver 37 минут назад
Нужно устроить соревнования между талантливыми президентами .Ну вы поняли.
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7k
Star Link 38 минут назад
Это было смешно, если бы просто какой то фрик с бабками прикалывался.
А так это трагедия всего народа.
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96
Евгений 44 минуты назад
А вы чего ржёте, россияне? Это же аллегория вашего "водителя стерхов". Впадёт лысый карлик в маразм - ещё похлеще выдавать будет. А он к этому идёт. Вы же тогда точно так же будете хлопать и в рот ему заглядывать.
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26k
Сталин подтвердил бы!! Евгений Полчаса назад
Все собаки Германии рождены при правление Ангелы Меркель... не благодари...
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63
Володя Терно 46 минут назад
Несколько мыслей:
Посмотришь на людей, вроде смешно...А кто-то и с моего стиля жизни и нравов смеётся.
Люди его боготворят. Главное, чтобы счастливы были. А вдруг, он таким образом культуру страны поднимает?
Когда-то в России все в теннис играли, потом на дзюдо ходили.
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11k
Toxictofa Володя Терно Полчаса назад
Завтра ему понравится, чтоб его в задницу драли.
Предложите народу следом за своим руководителем в очереди раком становиться???
Все его действия напоминают чудовищную манию величия. Такое уже не лечится.
И самое хреновое в данной ситуации, что добровольно власть он отдаст только преемнику/родственнику. Который не факт, что будет лучше.
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2k
Serhio Konyakoff 50 минут назад
Вот что бывает когда до власти дорываются феерические долбо@бы.
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29k
russger 50 минут назад
"Цитата Лаврова"
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219
Внезапно я 56 минут назад
Ещё ж собаковод.
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3k
Кистень Час назад
Ну, прям-таки, шестикрылый семих.у.й, этот Гурбангулы Бердымухаммедов! Эйяфьятлайокудль!
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