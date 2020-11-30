Уголок талантов дедушки Гурбангулы

Президент Туркменистана известен своими многочисленными талантами и умениями. И писатель, и наездник, и стрелок. Новости не успевают обновлять сводки с очередных приключений Гурбангулы Мяликгулыевича.
Краткая сводка: Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов - это туркменский государственный и политический деятель, правит Туркменией с 14 февраля 2007 года. И, не отвлекаясь от столь важной деятельности, работает на полставки Суперменом.
Стоматолог
В 1979 году Гурбангулы Бердымухамедов окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института.
В середине 90-х будущий глава Туркменистана был деканом стоматологического факультета Туркменского мединститута, а после возглавил стоматологический центр Министерства здравоохранения. А уже в 1997 году становится министром здравоохранения.
В середине 90-х будущий глава Туркменистана был деканом стоматологического факультета Туркменского мединститута, а после возглавил стоматологический центр Министерства здравоохранения. А уже в 1997 году становится министром здравоохранения.
Певец
Отдельного внимания стоит его карьера певца, рэп-исполнителя. Например, его знаменитый рэп про коня Ровача.
Вообще-то у Гурбангулы Мяликгулыевича есть 10 синглов, а не пара песен для души.
Вообще-то у Гурбангулы Мяликгулыевича есть 10 синглов, а не пара песен для души.
Диджей
А вот еще, например, веха его творчества - диджеинг. Вы только посмотрите, как зажигает Бердымухамедов.
Писатель
Глава Туркменистана к сегодняшнему дню написал, внимание, 53 книги. Необычайная плодовитость для такого занятого человека.
Первая часть его книг состоит из сборников выступлений Бердымухамедова по самым разным поводам, которые сведены в одно для общего изучения и зазубривания самых важных частей. Это огромные талмуды по 600 страниц (с предисловием на полкниги), а вторая часть таких вот творений - это его высказывания по самым различным поводам, необязательно о политике. Например сборник слов о воде. Но самым любимым словом Бердымухамедова является "нейтралитет". Ему посвящено большинство таких вот сборников, которое он склоняет по поводу и без: "Нейтральный Туркменистан", Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан", "Нейтралитет Туркменистана: политика мира и развития" и не только.
Первая часть его книг состоит из сборников выступлений Бердымухамедова по самым разным поводам, которые сведены в одно для общего изучения и зазубривания самых важных частей. Это огромные талмуды по 600 страниц (с предисловием на полкниги), а вторая часть таких вот творений - это его высказывания по самым различным поводам, необязательно о политике. Например сборник слов о воде. Но самым любимым словом Бердымухамедова является "нейтралитет". Ему посвящено большинство таких вот сборников, которое он склоняет по поводу и без: "Нейтральный Туркменистан", Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан", "Нейтралитет Туркменистана: политика мира и развития" и не только.
А вот вторая часть библиографии - книги о силе спорта, о чае, о конях и музыкальных инструментах. Автор представлен как старший брат, несущий житейскую мудрость. Очень известна его книга "Конь - символ верности и счастья" (вместе с ней родился рэп про жеребца Ровача). Суть всех его книг о конях - как хорошо, что есть в этом мире конь, а самый лучший конь - ахалтекинский.
Остальные книги - это примерно такой же поток сознания, где он он подробно рассказывает откуда, например, берется чай, как правильно пить чай, как правильно пить чай с гостями и как лечить чаем понос. Да-да, по мнению главы Туркменистана дизентерийные палочки исчезают через два-три дня неустанного пития чая.
Остальные книги - это примерно такой же поток сознания, где он он подробно рассказывает откуда, например, берется чай, как правильно пить чай, как правильно пить чай с гостями и как лечить чаем понос. Да-да, по мнению главы Туркменистана дизентерийные палочки исчезают через два-три дня неустанного пития чая.
Автогонщик и инженер
Стоит отметить, что глава Туркменистана не только отличный гонщик (он выиграл раллийный заезд у профессионального гонщика, спортсмена Центра автоспорта МВД Туркменистана), который в своих заедах использует приемы экстремального вождения, но еще и инженер. Он нарисовал чертежи высокоскоростного спортивного внедорожника, а еще и собственноручно собрал его и испытал в тестовых заездах.
Стрелок
Гурбангулы Бердымухамедов еще в далеком 1973 году стал Чемпионом Туркменской СССР по стрельбе. На достигнутом останавливаться он не стал, и как-то раз приехал вместе с руководителями Министерства обороны и правоохранительных органов на тренировочный полигон, чтобы лично проверить, как они владеют оружием.
Не выдержав, сам Бердымухамедов схватился за пистолет, сделал несколько выстрелов из по мишеням, а потом разошелся настолько, что встал за пулемет, чтобы разорвать несколько бочек.
Не выдержав, сам Бердымухамедов схватился за пистолет, сделал несколько выстрелов из по мишеням, а потом разошелся настолько, что встал за пулемет, чтобы разорвать несколько бочек.
Но стоя стрелять может каждый, наверное рассуждает глава Туркменистана, и демонстрирует чудеса необычайной ловкости, стреляя по мишеням, двигаясь на велосипеде.
Данный перформанс он устроил в ходе неожиданной проверки войск нац.армии.
Данный перформанс он устроил в ходе неожиданной проверки войск нац.армии.
Спортсмен
Но и это еще не все. Президент Туркменистана еще и невероятный спортсмен. Когда ему торжественно вручили золотую штангу, в честь начала Чемпионата мира по тяжелой атлетике, он не упустил возможность продемонстрировать свои умения.
Баскетбол на велосипеде? И тут Бердымухамедов не устоял и показал на что способен.
Коневод
Бердымухамедов числится также заядлым коневодом. В своих песнях и книгах он восхваляет коней (особенно ахалтекинских, конечно).
Правда, вот незадача, при всех разговорах о том, какой он хороший наездник, в 2013 году, на скачках, Гурбангулы Мяликгулыевич упал с лошади. Да так, что ему понадобилась помощь медиков. Но на церемонии награждения он появился, и не просто так - оказалось, что он выиграл эти самые скачки.
Правда, вот незадача, при всех разговорах о том, какой он хороший наездник, в 2013 году, на скачках, Гурбангулы Мяликгулыевич упал с лошади. Да так, что ему понадобилась помощь медиков. Но на церемонии награждения он появился, и не просто так - оказалось, что он выиграл эти самые скачки.
Садовод
Гурбангулы Бердымухамедов настолько крут, что даже на посадку деревьев не может приехать просто так. Чтобы дать старт осенней посадке деревьев, Бердымухамедов прискакал на мероприятие на коне (не упал), посадил 30 саженцев сосны и столь же красиво уехал.
Ждем, что же еще подарит нам Гурбангулы Мяликгулыевич, какие свои творческие или спортивные стороны своей личности он раскроет.
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Метки: в мире знаменитости люди слава талант туркменистан факты
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Когда же он уже сдохнет...
И жнец
Да и вообще 3.14здец
Мероприятие с размахом прошло 16 декабря 2019 в столице страны – Ашхабаде. Изначально, сообщает пресс-служба главы государства, Бердымухамедова на мероприятии не ожидали, однако он решил нанести спонтанный визит. Молодые программисты республики встретили его «громогласными овациями, бесчисленными цветами, подарками, стихами в его честь».
Как отмечается в официальном коммьюнике, Бердымухамедов по причине скромности не хотел участвовать в конкурсе, но организаторы и участники уговорили его на это. В результате президент выиграл с разгромным счётом – он «создал на языке HTML современную нейросеть, которая предсказала Туркменистану процветание и технологическое лидерство».
По информации пресс-службы Бердымухамедова, после победы он «выступил со спонтанной, но обстоятельной и содержательной речью перед молодыми талантами республики». Те в свою очередь «улавливали и записывали в блокноты каждое слово уважаемого Президента». Затем он отбыл заниматься непосредственным руководством страной.
А так это трагедия всего народа.
Посмотришь на людей, вроде смешно...А кто-то и с моего стиля жизни и нравов смеётся.
Люди его боготворят. Главное, чтобы счастливы были. А вдруг, он таким образом культуру страны поднимает?
Когда-то в России все в теннис играли, потом на дзюдо ходили.
Предложите народу следом за своим руководителем в очереди раком становиться???
Все его действия напоминают чудовищную манию величия. Такое уже не лечится.
И самое хреновое в данной ситуации, что добровольно власть он отдаст только преемнику/родственнику. Который не факт, что будет лучше.