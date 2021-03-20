Борьба с зависимостью — одно из самых сложных испытаний, которое, к сожалению, знакомо множеству людей по всему миру. Именно поэтому избавиться от наркотических или алкогольных пристрастий удаётся не всем и не всегда. Однако это вовсе не означает, что людям, которые столкнулись с подобными проблемами, не удастся побороть свою зависимость, ведь история знает множество вдохновляющих историй победы человека над своей зависимостью.



Сегодня мы собрали для вас 16 жизнеутверждающих примеров человеческой борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, которые докажут, что изменить свою жизнь к лучшему можно всегда! Главное — никогда не сдаваться.