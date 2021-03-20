FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5597 постов • 673 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Люди, которым удалось побороть зависимость от алкоголя или запрещенных препаратов

Люди, которым удалось побороть зависимость от алкоголя или запрещенных препаратов (17 фото)

Автор:
20 марта 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Пьянство   алкоголь   внешность   изменения   сила воли   человек   
1554
17
В этом посте — люди, очутившиеся на дне, но нашедшие в себе силы вернуться к нормальной жизни.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Пьянство   алкоголь   внешность   изменения   сила воли   человек   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Konstantinopol 2 часа назад
Зависимости дрянь.
Как Оззи дожил живчиком до наших дней, вот вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Андрей А 18 минут назад
Тайсон Фьюри и Рикки Хаттон.
На расслабоне))) Фото реальное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ватрушкин Андрей А 11 минут назад
Слева - я, пью, колюсь, курю, боксирую, справа- тоже я, только бросил все кроме бокса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul Полчаса назад
баба в очках на предпоследнем фото только губы накрасила и очки сняла, а мужик на 4 фото сверху, что то я не верю, что за 8 месяцев можно такую рожу отожрать и вообще так измениться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Karp Полчаса назад
С бухла еще можно соскочить. А вот с наркоты? Таких случаев не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леопольд Дарвин Karp Полчаса назад
Есть такие случаи. И не мало, на самом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аркадий 50 минут назад
зачет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Александр 50 минут назад
отрастают идеальные зубы, а некоторые зубы даже форму меняют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леопольд Дарвин Александр Полчаса назад
Зубы вставляют. Конечно, они идеальные, не вставлять же кривые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик Час назад
Не верю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций 30 раз, когда маленькие гадкие утята выросли в нечто сексуальное 30 раз, когда маленькие гадкие утята выросли в нечто сексуальное 15 вдохновляющих фото людей, которые побороли алкоголизм и начали всё с чистого листа 15 вдохновляющих фото людей, которые побороли алкоголизм и начали всё с чистого листа Взволнованная мать показала, как наркотики изменили её сына всего за семь месяцев Взволнованная мать показала, как наркотики изменили её сына всего за семь месяцев Мать не узнала своего сына после сделанной ему пластической операции Мать не узнала своего сына после сделанной ему пластической операции Девушка сменила пол и стала качком. Фото «до-после» поражают! Девушка сменила пол и стала качком. Фото «до-после» поражают!
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

403880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Никаких проблем с логикой: её просто нет
4
144
Никаких проблем с логикой: её просто нет
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
7
149
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
7
116
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
2
19
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
Не будь как Волочкова: фотошоп-позорище из инстаграмов звезд (14 фото)
Не будь как Волочкова: фотошоп-позорище из инстаграмов звезд (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#дтп#аварии#автомир#факты#актеры#в мире#забавно
#фото#интересно#люди#картинки#автомобили#интересное#прикольные#байден#авария дня#питомцы
#прикол#кино#подборка#авто аварии#СССР#сша#Россия#жизнь#дети#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться