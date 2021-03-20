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В этом посте — люди, очутившиеся на дне, но нашедшие в себе силы вернуться к нормальной жизни.
Борьба с зависимостью — одно из самых сложных испытаний, которое, к сожалению, знакомо множеству людей по всему миру. Именно поэтому избавиться от наркотических или алкогольных пристрастий удаётся не всем и не всегда. Однако это вовсе не означает, что людям, которые столкнулись с подобными проблемами, не удастся побороть свою зависимость, ведь история знает множество вдохновляющих историй победы человека над своей зависимостью.
Сегодня мы собрали для вас 16 жизнеутверждающих примеров человеческой борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, которые докажут, что изменить свою жизнь к лучшему можно всегда! Главное — никогда не сдаваться.
Сегодня мы собрали для вас 16 жизнеутверждающих примеров человеческой борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, которые докажут, что изменить свою жизнь к лучшему можно всегда! Главное — никогда не сдаваться.
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4 года, как я поборола героиновую зависимость
Глядя на эти снимки сложно представить, что перед нами один и тот же человек.
Год, как я отказался от наркотиков. Я стал чувствовать себя лучше, поступил в университет и начал новую жизнь
На фотографии слева — я сейчас, справа — то, каким я был из-за наркотиков ещё пару лет назад
6 лет, как я отказался от алкоголя и наркотиков. Теперь у меня есть семья, работа, и я по праву могу считать себя счастливым человеком
На фото слева мне 28, и у меня проблемы с алкоголем. На фото справа мне 36 лет, и к тому моменту я уже 2 года, как не пью
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