FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Не будь как Волочкова: фотошоп-позорище из инстаграмов звезд (14 фото) Не будь как Волочкова: фотошоп-позорище из инстаграмов звезд (14 фото) 19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь 19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания Новая подборка фотожаб от Клода Монде Новая подборка фотожаб от Клода Монде Незрячего мужчину высадили из автобуса из-за отказа оплачивать проезд собаки-поводыря Незрячего мужчину высадили из автобуса из-за отказа оплачивать... Наглый велосипедный вор попал в объектив камер видеонаблюдения Наглый велосипедный вор попал в объектив камер видеонаблюдения Калигула Калигула Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику... Что писали в письмах фашисты домой с восточного фронта Что писали в письмах фашисты домой с восточного фронта Нападение питбуля на школьника в подъезде дома в Новосибирске Нападение питбуля на школьника в подъезде дома в Новосибирске Актеры Голливуда, которые без ума от России Актеры Голливуда, которые без ума от России Музей старой техники Музей старой техники Ирина Алфёрова Ирина Алфёрова «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на обвинения Байдена «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на... Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче Нежданно-негаданно я заболел Нежданно-негаданно я заболел Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве Ретро фотографии Ретро фотографии
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
19 марта 2021 08:51
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3220
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Andrey 6 часов назад
Комментарий к фото
Ясин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron 3 минуты назад
Комментарий к фото
нарапотался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa 24 минуты назад
Комментарий к фото
Вот даже не представляете, как много современных электронных устройств без приглашения умного мастера с мультиметром, осциллографом, паяльником и набором модных инструментов, можно починить с помощью кулака, главное уметь как, электроника - наука о контактах. Я лично ввёл в ступор ребят, у которых аццки дорогой на 96-97 год 19'' монитор HP показывал в зелёном цвете, ударом кулака проблему решил, на меня смотрели как на колдуна какого-то, ну я им не стал говорить что усилители цвета сильно греются и пропадает контакт, а пинок этот контакт восстанавливат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa Полчаса назад
Комментарий к фото
Сейчас надписей "Осторожно, сосульки" давно не встречал, опасные проходы перед домами попросту лентой перетягивают, а раньше дети очень любили между осторожно и сосульки вставлять слово "злые", а, видимо, выходцы из интеллигентных ленинградских семей ещё и сосульки на сосули правили, хотя мне до Питера в 7 раз дальше, чем до Москвы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Полчаса назад
Комментарий к фото
Только в детстве?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SEKAS 45 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Ato 47 минут назад
Комментарий к фото
если вы такие бедные идите в бизнес и богатейте (делов то)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SEKAS 57 минут назад
Комментарий к фото
Правильно...нахрена дороги ремонтировать на перефирии, больницы сторить по районным центрам, повышать ЗП сотрудникам медицины и школ... лучше ПГМизировать страну и всё...верьте и всё будет зашибись...а мы вам покажем как верить, на майбахах к проруби подъезжать и ретушировать часики на фото... ДНО млять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Ato Час назад
Комментарий к фото
кай, я же тебе говорила, не лазь в мою тумбочку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Ato Час назад
Комментарий к фото
не хватает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Татьяна 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Самка Хорька 2 часа назад
Комментарий к фото
Не Тамара, а Наташа, ты, шерстяной ушлепок!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antilles Самка Хорька 39 минут назад
Комментарий к фото
На адреналине перепутал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Пумба 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну держи, юморыст, заслужил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
вася васильев 3 часа назад
Комментарий к фото
Так вот к кому спешил на BMW с первой фотки!!!)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
вася васильев 3 часа назад
Комментарий к фото
И добавить нечего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 4 часа назад
Комментарий к фото
Курица нагуляла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 4 часа назад
Комментарий к фото
"Походы в лес, Недорого.....в одну сторону".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Лучший Друг 4 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Лучший Друг 4 часа назад
Комментарий к фото
Ага, по быстрому... А какой диапазон? А низа держит? А верха не дребезжат? А производитель надёжный? Подождите, я сейчас отзывы в интернете почитаю....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
вася васильев Лучший Друг 3 часа назад
Комментарий к фото
Как правило столько текста у тех, кто хочет HI-END рублей за 200-300))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Лучший Друг вася васильев 3 часа назад
Комментарий к фото
Именно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Лучший Друг 4 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Шурик 4 часа назад
Комментарий к фото
Забей в навигатор -Украина - вылетишь под Киев ...
А забей в поиковик Россия ...Всё как в ГУЛАГе - направит в глухую сибирь !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa Шурик 39 минут назад
Комментарий к фото
Кетайский левый навигатор без прошивки и залитых карт может вообще в беня направить, есть, конечно, чудные места, например проезжая мимо Кремля навигатор покажет что ты где-то в районе посёлка Шереметьево, от аэропорта, небось, навигатор тоже посёлок покажет, есть-же простые и всякие яндекс-карты, или полный топографический кретинизм мешает воспользоваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё