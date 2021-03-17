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Флешмоб - питомцы на плечах хозяев

Флешмоб - питомцы на плечах хозяев (19 фото)

Автор:
17 марта 2021 18:43
Метки: люди   питомцы   фото   
970
19
Этот флешмоб появился в январе 2021 года и вот теперь набирает обороты, началось все с кошечек, теперь на плечах у людей самые разные зверюшки!
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Метки: люди   питомцы   фото   
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16  комментариев
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42k
Цыц тут у меня 10 часов назад
Можно ли считать жену домашним питомцем? Если да, то как ее посадить на плечо?
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1k
Александр 6 часов назад
Хер-на-воротник будет считаться этим флешмобом? Пока видно сплошное самолюбование и хвастовство. Ждем креатив....
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2k
leto2016 6 часов назад
хорошее настроение на сон грядущий)))) умна не приложу, кто минусит то?
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4k
AndreySmall 7 часов назад
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5k
Georgyi 8 часов назад
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59k
Viktor 8 часов назад
И не только на плечах!

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14k
Мария Коненкова 9 часов назад
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3k
Андрина 10 часов назад
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16k
Ego sum qui sum 10 часов назад
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9k
Енот Полиграфович 10 часов назад
За енотов зелень!!!)))
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1k
мангуст Енот Полиграфович 10 часов назад
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−120
Владимир 10 часов назад
блин и ни одной совы!
я все ждал, листая, когда же фотка будет с совой?

кот на хозяине это банально, это у всех есть
мой кот... принципиально лезет на клавиатуру (ну чтоб его почухали,там же мои руки) ну вот... поэтому у меня на столе две клавиатуры... на одной кот спит
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40k
InfoVoin Автор поста Владимир 10 часов назад
ответ)))
Ссылка youtu.be
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