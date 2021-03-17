Флешмоб - питомцы на плечах хозяев

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Этот флешмоб появился в январе 2021 года и вот теперь набирает обороты, началось все с кошечек, теперь на плечах у людей самые разные зверюшки!
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я все ждал, листая, когда же фотка будет с совой?
кот на хозяине это банально, это у всех есть
мой кот... принципиально лезет на клавиатуру (ну чтоб его почухали,там же мои руки) ну вот... поэтому у меня на столе две клавиатуры... на одной кот спит