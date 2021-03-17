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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:44
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2046
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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52  комментария
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Сахар.
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36k
dima423 Минуту назад
Комментарий к фото
дурачок какойто)))
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6k
Elena Ki Минуту назад
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Это вряд ли. В греческом языке нет буквы Ш.
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36k
dima423 2 минуты назад
Комментарий к фото
это жерар с папой)
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1k
Евгения Ефимова 3 минуты назад
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И конопля, и мак, еще грибов добавить и норм будет.
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1k
Евгения Ефимова 4 минуты назад
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Потому что мышей не ем
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8k
Валерий 9 минут назад
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-Помылся 3,14дор в душе, вышел из него голый и сразу к зеркалу. Засмотрелся на свою голую задницу, возбудился, а потом по члену ладошкой: "- Фу! Нельзя, свои!"
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20k
hebpat 10 минут назад
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а огурцы с помидорами нафига
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8k
Валерий 16 минут назад
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У меня был кореш, не выговаривал букву "р". Не обижался ни разу, когда мы просили его сказать "мотороллер". Он говорил что-то вроде "мотолёллель", а мы падали со смеху...))
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6k
Женя Полчаса назад
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А твои тапки никогда не просохнут
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6k
Самка Хорька Полчаса назад
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"влежь", однако. "влешь" - констатация факта о вЛанье)))))
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13k
seller-k Полчаса назад
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Правильно воспитанная девушка никогда не будет одинокой

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3k
vorkuta-72 45 минут назад
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−124
vasisdas warum Час назад
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Ну это уж у кого как, у одной бабы - дебил, у другой - так себе
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−124
vasisdas warum Час назад
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Поджелудочная блинчики выдержит, если водочкой поменьше их запивать
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−124
vasisdas warum Час назад
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У правящей партии сейчас другие приоритеты.. у нас тут и на доппельгангеров денег не хватает
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−124
vasisdas warum Час назад
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Да там все такие, чё сразу косой?
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−124
vasisdas warum Час назад
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Если бы у неё лицо было похоже на её ж... - не накрывалась бы с головой, стрёмно же
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734
Лучший Друг Час назад
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Ь,!
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6k
Самка Хорька Лучший Друг Полчаса назад
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Торопился сильно, пропускал знаки, - за@бали сильно)))
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−124
vasisdas warum Час назад
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Уникум.
Да он, наверное русских олигархов с золотыми паспортами обслуживал, нах ему зарплата
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−124
vasisdas warum Час назад
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Трусы - то - они и в Африке трусы. А где виноватое лицо?
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