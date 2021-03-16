Новый герой Аарон Фишер войдет в ограниченную серию комиксов "Соединённые Штаты Капитана Америки". В ней Стив Рождерс в компании капитанов прошлого Баки Барнса, Сэма Уилсона и Джона Уокера отправится в путешествие по стране, чтобы найти свой утерянный щит. В поездке он увидится с самыми разными людьми, которые надевали костюм Капитана Америки для защиты своих сообществ. Одним из них окажется и Аарон Фишер, он же Капитан Америка Железных Дорог. Авторы комикса Джошуа Трухильо и Ян Базальдуа описывают этого персонажа, как подростка, который выбрал целью в жизни защиту бездомных, забытых и угнетенных.