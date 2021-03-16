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И в чат врывается "Капитан Толерантность". Персонаж под именем Аарон Фишер войдет в ограниченную серию комиксов, первый том которой выйдет второго июня 2021 года.
Что-ж, новость, конечно, вряд ли можно назвать шокирующей - более того, многие интернет-пользователи подозревали, что так просто Marvel от новых правил толерантности (больше ЛГБТ и всяких непонятных персонажей!) не отделается. И оказались правы. Издание комиксов анонсировало появление первого персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Новый герой Аарон Фишер войдет в ограниченную серию комиксов "Соединённые Штаты Капитана Америки". В ней Стив Рождерс в компании капитанов прошлого Баки Барнса, Сэма Уилсона и Джона Уокера отправится в путешествие по стране, чтобы найти свой утерянный щит. В поездке он увидится с самыми разными людьми, которые надевали костюм Капитана Америки для защиты своих сообществ. Одним из них окажется и Аарон Фишер, он же Капитан Америка Железных Дорог. Авторы комикса Джошуа Трухильо и Ян Базальдуа описывают этого персонажа, как подростка, который выбрал целью в жизни защиту бездомных, забытых и угнетенных.
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90% человеки-пауки, ватманы и прочие россомахи.
Боюсь, очень сложно будет ограждать малышню от этого дерьма...
Я бы от этого дерьма оградил детей, а не от веселых и жизнерадостных персонажей, независимо от их ориентации.