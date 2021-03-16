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Marvel представила нового Капитана Америку: супергероем впервые станет ЛГБТ-персонаж

Marvel представила нового Капитана Америку: супергероем впервые станет ЛГБТ-персонаж (3 фото)

Автор:
16 марта 2021 19:40
Сообщество : Кино
Метки: докатились   капитан америка   комиксы   марвел   супергерой   
2255
3
И в чат врывается "Капитан Толерантность". Персонаж под именем Аарон Фишер войдет в ограниченную серию комиксов, первый том которой выйдет второго июня 2021 года.

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Метки: докатились   капитан америка   комиксы   марвел   супергерой   
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38  комментариев
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3k
Sunny11 2 часа назад
Новый супер герой человек-петух.
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193
parhi Минуту назад
Присунет всем врагам наконец-то, геюга щитовая
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2k
Феликс Дзержинский 8 минут назад
Капитан*Пидерика.
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23k
Григорий 16 минут назад
Да пусть резвятся, как увидят, что их покупают 7% от всех общей массы любителей их продукции, то и успокоятся.
Ссылка youtu.be
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60k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
zenon Полчаса назад
Совсем непонятно. Написано - он, когда на самом деле это оно.
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41k
Митрий Полчаса назад
Что я думаю об этом... Да как-то пох@й. Пусть друг друга хоть вприсядку йэбут.
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1k
kotkot Полчаса назад
Я всегда знал, что все их герои - сидоры, и супербабы тоже - сидоры...
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1k
Orrrkkk 42 минуты назад
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Orrrkkk Полчаса назад
да толерастия доведённая до абсурда..
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1k
Ян Баян 50 минут назад
Короче, Марвел сдох. Поставим жирную точку на их фильмах и т.д.
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3k
Vladimir Taranovich 50 минут назад
Пора им новых героев уже вводить. Человек-Гомосек, не железный, а Сладкий Человек. Чудо Женщине вместо хлыста приделать огромный такой хрен. А Халк, чтоб не зеленый был, а радужный
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620
Виталий Vladimir Taranovich Полчаса назад
Бэтмен ты кто, мужчина или женщина. Я неопределившийся.
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511
Гарик Час назад
Он даже в полете как то по гомосячьи выглядит. На самом деле, смех тут хреновый. Постепенно всё это мракобесие становится частью культуры государства и народа его населяющего (хоть и слава богу, не нашего).
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9k
Некто Гарик 53 минуты назад
В каких костюмах сейчас детишки на новогодние утренники ходят7
90% человеки-пауки, ватманы и прочие россомахи.
Боюсь, очень сложно будет ограждать малышню от этого дерьма...
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−8
Алекс Некто 38 минут назад
Правильно, то ли дело культ войны развивать и в колясках-танках детишек возить! В военную форму наряжать прямо на утренниках в детском саду. Война это же не кишки, кровь, слезы и горе, это "ура-ура, мы победили, можем повторить", правда ведь?
Я бы от этого дерьма оградил детей, а не от веселых и жизнерадостных персонажей, независимо от их ориентации.
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9k
Некто Алекс Полчаса назад
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16k
бат св Алекс 11 минут назад
в очко долбишся?
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12k
gavrosh Час назад
Пиродмэн!)))
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−8
Алекс gavrosh 37 минут назад
Зачем Путина всуе поминаете?
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35k
Бабай Алекс 5 минут назад
Да откуда вы лезете-то? Возьми своего Пу и забей в гудок себе плашмя.
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999
Дядя Стёпа Час назад
Для меня всё это их ЛГБТ, тоже самое как ЕДРОСЭЕ, СПРАВЕДОЭ, КОМПАЕ... Такая же БРЕДО тЭ Не, ну если вам, конечно, нДравится...
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53k
Андрей Час назад
Больше п.доров, хороших и разных! Главное, чтобы они там не останавливались в этих поисках и продвижении всевозможных извращений: их действия - хорошая прививка от безобразия для нормальных людей.
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−8
Алекс Андрей 36 минут назад
А ты без "прививки" не справился бы? Совсем в своей ориентации не уверен, да?
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124k
Алексей Час назад
новый комикс будет называться Капитан-Пидp ?
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88k
сапер Водичка Час назад
пыдоры...........................
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1k
Ertin Час назад
Какая страна, такие капитаны...
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−8
Алекс Ertin 36 минут назад
Как там ватник-чел поживает?
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300
Youtube's Best Channel Час назад
Тьфу ты. Я-то думал ЛГБТшником будет сам Капитан, что станет крутить роман с Баки, а тут...
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
так держать
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9k
Александр Час назад
Капитан рваное очко.
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