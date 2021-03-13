Типичные проблемы высоких людей, которые остальным не понять

Наверное, многие из нас в детстве мечтали вырасти и стать как можно выше. Но те, у кого эта мечта сбылась, знают точно: быть высоким не всегда удобно. Нет, быть может, есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы смотреть на мир сверху, но в комплекте к этому чувству идут слишком низкие дверные проёмы, зеркала, в которые не помещается голова, и сложность с подбором одежды. Да что говорить, сами посмотрите!