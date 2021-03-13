Типичные проблемы высоких людей, которые остальным не понять

751
18
Высокий рост доставляет его обладателям массу неудобств в повседневной жизни: людям приходится сгибаться в три погибели в общественном транспорте, в квартире с низкими потолками, да и еще много где...
Наверное, многие из нас в детстве мечтали вырасти и стать как можно выше. Но те, у кого эта мечта сбылась, знают точно: быть высоким не всегда удобно. Нет, быть может, есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы смотреть на мир сверху, но в комплекте к этому чувству идут слишком низкие дверные проёмы, зеркала, в которые не помещается голова, и сложность с подбором одежды. Да что говорить, сами посмотрите!
×
Обожаю женский туалет в моём колледже
Зато можно проверять, не выходя из кабинки, все ли хорошо помыли руки.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Индии живет самый высокий в мире полицейский
- 30 фотодоказательств того, что дог - это огромное счастье в семье
- Когда день не задался
- 23 снимка, которые нас озадачили в 2018 году
- 30 доказательство того, что боксёры - самые странные, но самые обалденные собаки на свете
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
С обувью и одеждой не то чтоб совсем уж проблема, просто выбор меньше, чем у шибздиков. И это я ещё не особо то и высокий 190 всего и 47 размер обуви. А что у тех, кто выше?
Уже будучи старлеем я на построение нашего доблестного отдельного отряда выперся в кроссовках. После этого командир персонально мне разрешил ходить в неуставных туфлях, лишь бы они чёрные были.
Через месяц начвещ лично принёс мне аж две пары туфель 47 размера.
А прикиньте - маленькому среди людей жить как в лесу.
Например, последняя фотка - голова из душа, там рост 2.08.
А чувак перед плитой с красной доской для резки на переднем плане - 2 метра ровно.