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Типичные проблемы высоких людей, которые остальным не понять

Типичные проблемы высоких людей, которые остальным не понять (18 фото)

Автор:
13 марта 2021 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: высокие люди   высокие парни   высокий рост   неудобство   обломы   смешные фото   смешные фотографии   
751
18
Высокий рост доставляет его обладателям массу неудобств в повседневной жизни: людям приходится сгибаться в три погибели в общественном транспорте, в квартире с низкими потолками, да и еще много где...
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Метки: высокие люди   высокие парни   высокий рост   неудобство   обломы   смешные фото   смешные фотографии   
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8k
Kucher 2 часа назад
В автобусе расстояние между сиденьями неясно под кого рассчитано.
С обувью и одеждой не то чтоб совсем уж проблема, просто выбор меньше, чем у шибздиков. И это я ещё не особо то и высокий 190 всего и 47 размер обуви. А что у тех, кто выше?
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8k
Kucher Час назад
Мне на складе постоянно пытались втюхать обувь 46 размера. Мол разносишь. И если на срочной, а потом на первых курсах военного училища, я ещё не научился с вещевиками разговаривать, то к старшим курсам я уже отвечал им, чтоб они сами разнашиввли, а мне давали мой размер.
Уже будучи старлеем я на построение нашего доблестного отдельного отряда выперся в кроссовках. После этого командир персонально мне разрешил ходить в неуставных туфлях, лишь бы они чёрные были.
Через месяц начвещ лично принёс мне аж две пары туфель 47 размера.
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4k
fin4all 5 минут назад
Можно подумать, у малоросликов проблем меньше.
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27k
Teodor 19 минут назад
- А зачем ты такой большой? Надо быть маленьким... (Кенгуру - Жирафу)
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4k
Ыукп 2 часа назад
Никогда не мешал высокий рост. Некоторые неудобства попадаются. Но это редко.
А прикиньте - маленькому среди людей жить как в лесу.
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799
Лучший Друг Ыукп Полчаса назад
А "высокий" это какой?
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149
Михаил Ыукп Полчаса назад
Человече, ты бы свой рост озвучил чтоле. Это уже МЫ решим, высокий у тебя рост или ты просто выёживаешся. Здесь на фотках тела далеко за 2 метра.
Например, последняя фотка - голова из душа, там рост 2.08.
А чувак перед плитой с красной доской для резки на переднем плане - 2 метра ровно.
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