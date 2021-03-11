Автовладельцы сел Рязанского района оказались в сложной ситуации, людям не разрешили оставлять автомобили у своих домов дольше, чем на сутки. Сказали, это запрещено правилами благоустройства, пригрозили штрафами — для начала 500 рублей, а дальше — до 5000. Жители возмутились, машины за забором оставляли всегда, больше негде, никому они не мешают, дома вокруг частные.
Снежная зима в этом году не единожды вынуждала Владимира Садофьева браться за лопату. Убрать снег перед домом особенно важно, замечает автолюбитель, ратует за красоту и чистоту, да и машину оставляет прямо около забора. Так было из года в год. Но 2021 внес неразбериху, пару недель назад Владимир получил заказное письмо от администрации Рязанского района, в конверте оказалось уведомление о нарушении правил благоустройства Заборьевского сельского поселения.
Конкретно за то, что у нас стоит автомобиль на прилегающей территории. Они там ссылаются на правила о благоустройстве. Естественно, это вызывает какое-то негодование, всю жизнь ставили мы машины, никогда это не было чем-то незаконным.
Владимир Садофьев, житель с. Заборье.
Для того, чтобы понять, что же всё-таки он нарушил, Владимиру пришлось немало часов провести в интернете. На сайте сельского поселения документа не оказалось. Обратившись к юристам, молодой человек выяснил, согласно правилам, запрещается хранить автомобиль на прилегающей территории более суток. За нарушение - штраф от 500 рублей до 5000. Кстати, в сельском почтовом отделении подтвердили, Владимир Садофьев не единственный, кто получил подобное письмо.
Более 30 писем пришло. Причем, я могу сказать, что эти письма были на адреса частных домов. То есть на адреса многоэтажек таких писем не было.
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Татьяна Зенкина, начальник отделения почтовой связи с. Заборье.
В других сельских поселениях Рязанского района существуют подобные правила благоустройства, однако такой массовой рассылки не было.
Нельзя хранить автомобили на придомовой территории, в частности на муниципальной земле, более суток. По нашим данным, в нашем поселении на данный момент не было жалоб на то, чтобы приезжала административная комиссия, и за это штрафовала, не было массовых заявлений.
Илья Катаев, глава администрации Дубровического сельского поселения.
Картина в Дубровичах схожа со многими селами - машины стоят около домов. «А где еще оставлять автомобиль?», - задают логичный вопрос местные жители.
Мы обратились в администрацию Рязанского района для того, чтобы прояснить ситуацию. Однако чиновники потребовали официальный запрос.
Мы можем в результате запроса договориться об интервью. Для этого, пожалуйста, дайте мне запрос, вопросы, на которые вы хотите услышать ответы. И потом примем решение.
Наталья Жунёва, глава администрации Рязанского муниципального района.
Юристы поясняют, фиксация нарушений может выполняться самым доступным способом - при помощи фотосъемки. Однако он не лишён изъянов, например, как в случае с Владимиром, две фотографии с обозначенным временем нарушения - 15 часов 15 минут - сутки с 16 по 17 февраля. Но молодой человек уверяет, в эти 24 часа на машине уезжал. Кроме того, уведомления пришли даже 90-летней пенсионерке, которая не выходит из дома, и чье авто припарковано у её забора, неизвестно. Получается, претензии администрации Рязанского района не обоснованы.
Что происходило между фотографиями, естественно, мы не видим. Для этого предусмотрена процедура обжалования, как минимум для начала можно высказать свое несогласие при составлении протокола. В последующем, если все-таки будет вынесено решение о привлечении к ответственности, то такое решение тоже можно обжаловать, в том числе и в судебном порядке.
Любовь Ларина, юрист.
Жители населенных пунктов Рязанского района недоумевают, почему правила пятилетней давности вновь стали чрезвычайно актуальны, и почему администрация не поставила в известность население о такой тщательной проверке.
Мы также были в недоумении, как и все наши жители. Как только нам поступила информация, что стали поступать такие уведомления жителям, мы связались с административной комиссией, и они сейчас отзывают постановления.
Ирина Копылова, глава администрации Заборьевского сельского поселения.
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Закон 6,3 об окружающей среде в данном случае не работает , просто пишите обращение в прокуратуру.
закон суров, но это закон. и то, что его последние пять лет безнаказанно нарушали, не даёт основания нарушать его и в дальнейшем.
просто надо так же по закону и отвечать.
24 часа? у меня вот в книжеке записано, что я вчера с 13.45 до 14.15 ездил в магазинчик за хлебушком, т.е. правило 24 часов нарушено не было, ваша претензия и штраф необоснованны, и давай, пока.
доказать они смогут ,что ты не ездил в магазин? фуй.
2-3 месяца попишут безрезультатно такие бумажки, за2,718бутся, и бросят.
А как расшевелить это болото, хоть так попинать,
уже дворец отстроил и послал всех, типа по документам у меня ничего нет,
а молчат, ты царь тебе видней, это всё бояре бессовестные