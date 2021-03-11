Снежная зима в этом году не единожды вынуждала Владимира Садофьева браться за лопату. Убрать снег перед домом особенно важно, замечает автолюбитель, ратует за красоту и чистоту, да и машину оставляет прямо около забора. Так было из года в год. Но 2021 внес неразбериху, пару недель назад Владимир получил заказное письмо от администрации Рязанского района, в конверте оказалось уведомление о нарушении правил благоустройства Заборьевского сельского поселения.

Конкретно за то, что у нас стоит автомобиль на прилегающей территории. Они там ссылаются на правила о благоустройстве. Естественно, это вызывает какое-то негодование, всю жизнь ставили мы машины, никогда это не было чем-то незаконным. Владимир Садофьев, житель с. Заборье.

Для того, чтобы понять, что же всё-таки он нарушил, Владимиру пришлось немало часов провести в интернете. На сайте сельского поселения документа не оказалось. Обратившись к юристам, молодой человек выяснил, согласно правилам, запрещается хранить автомобиль на прилегающей территории более суток. За нарушение - штраф от 500 рублей до 5000. Кстати, в сельском почтовом отделении подтвердили, Владимир Садофьев не единственный, кто получил подобное письмо.

Более 30 писем пришло. Причем, я могу сказать, что эти письма были на адреса частных домов. То есть на адреса многоэтажек таких писем не было. × Татьяна Зенкина, начальник отделения почтовой связи с. Заборье.

В других сельских поселениях Рязанского района существуют подобные правила благоустройства, однако такой массовой рассылки не было.

Нельзя хранить автомобили на придомовой территории, в частности на муниципальной земле, более суток. По нашим данным, в нашем поселении на данный момент не было жалоб на то, чтобы приезжала административная комиссия, и за это штрафовала, не было массовых заявлений. Илья Катаев, глава администрации Дубровического сельского поселения.

Картина в Дубровичах схожа со многими селами - машины стоят около домов. «А где еще оставлять автомобиль?», - задают логичный вопрос местные жители.

Мы обратились в администрацию Рязанского района для того, чтобы прояснить ситуацию. Однако чиновники потребовали официальный запрос.

Мы можем в результате запроса договориться об интервью. Для этого, пожалуйста, дайте мне запрос, вопросы, на которые вы хотите услышать ответы. И потом примем решение. Наталья Жунёва, глава администрации Рязанского муниципального района.

Юристы поясняют, фиксация нарушений может выполняться самым доступным способом - при помощи фотосъемки. Однако он не лишён изъянов, например, как в случае с Владимиром, две фотографии с обозначенным временем нарушения - 15 часов 15 минут - сутки с 16 по 17 февраля. Но молодой человек уверяет, в эти 24 часа на машине уезжал. Кроме того, уведомления пришли даже 90-летней пенсионерке, которая не выходит из дома, и чье авто припарковано у её забора, неизвестно. Получается, претензии администрации Рязанского района не обоснованы.

Что происходило между фотографиями, естественно, мы не видим. Для этого предусмотрена процедура обжалования, как минимум для начала можно высказать свое несогласие при составлении протокола. В последующем, если все-таки будет вынесено решение о привлечении к ответственности, то такое решение тоже можно обжаловать, в том числе и в судебном порядке. Любовь Ларина, юрист.

Жители населенных пунктов Рязанского района недоумевают, почему правила пятилетней давности вновь стали чрезвычайно актуальны, и почему администрация не поставила в известность население о такой тщательной проверке.