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За оставленные автомобили возле дома жители Рязанского района получили уведомления о штрафе

За оставленные автомобили возле дома жители Рязанского района получили уведомления о штрафе (1 фото)

Автор:
11 марта 2021 00:41
Метки: авто   факты   штрафы   
683
1

Автовладельцы сел Рязанского района оказались в сложной ситуации, людям не разрешили оставлять автомобили у своих домов дольше, чем на сутки. Сказали, это запрещено правилами благоустройства, пригрозили штрафами — для начала 500 рублей, а дальше — до 5000. Жители возмутились, машины за забором оставляли всегда, больше негде, никому они не мешают, дома вокруг частные.

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Метки: авто   факты   штрафы   
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8  комментариев
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62
Александр 6 часов назад
Аналогичная тема была 5 лет назад в Павельце 1 тоже Рязанская обл. , ходили фотографировали машины возле частных домов , присылали уведомления о штрафах , люди обратились в СК с заявлением , в СК ответили что это закон местных депутатов И противоречит общему федеральному закону , земля является муниципальной и имеет общее значение .Так же доказать что машина находится на простое сутки или более вообще не возможно .
Закон 6,3 об окружающей среде в данном случае не работает , просто пишите обращение в прокуратуру.
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40k
doker 42 минуты назад
Наверное, муниципалитет траву косит и снег убирает на придомовой территории, если такие претензии... Хотя о чём это я?
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14k
Lynx 2 часа назад
Всё с пендосии слизано, только у них ещё заборы нельзя ставить.
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11k
Erorist 4 часа назад
Это им ещё повезло, что они не в Японии... там вам даже не продадут, если у вас нет документов, что есть гараж или парковка. Хотя, может, это байка.
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25k
turyst 5 часов назад
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3k
schmubu 6 часов назад
я хз, в чём смысл такого закона, но раз он есть, то что тут обсуждать-то?
закон суров, но это закон. и то, что его последние пять лет безнаказанно нарушали, не даёт основания нарушать его и в дальнейшем.
просто надо так же по закону и отвечать.
24 часа? у меня вот в книжеке записано, что я вчера с 13.45 до 14.15 ездил в магазинчик за хлебушком, т.е. правило 24 часов нарушено не было, ваша претензия и штраф необоснованны, и давай, пока.
доказать они смогут ,что ты не ездил в магазин? фуй.
2-3 месяца попишут безрезультатно такие бумажки, за2,718бутся, и бросят.
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4k
Иван schmubu 3 часа назад
Ты ё*у дал? Это ты будешь доказывать что там не сутки стоял.
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−105
LoginNaFishkah 6 часов назад
Русский мир, он такой...
А как расшевелить это болото, хоть так попинать,
уже дворец отстроил и послал всех, типа по документам у меня ничего нет,
а молчат, ты царь тебе видней, это всё бояре бессовестные
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