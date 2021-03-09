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Самую малость о стереотипах Голливуда

Самую малость о стереотипах Голливуда (37 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 17:05
Метки: СССР   Юмор   голливуд   
2715
37
1
... "клюква" , как она есть , просто с юмором вспоминаем !

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Метки: СССР   Юмор   голливуд   
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869
Ловите наркомана! 12 часов назад
Это узбекистанец
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1k
satra Ловите наркомана! 12 часов назад
Борис Бритва, или Борис-Хрен-Попадешь, резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
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930
vit34 6 часов назад
Живой Советский Герб
Ссылка www.youtube.com
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4k
TirAn 8 часов назад
Посмотрел и сам почти испугался, какие мы крутые.
Сказочники живут в америке....
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9k
Агент Безопасной Национальности 8 часов назад
Звание не разберу...

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18k
Nik Агент Безопасной Национальности 8 часов назад
А тут прям совсем понятно!
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9k
Агент Безопасной Национальности Nik 8 часов назад
В три раза выше званием, чем на моей картинке, что тут непонятного
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18k
Nik Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
Похоже это прапорщики, только очень большие...
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9k
portmen77 Nik 4 часа назад
Зав склада печенья и зав склада тушенки.
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197
Рак 9 часов назад
а подписи к кадрам делать нынче не модно?
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812
Андрей 9 часов назад
Что за звание 6 звёзд? Дважды генерал - полковник? )))
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310
мелкий кыШ 9 часов назад
какие ваши доказательства?
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2k
Tano 9 часов назад
Жуков из "Смерть Сталина" очень даже получился. И вообще фильм неплохой и актеры хорошие. К тому же, несмотря на то, что черная комедия, во многом следует историческим фактам.
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117
Племянник Путина 10 часов назад
Борис хрен попадёшь, самое точное попадание ))
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4k
Elf_80_Lvl 11 часов назад
Причем тут Голливуд и Джеки Чан если мне не изменяет память в этом фильме еще и Нонна Гришаева играла. Кристоффер Ли, Дональд Сазерленд, Барбара Бах и Тим Карри не плохо в форме смотрятся.
Картинку из "Шпионы как мы" надо было другую постить, с
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3k
Tuskub 11 часов назад
Хотя и минусуют, но я поржал *-)
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4k
ваня панкин 12 часов назад

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38k
Нанук Паналык 12 часов назад
Чет фоток мало...Можно было все фильмы по кадрам разобрать...
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