Самую малость о стереотипах Голливуда

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... "клюква" , как она есть , просто с юмором вспоминаем !
3.
Гэри , как и Арни , так же бесподобен в этой роли ... ))) ... пожалуй второе исключение !
18.
Авторский пост
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