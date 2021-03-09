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Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!

Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса! (2 фото)

Автор:
09 марта 2021 12:05
Сообщество : Игромир
Метки: xatab   игры   репак   хатаб   
849
2
Press F
Ушел из жизни самый знаменитый репакер Xatab

Авторский пост

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Метки: xatab   игры   репак   хатаб   
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18  комментариев
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5k
Bjornsson 2 часа назад
И правда, делал качественные репаки. R.I.P.
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151
K Минуту назад
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1k
Replicant 13 минут назад
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−77
Геннадий Жмернецкий 20 минут назад
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10k
Онотолей Полчаса назад
Прощай Xatab
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2k
OLDer 45 минут назад
Прощай дружище!
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1k
Peter Griffin 55 минут назад
Пожалуй оставлю несколько установочных файлов от него на память.
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3k
Wertos Час назад
Ух тыж блин... Вот где реально печальная новость...
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4k
rere82 Час назад
а причина смерти??
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9k
Eltiftel Автор поста rere82 Час назад
написано же: вирусная пневмония на фоне хронической болезни лёгких
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4k
rere82 Eltiftel 53 минуты назад
аааааааа, у меня половина текста не открылось
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57k
Опиум для народа Eltiftel Полчаса назад
Действительно, последние несколько лет у репакера было не все в порядке со здоровьем. Еще в 2016 году игроки и фанаты собирали деньги на операцию и помощь семье, в 2018 году xatab опять попал в больницу видимо, ему была сделана еще одна операция.

Некоторое время репакер провел в реанимации, фанаты снова объявили сбор средств. Репакер был чрезвычайно благодарен за помощь и поддержку.

Ходили слухи, что все это время xatab боролся с раком легких, сам он высказывался о здоровье очень осторожно. В сообщении о смерти репакера говорится о «вирусной пневмонии» и «хронической обструктивной болезни легких»: можно предположить, что на давние проблемы с легкими наложился ковид, но официально это не подтверждено.

Вспоминая xatab'а: что мы знали про одного из главных российских репакеров.
https://wtftime.ru/articles/113915/vspominaja-xataba-chto-my-znali-pro-odnogo-iz-glavnyh-rossijskih-repakerov/https://wtftime.ru/articles/113915/vspominaja-xataba-chto-my-znali-pro-odnogo-iz-glavnyh-rossijskih-repakerov/
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15k
Lelik 2 часа назад
Печально. Покойся с миром.
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
Очень жаль...
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348
Игорь Иванов 2 часа назад
Печаль. Всегда думал, что средних лет парняга.
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57k
Опиум для народа Игорь Иванов Час назад
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!Посмотреть
Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!
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808
Евгений 2 часа назад
Мир его праху.
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Eltiftel

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