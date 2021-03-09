Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!

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Ушел из жизни самый знаменитый репакер Xatab
Ушел из жизни самый знаменитый репакер Xatab
6 марта 2021 года, на 60-м году жизни ушел Радик Низамов, известный как самый(не побоюсь этого слова) знаменитый repacker Xatab.
Благодаря его трудам геймеры могли без затрат поиграть в новинки, оценить, и принять для себя - стоит ли игра своих денег или нет.
Часто подобны людей называют хакерами, но это не так. Взломом игр занимаются люди из Codex или Spy, а Хатаб всего лишь собирал это в рабочий установочный файл, и освобождал пользователя от "плясок с бубном". Пользователь выбирал интересующие его дополнения, и опции при установки. После чего наслаждался игрой.
Репаки от Хатаба отличались стабильностью, и играбильностью. Он до последнего собирал их, пока вирусная пневмония на фоне хронической болезни лёгких не поставила точку.
Последний репак что он собрал был Loop Hero. Приемников и наследников у "бренда" Xatab нет. Репаки с его именем больше никогда не появятся.
примечание: Repack или по русски - репак - архив, содержащий какую-либо пиратскую версию компьютерной игры, с собственной программой установки/распаковки.
Благодаря его трудам геймеры могли без затрат поиграть в новинки, оценить, и принять для себя - стоит ли игра своих денег или нет.
Часто подобны людей называют хакерами, но это не так. Взломом игр занимаются люди из Codex или Spy, а Хатаб всего лишь собирал это в рабочий установочный файл, и освобождал пользователя от "плясок с бубном". Пользователь выбирал интересующие его дополнения, и опции при установки. После чего наслаждался игрой.
Репаки от Хатаба отличались стабильностью, и играбильностью. Он до последнего собирал их, пока вирусная пневмония на фоне хронической болезни лёгких не поставила точку.
Последний репак что он собрал был Loop Hero. Приемников и наследников у "бренда" Xatab нет. Репаки с его именем больше никогда не появятся.
примечание: Repack или по русски - репак - архив, содержащий какую-либо пиратскую версию компьютерной игры, с собственной программой установки/распаковки.
Авторский пост
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Некоторое время репакер провел в реанимации, фанаты снова объявили сбор средств. Репакер был чрезвычайно благодарен за помощь и поддержку.
Ходили слухи, что все это время xatab боролся с раком легких, сам он высказывался о здоровье очень осторожно. В сообщении о смерти репакера говорится о «вирусной пневмонии» и «хронической обструктивной болезни легких»: можно предположить, что на давние проблемы с легкими наложился ковид, но официально это не подтверждено.
Вспоминая xatab'а: что мы знали про одного из главных российских репакеров.
https://wtftime.ru/articles/113915/vspominaja-xataba-chto-my-znali-pro-odnogo-iz-glavnyh-rossijskih-repakerov/https://wtftime.ru/articles/113915/vspominaja-xataba-chto-my-znali-pro-odnogo-iz-glavnyh-rossijskih-repakerov/