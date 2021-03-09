Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!

6 марта 2021 года, на 60-м году жизни ушел Радик Низамов, известный как самый(не побоюсь этого слова) знаменитый repacker Xatab.

Благодаря его трудам геймеры могли без затрат поиграть в новинки, оценить, и принять для себя - стоит ли игра своих денег или нет.



Часто подобны людей называют хакерами, но это не так. Взломом игр занимаются люди из Codex или Spy, а Хатаб всего лишь собирал это в рабочий установочный файл, и освобождал пользователя от "плясок с бубном". Пользователь выбирал интересующие его дополнения, и опции при установки. После чего наслаждался игрой.

Репаки от Хатаба отличались стабильностью, и играбильностью. Он до последнего собирал их, пока вирусная пневмония на фоне хронической болезни лёгких не поставила точку.



Последний репак что он собрал был Loop Hero. Приемников и наследников у "бренда" Xatab нет. Репаки с его именем больше никогда не появятся.



примечание: Repack или по русски - репак - архив, содержащий какую-либо пиратскую версию компьютерной игры, с собственной программой установки/распаковки.