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Как снимали фильм «КАВКАЗСКАЯ пленница, или новые приключения шурика» 1967 года

Как снимали фильм «КАВКАЗСКАЯ пленница, или новые приключения шурика» 1967 года (26 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 10:05
Сообщество : Кино
Метки: Гайдай   за кадром   съёмки   
1992
26
1
,,Шурик в горах,, – так называлась первоначальная версия сценария новой главы приключений студентка-очкарика, от которого Леонид Гайдай уже устал, но не мог отказать зрителям, желающим увидеть очередное противостояние находчивого парня и троицы нелепых преступников.

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Метки: Гайдай   за кадром   съёмки   
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60k
Доктор Джонс 5 часов назад
Председатель Госкино СССР Алексей Романов...
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80k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Что Никулин рассказывает, как всегда?

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28k
BuG 4 часа назад
Это не оттуда фото, даже близко.
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823
BarbossaG BuG 3 часа назад
Видно что в возрасте уже все!
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8k
Владимир BuG 2 часа назад
На записи пластинки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", 1981 г.
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42k
Цыц тут у меня 4 часа назад
Не пил Вицин пиво в фильме. Читал, что какой то напиток ему приготовили, чтоб по цвету на пиво походил и чтоб пена была сверху.
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18k
Will2006 Цыц тут у меня 16 минут назад
Сироп плодов шиповника, разбавленный водой. На вкус кстати очень даже ничего, не говоря уже о содержании витамина С
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26k
Антон 4 часа назад
Третий пункт - так кто придумал больше всего шуток? Вероятно, непьющий Вицин.
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12k
KOSTELLO 4 часа назад
Бамбарбея, Кергуду.......
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