1992
26
1
,,Шурик в горах,, – так называлась первоначальная версия сценария новой главы приключений студентка-очкарика, от которого Леонид Гайдай уже устал, но не мог отказать зрителям, желающим увидеть очередное противостояние находчивого парня и троицы нелепых преступников.
Чтобы придать юмористическому конфликту свежести главным антагонистом сделали сладострастного номенклатурного партийного работника, которого сценаристы придумали, вдохновившись газетными сообщениями о восточной традиции похищать невест. Собственно, вокруг товарища Саахова и закрутился весь эксцентричный сюжет.
СЮЖЕТ ФИЛЬМА
Столичный студент едет на Кавказ с научно-этнографическим заданием собирать местный фольклор – байки, легенды, загадки, сказки и, на его бедную наивную голову, тосты, которые едва не превратили Шурика в алкоголика, ведь изучение фольклорного материала подразумевает практические занятия.
Пьяная голова и расстроенный разум помешали парню разглядеть истинные намерения своего дружелюбного сладкоголосого собутыльника Саахова, который сумел подговорить наивного студента поучаствовать в обряде похищения невесты. Чиновник решил жениться на молодой красавице, приехавшей на каникулы, пообещал богатую награду её дяде, нанял троих оболтусов для свадебной миссии, а теперь нашел замечательного паренька, которого красотка Нина никогда не заподозрит в злокозненных намерениях. Разумеется, план быстро выходит из-под контроля...
СЮЖЕТ ФИЛЬМА
Столичный студент едет на Кавказ с научно-этнографическим заданием собирать местный фольклор – байки, легенды, загадки, сказки и, на его бедную наивную голову, тосты, которые едва не превратили Шурика в алкоголика, ведь изучение фольклорного материала подразумевает практические занятия.
Пьяная голова и расстроенный разум помешали парню разглядеть истинные намерения своего дружелюбного сладкоголосого собутыльника Саахова, который сумел подговорить наивного студента поучаствовать в обряде похищения невесты. Чиновник решил жениться на молодой красавице, приехавшей на каникулы, пообещал богатую награду её дяде, нанял троих оболтусов для свадебной миссии, а теперь нашел замечательного паренька, которого красотка Нина никогда не заподозрит в злокозненных намерениях. Разумеется, план быстро выходит из-под контроля...
СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕЙЛЕР
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Следуя композиционной структуре «Операции “Ы”», авторы изначально планировали сделать картину, состоящую из двух независимых новелл, которые объединяли старые-добрые, любимые, народные персонажи – студента Шурик и преступная троица, скрывающаяся в кавказских горах от правосудия и выдававшая себя за йети;
2. Дебютантка Наталья Варлей – гимнастка-акробатка, профессиональная артистка цирка, за роль «Нины, студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы» обошла 500 самых известных и популярных советских актрис. Увидев гимнастку под куполом цирка, авторы сразу же поняли, что отыскали идеальную девушку для своего кинопроекта;
3. Драматический элемент соорудили сценаристы, а в гэгах и шуточных эпизодах Гайдай всецело полагался на комическую троицу, установив для них награду – бутылка шампанского за удачный юмористический экспромт. В итоге победил Юрий Никулин, к финалу съёмок выигравший 24 бутылки, хотя оригинальных шуток придумавший в разы больше – в том числе забавный момент с огромным шприцем для персонажа Моргунова;
2. Дебютантка Наталья Варлей – гимнастка-акробатка, профессиональная артистка цирка, за роль «Нины, студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы» обошла 500 самых известных и популярных советских актрис. Увидев гимнастку под куполом цирка, авторы сразу же поняли, что отыскали идеальную девушку для своего кинопроекта;
3. Драматический элемент соорудили сценаристы, а в гэгах и шуточных эпизодах Гайдай всецело полагался на комическую троицу, установив для них награду – бутылка шампанского за удачный юмористический экспромт. В итоге победил Юрий Никулин, к финалу съёмок выигравший 24 бутылки, хотя оригинальных шуток придумавший в разы больше – в том числе забавный момент с огромным шприцем для персонажа Моргунова;
Александр Демьяненко (Шурик) и ослица Люся.
4. В отличие от своего экранного образа Георгий Вицин был непьющим человеком и самый сложный трюк, который довелось ему выполнить на съёмках – выпитая кружка пива в сцене «Жить, как говорится, хорошо! – А хорошо жить ещё лучше!»;
5. Леонид Брежнев является главной причиной, почему фильм «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» посмотрели миллионы зрителей, а не пыльные архивные полки Союза кинематографистов. Именно сюда хотел отправить снятый и смонтированный кинофильм Председатель Госкино СССР Алексей Романов, которому не понравилось буквально все, что сделал Гайдай со своей командой – слишком острые шутки, смелые песни, серьезные социальные проблемы. К счастью, ещё до официального запрета Романова лента попала на стол к генеральному секретарю, который пришел в абсолютный восторг от картины «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика»;
5. Леонид Брежнев является главной причиной, почему фильм «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» посмотрели миллионы зрителей, а не пыльные архивные полки Союза кинематографистов. Именно сюда хотел отправить снятый и смонтированный кинофильм Председатель Госкино СССР Алексей Романов, которому не понравилось буквально все, что сделал Гайдай со своей командой – слишком острые шутки, смелые песни, серьезные социальные проблемы. К счастью, ещё до официального запрета Романова лента попала на стол к генеральному секретарю, который пришел в абсолютный восторг от картины «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика»;
ФОТОГРАФИИ СО СЪЁМОК
Даже фотокадры этой картины вызывают ностальгическую улыбку и тихую радость. Поистине великий фильм, жемчужина мировой комедии, а также невероятно трогательные исторические фотографии со съемок классики советского кинематографа.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Оно-2": неизвестные факты о съемках фильма
- 25 закулисных фотографий «Мстителей», которые изменят ваш взгляд на героев Marvel
- 20-летие фильма "Гладиатор": смертельные бои, оставшиеся за кадром
- 42 потрясающих кадра со съемок культовых фильмов
- Редкие снимки со съёмок "Звёздных войн": в память о Питере Мейхью
100
Понравилось100
Новости партнёров
Загрузка...