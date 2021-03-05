4. В отличие от своего экранного образа Георгий Вицин был непьющим человеком и самый сложный трюк, который довелось ему выполнить на съёмках – выпитая кружка пива в сцене «Жить, как говорится, хорошо! – А хорошо жить ещё лучше!»;

5. Леонид Брежнев является главной причиной, почему фильм «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» посмотрели миллионы зрителей, а не пыльные архивные полки Союза кинематографистов. Именно сюда хотел отправить снятый и смонтированный кинофильм Председатель Госкино СССР Алексей Романов, которому не понравилось буквально все, что сделал Гайдай со своей командой – слишком острые шутки, смелые песни, серьезные социальные проблемы. К счастью, ещё до официального запрета Романова лента попала на стол к генеральному секретарю, который пришел в абсолютный восторг от картины «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика»;