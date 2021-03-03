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Зловещая фигура Василия Алибабаевича

Зловещая фигура Василия Алибабаевича (15 фото)

Автор:
03 марта 2021 13:43
Сообщество : Кино
Метки: Василий Алибабаевич   джентльмены удачи   зловещая   фигура   
1925
15
Посмотрели тут недавно с семьей прекрасный советский фильм «Джентльмены удачи» — наверно лучший советский фильм, сделанный настолько ярко, технично, ритмично, что его можно смотреть даже сегодня, не спотыкаясь о древний киноязык, который в других фильмах той эпохи полон затянутостей и долгих склеек. В СССР — стране, населенной бедными — каждый второй фильм повествовал о поисках сокровищ. Но этот — даже лучше «Бриллиантовой руки».
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Метки: Василий Алибабаевич   джентльмены удачи   зловещая   фигура   
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9k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
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1k
Ослик Иа на позитиве Час назад
Прикольные фантазии!..
Вам премия:
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33
dolev 2 часа назад
Типа, перефразируем лирическую коммедию в криминальный детектив и отыщем в нем главного злодея... "В СССР стране, населенной бедными..." - вот главный подтекст сего опуса.. Не прошло, автор.
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716
Лучший Друг 3 часа назад
Самое лучшее место в тюрьме до прихода Доцента занимал Али-Баба

Тоже обратил на это внимание, но так глубоко не копал
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1k
Виктор Полесов 5 часов назад
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16k
Олег 5 часов назад
Интересно, а что курит автор и где достать столько же и того же, для написания ассиметричного ответа?
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552
ezh28 5 часов назад
Отстой
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1k
EvgeniySAN 5 часов назад
"Если человек идиот, то это надолго". В этом фильме вымысла вагон и тележка, кино это. В любом случае только дурак будет серьезные рассуждения строить на комедии, где много киношного и режиссерского вымысла.
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716
Лучший Друг EvgeniySAN 3 часа назад
Ну так это тоже вымысел. Есть такая забава в ынтырнэте - альтернативные версии знаменитых произведений
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2k
александр 5 часов назад
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71
Дядя Витя 5 часов назад
"В СССР стране, населенной бедными каждый второй фильм повествовал о поисках сокровищ." - мне лично обидно! О себе: 1955 г. рождения, и не надо из нас мамонтов предоставлять!
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63k
Максим 6 часов назад
В СССР стране, населенной бедными каждый второй фильм повествовал о поисках сокровищ.

Бандеровец Иван из Кемерово в очередной раз доказал что долпоеп!!!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 6 часов назад
На самом деле всё замутила заведующая детсадом. Был заговор заведующих детсадами. Этот заговор по полтическим причинам пришлось вырезать.
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716
Лучший Друг Сидор Матрасыч Кадыков 3 часа назад
Махинации с чугуном в масштабах советского союза
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4k
Александр Иванов 6 часов назад
Какая чушь...
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22k
Vazari 7 часов назад
Бред. Полный бред, высосанный, хз откуда. Причем уже многократно опубликованный даже на фишках. Целью этого фильма не стояла идеализация или пропаганда "понятий", поэтому все потуги постера-тупы и бессмыслены.
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14k
Fat boy slim is * in a heaven 7 часов назад
Таблеточки принмать надо, как доктор прописал.
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7k
diman02 7 часов назад
Диссертация ни на чём.
Не хочется писать ответную .
На зоне все знают статьи тех с кем сидят и пр.
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48k
alertol diman02 6 часов назад
Только не все сидят по той статье что сделали, иногда чел натворил дел на 20 лет, а закрыли на 3 за драку в баре просто чтоб пока сидит продолжать копать доказательства...
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10k
Сибирячка diman02 5 часов назад
Намутил.
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11k
Юрий Николаевич 7 часов назад
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7k
Колорад 7 часов назад
Там город Алибакан - вот и поезд Алибакан-Москва. :D
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3k
NONAME 7 часов назад
улыбнуло.
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