Зловещая фигура Василия Алибабаевича

Ну и напоследок пофантазируем: каким мы могли бы увидеть продолжение этого фильма? Будем реалистами — сегодня 2021 год, и вторая серия со старыми актерами не мыслится. Нужные актеры временно отсутствуют: старых уже нет, а реконструировать их игру киношные нейросети пока не умеют. Поэтому вся изложенная выше версия про хитроумного уголовного авторитета Али-Бабу точно не получит продолжения.



А вот классический сиквел может случиться в нашей стране в любой момент. Тем более, не так давно уже была провальная попытка снять римейк. А вот сиквела не было. Я бы предложил сиквел. Как сегодня в России снимают сиквелы старых советских блокбастеров? Их снимают про новых детей старых героев — чтобы было в современной Москве, актуальные шутки, но чтобы никто не удивился, что лица другие. Современной доработки требует и сюжет. Он должен идти в ногу со временем и отвечать чаяниям современного российского общества. И в его основе должен быть столь же эффектный перевертыш, что был в оригинале. Неумелый сценарист предложил бы тупо повторить старый сюжет. Мы сделаем наоборот.



Дети старых советских рецидивистов (сыновья Косого, Хмыря и Али-Бабы) в современной России, разумеется, все служат в полиции. А вот у блатного мира свои проблемы: на всероссийской сходке, возглавляемой сыном советского следователя Славина, решено найти и вернуть в мировой культурный общак шлем Александра Македонского, бесследно сгинувший в ментовских вещдоках в семидесятые годы, так и не вернувшись к археологам, что довело до инфаркта старого профессора.



Для осуществления этого дерзкого поиска нужно как-то внедриться в современную полицию. Блатные решают использовать поразительное сходство одного молодого вора, сына Сан Саныча (актер Петров, разумеется) с главой следственного департамента — сыном Доцента-Белого (тоже актер Петров, ему привычно быть сразу везде). Выкрав и спрятав полицейского на даче, блатные обучают молодого вора языку и повадкам следаков, наклеивают парик спецклеем и засылают в здание СК России, чтобы тот выведал у своих подчинённых, куда же, черт возьми, делся исторический шлем.



Поначалу герою неуютно: его ждут подковерные интриги, борьба ведомств и перестрелка с ФСО-шником аппарата охраны президента, сыном Николы Питерского (Стас Барецкий). Но ему удается сохранить свое звание.



Пребывая в шоке от нравов современных силовиков, молодой вор Сан Саныч Петров начинает вразумлять их, насаждая свои порядки: заставляет своих оперов уважать понятия, не беспредельничать, не драться, не крысятничать, не материться, учит отвечать за свой базар и называть друг друга нормальными именами, а не этими вашими позывными...



Войдя в образ строгого следователя («Украл — подбросил — в тюрьму! Романтика!»), герой невольно перегибает палку: его подчиненные начинают испытывать отвращение к своей профессии и переосмысливать жизнь. Они отказываются от коррупционных схем. Прекращают заниматься рейдерством. Им больше не нравится пытать подозреваемых, подбрасывать наркотики и вымогать взятки. «Шакал я паршивый! Всё крышую и крышую...» — горюет младший лейтенант Алиэкспресс Васильевич, сын Василия Алибабаевича (Михаил Галустян).



В итоге все они решают начать нормальную жизнь: уволиться из СК и сдать своего беспредельщика-полковника настоящим блатным для честного суда по понятиям...



Сиквел старого фильма «Джентльмены удачи», разумеется, должен называться «Рыцари плаща и кинжала».



Спасибо, что переслали этот текст Бондарчуку и Бекмамбетову, теперь осталось только ждать премьеры.