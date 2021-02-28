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Заросший пионерский лагерь в Крыму

Заросший пионерский лагерь в Крыму (33 фото)

Автор:
28 февраля 2021 18:52
Метки: Время   города   дома   природа   фото   
998
33
Крымский пионерлагерь, который пророс.
Тотальная победа южной природы над заброшкой - растениям нужны лишь солнечный свет и вода, чтобы за десяток лет буквально поглотить покинутые человеком строения, причем не только снаружи, но и изнутри.
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Метки: Время   города   дома   природа   фото   
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16  комментариев
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961
Максим Алтадуков 5 часов назад
а представьте, что тоже самое было бы с Артеком, останься Крым в нэзалежной
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900
Сижу на Филиппинах 3 часа назад
В Евпатории таких полно - лагеря,пансионаты.
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54
Племянник Путина 3 часа назад
у этого объекта есть хозяин хохол, крайний раз за вертолёт он просил 3 миллиона евро. Расположен лагерь удобно, но там всё надо сносить и строить заново. В таком состоянии он стоит уже лет 10 точно... такие обьекты надо отбирать и передавать правильным инвесторам
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881
anton 3 часа назад
Неужто и это Путин сломал? Или все же предприимчивые хохлопитеки?
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−80
--- 3 часа назад
Ничё-ничё, Ротенберг выкупит и забором за 3 миллиарда обнесёт. Готовьте, налогоплательщики, баблишко Герою труда! :D
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1k
Ян Баян --- 3 часа назад
Ффсё пропало! Караул!
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672
GoInDown --- 2 часа назад
У нас хотя бы забором обнесет, ваш забор в США живет.
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28k
InfoVoin Автор поста 4 часа назад
Я даже не могу представить что сделалось с пионерским лагерем ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА возле п. Старый Крым, я всё детство в нём летом отдыхал, он в самом лесу располагался (
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961
Максим Алтадуков 5 часов назад
Заросший пионерский лагерь в селе Месовом, мыс Казантип

Заброшенный пионерский лагерь «Вертолёт» одно из красивейших мест восточной части полуострова и самый необычный заброшенный пионерлагерь в Крыму. Последние корпуса лагеря были построены в 1980 году, но прожил лагерь недолго уже в 90-е он был заброшен. Точнее, был законсервирован, и даже под охраной, но, как говорят местные, эта охрана и начала первая разворовывать советское наследие. Сейчас, по слухам, объект планируют восстановить и сделать из него гостиницу.
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54
Племянник Путина Максим Алтадуков 3 часа назад
там восстановить уже не получится
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5k
Georgyi 5 часов назад
Ах! Какое кино здесь можно снять! Ничего, и сюда когда-нибудь люди с деньгами дойдут ...
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2k
Алекс Крайчек 5 часов назад
Указать, кто хозяин лагеря, авторше религия не позволила?
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713k
Космический пионер Алекс Крайчек 5 часов назад
Путин?
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