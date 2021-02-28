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Крымский пионерлагерь, который пророс.
Тотальная победа южной природы над заброшкой - растениям нужны лишь солнечный свет и вода, чтобы за десяток лет буквально поглотить покинутые человеком строения, причем не только снаружи, но и изнутри.
Тотальная победа южной природы над заброшкой - растениям нужны лишь солнечный свет и вода, чтобы за десяток лет буквально поглотить покинутые человеком строения, причем не только снаружи, но и изнутри.
Мирная территория выглядит неохраняемой - сторож приезжает изредка, делает обход и, если повезёт, гоняет посетителей. Корпуса заперты, но можно найти или сделать залазы.
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Девичий виноград - так называется эта лиана. К зиме она становится ярко-красной - наверное, тоже неплохо выглядит. Но мы попали на зелёную фазу.
Под крышей самые жирные заросли, чувствуешь себя как минимум индианой джонсом (но за мачете хвататься не хочется - у растений здесь прав явно больше).
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Заброшенный пионерский лагерь «Вертолёт» одно из красивейших мест восточной части полуострова и самый необычный заброшенный пионерлагерь в Крыму. Последние корпуса лагеря были построены в 1980 году, но прожил лагерь недолго уже в 90-е он был заброшен. Точнее, был законсервирован, и даже под охраной, но, как говорят местные, эта охрана и начала первая разворовывать советское наследие. Сейчас, по слухам, объект планируют восстановить и сделать из него гостиницу.