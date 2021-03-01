Необычные министерства, созданные за последние годы

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Министерства счастья, министерства Внеземных космических дел и кое-что ещё...
Никарагуанское министерство Внеземных космических дел
В этом году в небольшой латиноамериканской стране создали целое министерство Внеземных космических дел, Луны и других небесных тел. Не совсем ясно, что именно министерство должно будет делать...
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Министр одиночества
Премьер-министр Британии Тереза Мэй рекомендовала создать пост "министра по одиночеству". Нет сомнений, что данная должность будет действительно создана.
Ранее сообщали о том, что на Камчатке появится "Министерство счастья"
Официально ведомство получит название Министерство социального благополучия и семейной политики. Интересно, а зачем тогда министерства труда и социального развития в стране?..
В 2012 году в новозеландском городе Крайстчёрче было создано Министерство Счастья
Примечательно, что этот город считается одним из самых неблагоприятных для проживания в этом государстве.
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Министерство тупых инициатив - оскорбление чувств верующих, закон Яровой и тд. 80% всех инициатив будут их этого министерства.
1) Министр.