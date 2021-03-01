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Необычные министерства, созданные за последние годы

Необычные министерства, созданные за последние годы (6 фото)

Автор:
01 марта 2021 07:19
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ведомства   интересное   министерства   необычные ведомства   подборка   странные министерства   
3296
6

Министерства счастья, министерства Внеземных космических дел и кое-что ещё...

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Метки: ведомства   интересное   министерства   необычные ведомства   подборка   странные министерства   
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
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−135
Сергей 41 минуту назад
Нужно и у нас создать:
Министерство тупых инициатив - оскорбление чувств верующих, закон Яровой и тд. 80% всех инициатив будут их этого министерства.
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2k
Феликс Дзержинский 52 минуты назад
Министерство министерств над министерствами.
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12k
Аристарх Похер Час назад
Министерство одноночества. Министерша и её заместительница.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Министерство одиночества. Состав:
1) Министр.
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962k
Никифоридис Автор поста Олегbl4 2 часа назад
ДА!
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