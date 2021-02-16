Учителя, пустившиеся во все тяжкие

Интересно, чем бы занялись учителя на территории бывшего СССР? Спойлер: много чем ^_^
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В Минске 46-летняя учительница элитной школы была хозяйкой борделя и приобщала учениц к "ночной жизни"
Учительница самарской школы дала пинка восьмикласснику за разговоры во время фильма о недопустимости насилия
А чем вы занимались в школе?
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