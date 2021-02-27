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15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом

15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом (16 фото)

Автор:
27 февраля 2021 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Редкие   Умудренный   взглянуть   детали   опыт   явления   
4533
16

Некоторые люди иногда шутят, что их ничем невозможно удивить. К счастью, мир настолько разнообразен, что каждый найдёт в нём что-то для себя новое. В этом посте вы увидите фотографии, на которых изображены: разные диковинки, редкие явления и любопытные детали уже известных вещей.

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Метки: Любопытные   Редкие   Умудренный   взглянуть   детали   опыт   явления   
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17  комментариев
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
мы настолько перенасыщенны информацией что просто разучились удивляться .
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3k
Свирепый Бамбр Александр Ломовицкий 2 часа назад
Не все. )))
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3k
Lola 9 минут назад
Мне кажется или обычный дождевой червь отрастил лапки и глаза?
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8k
Караганда 13 минут назад
разноцветные орхидеи-тож в моде-цвет зависит от красителя.
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30k
Korolev Полчаса назад
Из абстракта оригинальной статьи про акулу: The age ranges of prebomb sharks (reported as midpoint and extent of the 95.4% probability range) revealed the age at sexual maturity to be at least 156 +/- 22 years, and the largest animal (502 cm) to be 392 +/- 120 years old.

Возрастные диапазоны "добомбовых" акул (представленные как средняя точка со степенью вероятности 95,4%) показали, что возраст половой зрелости составляет не менее 156 +/- 22 лет, а самому крупному животному (502 см) - 392 +/- 120 лет.

То есть акуле от 272 до 512 лет.

https://science.sciencemag.org/content/353/6300/702https://science.sciencemag.org/content/353/6300/702
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4k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Не знал,что йо-йо такое,сука,вредное
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
DarSie, нехрен было пропускать уроки в школе.........
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Кактусы бывают разных цветов)) Вот мои личные фотографии с дачи - любые растения бывают разных цветов)
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45k
Daniel Rumiantsev Седой Бегемот Час назад
походу, шел красить забор, но покрасил траву
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Не бывает кактусов всех цветов радуги, разве что искуственно вывели красный и желтый, ито они не могут жить самостоятельно со своими корнями. А вот дураки с балончиком краски, решившие зачем то покрасить кактус, видимо бывают

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−23
al-lav 2 часа назад
У акулы свидетельство о рождении спросили или как?
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21k
weiter al-lav Час назад
Посчитали годовые кольца.
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218
Pi11igrim weiter 46 минут назад
Ага... на стволе
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Меня тут и чего не удивило. И не потому что я не интересуюсь наукой и чудесами всякими. Просот нечему тут удивляться. Если, конечно, читателю не 5 лет...
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863
Лучший Друг Андрей Крылов 37 минут назад
А я стараюсь всему удивляться. Хотя в этом посту ничего нового, но ведь все это удивительно
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DarSie

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