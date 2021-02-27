15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом

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Некоторые люди иногда шутят, что их ничем невозможно удивить. К счастью, мир настолько разнообразен, что каждый найдёт в нём что-то для себя новое. В этом посте вы увидите фотографии, на которых изображены: разные диковинки, редкие явления и любопытные детали уже известных вещей.
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А вы обращали внимание, что белые полосы внутри клубники фактически соединяют каждое семя с ядром?
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Метки: Любопытные Редкие Умудренный взглянуть детали опыт явления
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Возрастные диапазоны "добомбовых" акул (представленные как средняя точка со степенью вероятности 95,4%) показали, что возраст половой зрелости составляет не менее 156 +/- 22 лет, а самому крупному животному (502 см) - 392 +/- 120 лет.
То есть акуле от 272 до 512 лет.
https://science.sciencemag.org/content/353/6300/702https://science.sciencemag.org/content/353/6300/702