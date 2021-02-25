Роскошная яхта протаранила причал на острове Сен-Мартен

Сообщается, что на момент аварии на яхте находились пассажиры. Они не пострадали. По предварительной версии, у лодки отказал бортовой компьютер, из-за чего рулевое управление вышло из-под контроля.

Как рассказал менеджер яхт-клуба, последствия неудачной швартовки уже устранены. Головная боль осталась, видимо, только у страховой компании, которая сейчас оценивает ущерб от аварии.