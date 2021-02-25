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Роскошная яхта протаранила причал на острове Сен-Мартен

Роскошная яхта протаранила причал на острове Сен-Мартен (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 16:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Сен-Мартен   авария   видео   пирс   швартовка   яхта   
1706
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Говорят, у судна отказал бортовой компьютер.

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Метки: Сен-Мартен   авария   видео   пирс   швартовка   яхта   
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7  комментариев
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30k
Alex 2 часа назад
Потом на Авито будут продавать. "Не бита не крашена"
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6k
Dima 12 минут назад
Возможно у капитана отказал джойстик при помощи которого он швартуется, но кэп вроде мог дать задний ход, что бы всё не посносить к чертям.
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12k
gavrosh 14 минут назад
Стоп-кран надо было дёргать)))
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70
Племянник Путина Полчаса назад
порулить дали хозяину лодки ну или соске какой то
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10k
Денис Трубочкин 2 часа назад
яхта голубая... капитан видимо тоже...
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
Яхту купил, права не купил? (с)
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57
Ольга ( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
Капитана нормального не купил. Права владельцу совсем и не очень надо. Хотя, там вся ответственность застрахована, в т.ч. и пассажиры.
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