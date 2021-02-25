Два героя. Сравним?

Артемия Лебедева наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Слышали о таком?

Наверное он тоже совершил какой то подвиг? Ведь орденами не разбрасываются...

Но вот в последнем случае я, честно, сомневаюсь. Я не уверен, что можно его ставить в один ряд с Олегом.



Ну а про певца ртом Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, удостоенного медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени я уже писал.

Наверное тоже герой...

Я послушал как он поёт (раньше и имя не слышал) и серьезно теперь думаю, что Ольга Бузова совсем не плоха. В плане голоса.



Пожалуй, его фотографию я вставлять не буду.