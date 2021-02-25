Два героя. Сравним?

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Кому дают орден "За заслуги перед Отечеством"? Уверен- только тем, кто орден заслужил. Наградами не разбрасываются. К примеру- Олег Лоськов. В Беслане он получил несколько ранений. Его не смогли спасти.
Перед смертью прапорщик Олег Лоськов успел вынести двух маленьких девочек на руках из школы. В « Альфе» он был одним из самых юных. Погиб 3 сентября 2004.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» lV (посмертно).
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» lV (посмертно).
Приведем другой пример.
Артемия Лебедева наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Слышали о таком?
Наверное он тоже совершил какой то подвиг? Ведь орденами не разбрасываются...
Но вот в последнем случае я, честно, сомневаюсь. Я не уверен, что можно его ставить в один ряд с Олегом.
Ну а про певца ртом Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, удостоенного медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени я уже писал.
Наверное тоже герой...
Я послушал как он поёт (раньше и имя не слышал) и серьезно теперь думаю, что Ольга Бузова совсем не плоха. В плане голоса.
Пожалуй, его фотографию я вставлять не буду.
Наверное он тоже совершил какой то подвиг? Ведь орденами не разбрасываются...
Но вот в последнем случае я, честно, сомневаюсь. Я не уверен, что можно его ставить в один ряд с Олегом.
Ну а про певца ртом Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, удостоенного медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени я уже писал.
Наверное тоже герой...
Я послушал как он поёт (раньше и имя не слышал) и серьезно теперь думаю, что Ольга Бузова совсем не плоха. В плане голоса.
Пожалуй, его фотографию я вставлять не буду.
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А вы говорите орден- медаль.
https://realfishki.net/3423-pojdu-luchshe-buzovu-poslushaju-karyera-i-svjazi-jurkissa.htmlhttps://realfishki.net/3423-pojdu-luchshe-buzovu-poslushaju-karyera-i-svjazi-jurkissa.html
Извратили все, где настоящие герои, а где "дружки", которых надо как-то отметить и не знают уже как, потому как уже ничем их не удивить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_«За_заслуги_перед_Отечеством»https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_«За_заслуги_перед_Отечеством»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_ордена_«За_заслуги_перед_Отечеством»https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_ордена_«За_заслуги_перед_Отечеством»