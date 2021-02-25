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Два героя. Сравним?

Два героя. Сравним? (3 фото)

Автор:
25 февраля 2021 12:21
Метки: герои нашего времени   награды нашли героев   так и живем   
1871
3
Кому дают орден "За заслуги перед Отечеством"? Уверен- только тем, кто орден заслужил. Наградами не разбрасываются. К примеру- Олег Лоськов. В Беслане он получил несколько ранений. Его не смогли спасти.

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Метки: герои нашего времени   награды нашли героев   так и живем   
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14k
dimitr 2 часа назад
Какая страна, такие и герои.
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402
Биолось Полчаса назад
Путин унизил награды, превратив ордена в значки и теперь им действительно рады, только конченные дурачки
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1k
cnob7 Час назад
Забейте. Государство не идеально, и бывает, то там , то сям проскакивают разные проплаченные козлячьи морды. Главное, что нормальные люди помнят и чтут настоящих Героев. Главное - Память Людей, а не награды страны.
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28k
LEPA Час назад
А чего,автор, Героя России и академика не вспомнил? Там уж зашквар по полной программе.
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
О, ондрюшка проснулся. Ондрюшка, ты знаешь что ОРДЕН и МЕДАЛЬ ОРДЕНА - это абсолютно разные вещи?
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2k
Outcast 2 часа назад
Не ну Лебедев хотя бвы крутится как флюгер.
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74
Юрий 2 часа назад
Аркадий Ротенберг награждён званием Героя Труда(16 марта 2020). Стахановец мост своими руками один построил.
А вы говорите орден- медаль.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
там есть определенный регламент присвоения этих наград , и никакие домыслы и хотелки автора это не изменят
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19k
SerGProS 2 часа назад
За какие заслуги перед отечеством I степени награжден Николай Валуев?
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3k
Денис 2 часа назад
Да ладно вам , ребята . Тут вот еще одному "деятелю" культуры , 23-х лет от роду ,дали такую же побрякушку . Прошу конечно прощения у всех кто заслужено получил данную награду , но ... После того как награждают таких вот прыщей - кроме как побрякушкой теперь это называть язык не поворачивается .
https://realfishki.net/3423-pojdu-luchshe-buzovu-poslushaju-karyera-i-svjazi-jurkissa.htmlhttps://realfishki.net/3423-pojdu-luchshe-buzovu-poslushaju-karyera-i-svjazi-jurkissa.html
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54
Ольга 3 часа назад
Сечин у нас тоже орденоносец "За заслуги перед Отечеством".
Извратили все, где настоящие герои, а где "дружки", которых надо как-то отметить и не знают уже как, потому как уже ничем их не удивить.
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4k
Иван 3 часа назад
Ну так Навальный своих друзей либералов награждает.
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423
Наталья Б Иван 3 часа назад
Навальный - тупая марионетка. Награждают его друзей (а точнее таких же прихлебателей, лжецов и дегенератов) его же хозяева. Следует чётко формулировать мысли, дабы не выглядеть примитивным дурачком. Ясно?
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423
Наталья Б Иван 3 часа назад
Разве что награждают, что абсолютно очевидно, в денежном эквиваленте. Всё на самой поверхности.
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5k
workmen77 Иван 3 часа назад
Закусывать надо.
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1k
Alexes 3 часа назад
Ну и к чему этот пост?! Все здравомыслящие люди также считают... Масло в огонь подлить или что? Всегда "прилипалам" к власти медальки давали, кто лучше вылизал, тот и получил!
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950
Лучший Друг Alexes 2 часа назад
То есть вас устраивает...
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3k
au3 3 часа назад
Автор, орден и медаль ордена - разные вещи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_«За_заслуги_перед_Отечеством»https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_«За_заслуги_перед_Отечеством»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_ордена_«За_заслуги_перед_Отечеством»https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_ордена_«За_заслуги_перед_Отечеством»
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453
yurataku 3 часа назад
Леонида Ильича вспомним, всплакнем, утрёмся. Всё повторяется в доме Облонских (сарказм)
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3k
Unics yurataku 2 часа назад
Глупость написал. Тот же Леонид Ильич участник Великой Отечественной и боевые награды имел еще тех, военных лет..
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8k
Shep Unics 17 минут назад
https://zen.yandex.ru/media/id/5c51c8333d2c3900ae95952b/pochemu-brejneva-lishili-ordena-pobedy-5cc1c21687569900b364fd9fhttps://zen.yandex.ru/media/id/5c51c8333d2c3900ae95952b/pochemu-brejneva-lishili-ordena-pobedy-5cc1c21687569900b364fd9f
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